Управляющую компанию накажут за упавшего в подвал ребенка

Репортер

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в подвал. Это произошло еще 6 августа этого года - 4-летний мальчик  играл возле дома № 18 по улице Коваленко и упал в открытый приямок подвального помещения многоэтажного дома, который не был соответствующим образом закрыт и огорожен.

Ребенок был  доставлен в медицинское учреждение с закрытым переломом грудины и другими телесными повреждениями.
Родители мальчика пожаловались в прокуратуру района. Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что работники управляющей компании нарушили требования безопасности. Подвальное помещение должно было закрываться решеткой, но там она отсутствовала, что и привело к печальному инциденту. Уголовное дело возбуждено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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