Житель Московской области покупал в Мордовии грибы и мед за фальшивые банкноты

В начале октября в дежурную часть отдела полиции по Зубово-Полянскому району поступило сообщение об обнаружении в торговой точке, расположенной в селе Новые Выселки, поддельной денежной купюры номиналом 5 тысяч рублей. Фальшивка попала в руки индивидуального предпринимателя, который получил ее от покупателей.

Как он рассказал полицейским, накануне к нему обратились неизвестные мужчина и женщина, которые приобрели банку маслят стоимостью 400 рублей. В качестве оплаты они отдали 5-тысячную банкноту. Предприниматель взял купюру и отсчитал сдачу. То, что банкнота оказалась фальшивой, он понял только спустя время.

В ходе проводимых мероприятий в Шацком районе Рязанской области полицейскими был остановлен автомобиль под управлением жителя Московской области. В салоне авто также находилась его мать. В машине были обнаружены 54 купюры номиналом 5 тысяч рублей, несколько банок грибов, меда и яблоки. Проведенная экспертиза установила, что изъятые денежные средства являются поддельными. Злоумышленники покупали продукты у людей, торговавших на обочине дороги, и расплачивались фальшивками. По предварительной информации, злоумышленник приобрёл поддельные банкноты посредством сети Интернет, которые забрал из тайника-закладки.

В отношении 32-летнего жителя Московской области были возбуждены четыре уголовных дела за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность к совершению преступлений его 65-летней матери, которая путешествовала с ним в машине, а также причастность к сбыту подделок ими на территории Мордовии.