Стас Пьеха: «На этот день рождения я попросил мне ничего не дарить»

Популярный певец рассказал, как отметил свое 40-летие, чем занимался на самоизоляции и какими новыми навыками овладел

Как оказалось, Стас Пьеха человек абсолютно не суеверный, и то, что отмечать 40-летие считается «плохой приметой», его никак не волнует. Но никаких больших пирушек и грандиозных концертов по этому поводу устраивать тоже не стал, однако причина тому не приметы и не пандемия, а просто желание встретить и провести этот день в теплой душевной обстановке с людьми по-настоящему близкими и дорогими - о чем он сам откровенно рассказал. И поделился подробностями жизни в режиме самоизоляции: что понял для себя и какими новыми навыками овладел.

«Сбывается то, во что мы верим»

- Стас, как отметили свой день рождения?

- Большие вечеринки - совершенно не моя стихия, я на них эмоционально перевозбуждаюсь. Поэтому свое 40-летие я отмечал на природе, за городом, в очень узком кругу близких людей. Все прошло атмосферно и душевно, была очень вкусная еда, а из горячительного у нас был китайский чай. Так, кстати, и мой 38-й день рождения прошел: водоем, приятная музыка, а главное - люди, с которыми можно просто быть собой. Нет нужды что-то контролировать, не надо ни под чье настроение подстраиваться. Вечер просто тек естественным образом... Но бывали у меня и совершенно неудачные дни рождения. Например, снял помещение, пригласил диджеев, телеканалы. Музыка была слишком громкой, все разошлись по двое и пытались докричаться друг до друга сквозь шум. И я понял, что подобные тусовки - абсолютно не мое...

- Говорят, что 40 лет не отмечают. Вы в этом плане суеверны?

- К этой примете я не отношусь никак - да и вообще я не суеверен. Когда-то я действительно верил в приметы, мне навязывали предубеждения вроде черных кошек, перебегающих дорогу, разбитых зеркал и так далее... Сейчас же я считаю, что сбывается именно то, во что мы верим. А я верю только в хорошее, в то, что дальше - только лучше.

Жизнь после 40

- После 40 жизнь только начинается?

- Раньше я думал, что жизнь начинается в 40. Теперь же я передумал и решил, что жизнь начинается в 45 - так что теперь жду этого возраста! (Смеется.) Внутренние ощущения у меня очень разные: с одной стороны, еще есть силы, желания, мотивация - в этом плане молодости достаточно. Но уже, конечно, нет такого количества сил и ресурсов на все свои желания, поэтому из них приходится выбирать какое-то одно и бросать все силы на его реализацию. Ну а в целом мне нравится сочетание жизненной мудрости и опыта с физической молодостью и возможностями.

- Цифрам в паспорте верите? Многие, кстати, когда слышат, что вам исполнилось 40 лет, не верят...

- Признаться честно, у меня нет четкого понимания, сколько мне лет. Я не могу сказать, что вижу в себе 40-летнего мужчину. Многим моим друзьям - по 45, и они, как и я, возраста не чувствуют. Я вообще не придаю этим цифрам никакого значения - ведь это просто цифры, к внутреннему ощущению себя они никакого отношения не имеют... Зато, когда мне исполнилось 30 лет, я ощутил возраст и уровень ответственности в полной мере. Ко мне тогда пришло ощущение, что больше мне не на кого опереться в жизни. Что, наоборот, теперь именно я стал тем человеком, на которого близкие должны опираться. Меня тогда постоянно мучили вопросы: а вдруг не потяну? А если заболею? А если ещё что-нибудь случится? Я тогда очень долго выбирался из этого кризиса…

Самого необычного подарка еще не было

- Был, наверное, какой-то самый необычный подарок в вашей жизни? Не обязательно от родных или друзей - возможно, от поклонников…

- Наверное, самого необычного подарка еще не было. Конечно, если бы мне подарили загородный дом - это был бы самый необычный и запоминающийся подарок за всю мою жизнь! (Смеется.) Но я понимаю, что ни от кого я такой подарок никогда не получу - да и слава богу! Зато я всегда знаю цену деньгам и особенно сильно радуюсь своим долгожданным приобретениям и подаркам, которые дарю себе сам…

- А на этот день рождения?

- На этот день рождения я попросил мне ничего не дарить. Для меня главным подарком стало то, что мои близкие люди просто все пришли и создали то самое легкое праздничное настроение…

- Может, откроете секрет и расскажете, что вы сами себе пожелали в день рождения?

- Я пожелал самому себе расслабиться, делать, что могу, и получать от этого удовольствие. Учитывать все потребности, нужды и желания своего тела, любить себя и ни в чем себе не отказывать. Слушать умных людей и доверять им, а также стараться доверять себе. И не делать того, что не принесет мне ничего хорошего…

Праздник под дождем

- У вас не так давно прошел юбилейный концерт - первый после самоизоляции. Как ощущения, какое настроение после него?

- Концерт в «Зеленом театре» на ВДНХ прошел отлично! У нас был sold out (когда все билеты распроданы - прим. авт.) - но с соблюдением всех карантинных мер, разумеется. Надеюсь, получилось душевно, несмотря на дождь… Хотя он, наверное, даже добавил особой атмосферы вечеру - а чтобы никто не замерз и не промок, всем выдали зонты и дождевики. На этом концерте я, кстати, впервые исполнил свою новую песню «Без тебя», которую мы официально презентуем уже совсем скоро…

- Вы сейчас занимаетесь выпуском нового альбома? Чем порадуете поклонников?

- Могу сказать только то, что на сегодняшний день мне хочется создавать хорошую «дэнсовую» музыку - чтобы у людей, которые ходят на мои концерты, была возможность не только сидеть и слушать, но и танцевать. Наверное, сейчас такое время, когда хочется дарить людям больше радости и веселья. Поэтому я сейчас настроен на написание именно такого динамичного музыкального материала. Сейчас уже пишется несколько песен. Когда наберется материала на альбом - сразу будем выпускать. Возможно, получится даже два альбома в разных жанрах. Но конкретную дату релиза я пока назвать не могу, потому что мы не торопимся - стараемся делать все качественно.

Уроки самоизоляции

- Как провели карантинное время? Многие говорят, что наконец-то нашли время для каких-то своих важных дел…

- Мне достаточно тяжело далось нахождение в четырех стенах на протяжении такого долгого времени - я к такому совершенно не привык. А я, нужно сказать, очень строго соблюдал самоизоляцию: ни с кем не виделся, доставку продуктов заказывал на дом, не устраивал онлайн-концерты, дабы не контактировать даже со своими музыкантами. У меня вся работа проходила в режиме «удаленки». Но именно самоизоляция дала мне очень серьезный урок по принятию обстоятельств, в которых мы иногда вынуждены находиться. Это был сложный, но очень важный опыт, который в жизни, я уверен, еще пригодится.

- Чем занимались в это время?

- Я уделял время психиатрии, наркологии, научился удаленно общаться со своей «ПС клиникой» (наркологическая клиника Стаса Пьехи, которую он открыл пять лет назад, - прим. авт.), общался с нашими пациентами по скайпу и старался быть им полезным. Также я занимался и собственным психическим и духовным здоровьем, продолжал выздоровление от зависимостей. Ежедневно какое-то время я обязательно отводил на общение с людьми - это для меня тоже было крайне важно. А также занимался музыкой и спортом. Например, освоил новые спортивные тренажеры, направленные на развитие моторики: упражнялся с пневматическим ударным тренажером «файтбол» - это мячик на резинке, который крепится на голову, и ты должен его отбивать руками, и занимался на балансборде, с помощью которого тренировал стабилизирующие мышцы тела. Так что, можно сказать, карантин у меня прошел активно - насколько это было возможно.

- Все происходящее в этом году - колоссальный опыт для всех. Для вас это какой опыт? Что-то изменилось в вас?

- Как и у многих, у меня произошло переосмысление некоторых моих ценностей. Я начал больше ценить простые мелочи - например, обычные недолгие телефонные разговоры о том, как прошел день. Начал чаще созваниваться со своими близкими и просто делиться своими мыслями, чувствами. Именно в самоизоляцию я осознал, насколько это на самом деле важно.

- Действительно ли вы занимаетесь сейчас открытием фонда по профилактике детской наркомании? В чем будет состоять его деятельность? Почему вдруг решили именно эту тему поднять?

- Я немного отложил создание именно фонда по профилактике детской наркомании и решил начать с меньшего: планирую заняться детской психиатрией и нейропсихологией. Это важный проект для меня, сейчас я веду над ним работу. Уже почти готова презентация, и совсем скоро я буду готов представить этот проект. А подробнее об этом вы узнаете позже. Почему именно детская психиатрия? Потому что с проблемами, когда они еще в зачатке, бороться гораздо проще и эффективнее, чем с уже устоявшимися, которые человек переносит в свою взрослую жизнь. Если есть какие-то тревожные паттерны в детском возрасте, очень важно прорабатывать их именно в детстве.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личного архива Стаса Пьехи