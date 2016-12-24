Ольга Дроздова: «У меня сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна»

Для всех она по привычке Ольга Дроздова - хотя по паспорту уже год с лишним как Певцова (в прошлом году артисты, которые много лет женаты, решили взять одну фамилию). И в этом году у артистки - сразу три важные даты: собственное 55-летие, 25-летие совместной жизни с Дмитрием Певцовым и 30-летие служения театру «Современник». И последнюю дату актриса считает для себя самой важной. К сожалению (и не только для Ольги), нынешний год проходит под знаком пандемии, спектакли отменены. А для «Современника» это двойной удар: ведь в самом конце прошлого года театр потерял свою «маму» - Галину Борисовну Волчек, которая почти полвека (с 1972 года) возглавляла этот один из самых знаменитых театров России…

Три мамы

- Ольга, у вас такой урожайный на юбилеи год…

- Да, так и есть. При этом свое 50-летие я, например, не отмечала. Хотя у нас в театре всегда устраивались праздники по серьезным датам. И не важно: народный ты артист или человек с обратной стороны сцены. Всегда были «капустники», поздравления, такие домашний посиделки… Галина Борисовна всегда звонила и поздравляла меня с днем рождения, даже если у нас в тот момент были с ней прохладные отношения. Но пять лет назад так сложилось, что она к моей праздничной дате вынуждена была уехать в Израиль на лечение, и мы праздника не устраивали. Я тогда Галине Борисовне пообещала, что обязательно мы вместе мое 55-летие отметим, и оно будет посвящено и театру, потому что я там так долго работаю... Но так получилось, что Волчек не дожила до нашего с ней запланированного отмечания… Я хочу сказать, что у меня всегда было три мамы: моя, Мария Ивановна, Ноэми Семеновна, мама моего супруга, и Галина Борисовна. Когда живешь под крылом у человека, с которым прожил больше лет, чем с мамой, и он тебя все эти годы взращивает, и вдруг враз исчезает - это тяжело, это настоящее горе...

- С ваших слов получается, что ваш театральный юбилей для вас важнее двух личных - это так?

- Скажу правду: да. Потому что наш совместный юбилей с Дмитрием - он такой домашний, интимный. Я даже не считаю его юбилеем - я считаю, что это только начало нового периода нашей семейной жизни. Тем более что я еще привыкаю к новой фамилии. Добавлю, что с супругом мы не сиамские близнецы, какими многие хотят нас видеть: у нас разные взгляды на многие вопросы, и может быть, поэтому мы вместе. А юбилей моей работы в театре «Современник» еще и потому сейчас очень важен, что это некий этап перехода, и он связан с трагическими событиями, с уходом Галины Борисовны…

- А как отметили в семье ваш личный юбилей?

- По-домашнему. Приехала моя мама из Находки, и мы посвятили этот юбилей ей. Все проходило в том формате, который для моей мамы самый приятный: спокойный, простой, домашний. С домашними пельменями, чебуреками и другими вкуснятинами…

Плюсы карантина

- Вопрос, который я вам задаю, наверное, не первая - но он самый актуальный сейчас: как прошла ваша самоизоляция?

- Это долгая история! (Улыбается.) Такое ощущение, что прошло уже лет десять с того момента, как отменился последний спектакль в театре «Современник». Это была постановка «Анархия», и прямо во время нее мы узнали, что завтра все заканчивается - закрываются театры, концертные залы, а мы все уходим на самоизоляцию. Началась более спокойная жизнь, и мы были готовы к любым испытаниям. Но только не были готовы к тому, что пришлось много работать с экраном. Это теперь такая новая форма существования. Самое сложное было, конечно, преподавать дистанционно (Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов преподают в Институте современного искусства - прим. авт.). У студентов как раз были экзамены, но мы вовремя все сдали и по актерскому мастерству, и даже по танцу. Мы нашли особую форму для обучения и гордимся этим. Были в самоизоляции и плюсы: нашлось время для моих вокальных занятий. И еще - наконец-то мы с мужем вместе репетировали над общими номерами: раньше из-за разных графиков работы было сложно сойтись вместе… И посмотрели много фильмов - тоже вместе…

- Сын удаленно учился? Он же сейчас в кадетском классе, насколько я знаю…

- Да, Елисей учится в седьмом классе, и он, как и все, был на дистанционном обучении, а я ему помогала, и сейчас помогаю. Правда, иногда, наверное, я ему мешаю своим творческим разбором алгоритмов и задач по алгебре и геометрии и сочинений, которые нормальный семиклассник должен писать. Так что я учусь сейчас вместе с ним - будем считать, что это еще одно мое образование...

- Хотели бы, чтобы сын выбрал вашу профессию? Я знаю, что вы сейчас даже какие-то номера для концертов вместе репетируете.

- Профессию?.. Да мы с мужем как-то даже об этом не думаем... Как мы можем за него говорить, что он выберет? У него много разных увлечений. Недавно он хотел быть уличным музыкантом, они написали с другом песню и пошли на Чистые пруды петь, взяли с собой гитары. Папа, правда, остановил их... Мне нравится, что он в своем кадетском корпусе отвечает за, так сказать, культмассовый сектор, научился там сам играть на гитаре. Мы не успели даже нанять педагога для этого - а он уже умеет играть, и еще своих товарищей научил! Но это, мне кажется, просто общечеловеческое развитие идет - это не означает еще принадлежности к профессии. Мне кажется, что любая профессия начинается с человеческого таланта, потому что профессионалов очень много, а вот талантливых, одаренных профессионалов - их немного. Вот мы и хотели бы, чтобы это вышло из нашего сына. Чтобы он был талантливым человеком, а там уже приложится профессия, по надобности: от мира, от семьи, от него самого...

Примадонна и ежедневный подвиг

- Вы упомянули про вокальные занятия - к юбилейной концертной программе готовитесь?

- Да. Но при этом я считаю, что каждый все-таки должен заниматься своим делом. Музыкант - это профессия. Хотя, конечно, все выросли из дилетантов. Не было же консерваторий в каком-то там древнем лохматом году - и тогда же сочинялись гениальные музыкальные произведения. И актерство тоже из дилетантства выросло. Я - за дилетантизм в хорошем смысле слова. У меня есть в этой концертной программе номер - именно музыкальный. Но настаиваю, что профессия есть профессия. Каждый день я занимаюсь музыкой с замечательными педагогами для того, чтобы с оркестром я вокально могла хорошо выступать.

- Подождите, но вы же играли четыре сезона в Санкт-Петербурге в Театре музыкальной комедии главную роль в мюзикле «Голливудская дива»! Так что дилетантом в этом вас сложно назвать…

- Да, было такое. Трогательная история. У меня даже сохранился служебный пропуск, где написано «Профессия: примадонна». Просто так обозначается человек, который поет главную партию. И все равно я считаю, что профессионалы должны быть каждый в своем деле: певцы - петь, актеры - играть, танцоры - танцевать, и так далее...

- Есть какие-то важные выводы, которые вы для себя сделали к 55-летию?

- Скажу мысль, которая меня сейчас волнует. Прочла в одной пьесе. Талант и сама жизнь на сегодняшний день - это гораздо важнее подвигов. Просто жить каждый день, особенно женщинам, - это великий подвиг. Потому что мальчишки, конечно, герои, они могут и спасти кого-то, и так далее. А девчонки на земле совершают каждодневный жизненный подвиг: рожают и растят детей, поддерживают семью, и многое-многое другое...

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова