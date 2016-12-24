Управляющую компанию накажут за упавшего в подвал ребенка

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в подвал. Это произошло еще 6 августа этого года - 4-летний мальчик играл возле дома № 18 по улице Коваленко и упал в открытый приямок подвального помещения многоэтажного дома, который не был соответствующим образом закрыт и огорожен.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с закрытым переломом грудины и другими телесными повреждениями.

Родители мальчика пожаловались в прокуратуру района. Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что работники управляющей компании нарушили требования безопасности. Подвальное помещение должно было закрываться решеткой, но там она отсутствовала, что и привело к печальному инциденту. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».