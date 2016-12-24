«Копейка» историю бережет

Звезды рассекали по Москве на старых «Жигулях»

В Москве состоялось традиционное ГУМ-Авторалли. В этот раз оно было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей «Жигули». Первыми с конвейера Волжского автомобильного завода в Тольятти сошли шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули» - два синих и четыре вишнёвых. В народе автомобили этой модели вскоре окрестят «копейка».

Ралли традиционно стартовало от стен Кремля. Мероприятию даже пандемия не помешала - правда, из-за карантинных мер с середины лета его пришлось перенести на осень.

В гонку, маршрут которой традиционно проходит по самым знаковым и живописным местам столицы, отправились 100 классических «Жигулей» моделей ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 выпуска 70-х годов прошлого века. Все машины прошли строжайший техосмотр, и одно из самых важных требований, наряду с исправным техническим состоянием, было сохранение оригинальных деталей и элементов отделки и дизайна.

Старт экипажам давал в нынешнем году Иван Ургант, а участниками автопробега по столице стали владельцы раритетных авто и звездные гости, среди которых оказались Альбина Джанабаева, Сергей Гармаш, Олимпиада Тетерич, Дарья Повереннова, хореограф Сергей Филин со своей семьей, олимпийская чемпионка гимнастка Маргарита Мамун и многие другие.

Как в кино

Пока машины готовились к старту, гости встречались в центре ГУМа у фонтана. Всех желающих угощали газированными напитками. Помните, такие были в советские времена с сиропом? Или можно было вспомнить вкус классического «Тархуна» либо «Буратино». Также все желающие могли насладиться мороженым в вафельном стаканчике.

Надо сказать, что атмосфера была необычная: у всех складывалось ощущение, что они как будто попали в советское прошлое, а точнее - в советское кино. Дело в том, что экипажи, которые ехали в машинах, выбирали для себя образы героев как раз из легендарных кинолент. Здесь были персонажи из «Бриллиантовой руки», «Служебного романа», «Табор уходит в небо» и многих других. Гости тоже помогали поддерживать историческую атмосферу, дружно нарядившись в дресс-код в стиле 70-80-х годов.

Вещие сны

Ведущим мероприятия стал Иван Ургант. Артист, видимо, постарался соответствовать образу советского человека и выбрал костюм в стиле ретро - впрочем, красные носки, которые были видны невооруженным взглядом, выдавали в нем модника, который следит за последними трендами.

- У меня первая машина была ВАЗ-2109, и я до сих пор на ней езжу, - похвастался Иван Ургант.

Никто не видел, в какой машине подъехал к ГУМу телеведущий, так что придется поверить на слово.

Кстати, Иван Ургант был не единственным, кто признался, что первым автомобилем у него были именно «Жигули». Так, Альбина Джанабаева рассказала, что тоже рассекала в свое время на вазовской машине, а Дарья Повереннова постигала азы вождения сразу на двух тольяттинских детищах.

- Когда я была маленькой, мне часто снились сны, что я умею водить и у меня есть своя машина, - призналась Дарья. - Это, кстати, была одна из моих детских мечт, которая осуществилась в мои 25 лет. Правда, первой нашей машиной была «Волга» ГАЗ-24, и лишь второй - легендарная «копейка» ВАЗ-2101. Обе старенькие, но такие важные для нас, потому что это была «своя машина».

По столице с ветерком

Маршрут длиной 80 километров традиционно начинался у стен Кремля.

Увлекательное противостояние экипажей - участников ГУМ-Авторалли - началось ровно в полдень с боем курантов на Спасской башне Кремля.

Москвичи и гости столицы, которые в этот день увидели на городских улицах участников соревнований, переносились мыслями в Москву 70-х. При этом всеми соблюдались медицинские требования: для гостей авторалли были предусмотрены одноразовые маски и перчатки, а территория мероприятия позволяла соблюдать безопасную дистанцию.

Каждый из ста автомобилей, принимавших участие в авторалли, был сохранен до сего дня в идеальном и почти первозданном состоянии благодаря их бережливым владельцам и профессиональным реставраторам.

Маршрут заезда держался в секрете до момента получения участниками дорожных карт. Как и всегда, путь экипажей между контрольными точками, хитро скрытыми на карте, пролегал через московские достопримечательности: Фрунзенскую набережную, МГУ имени Ломоносова, парк Сокольники, ВДНХ и многие другие.

От «копейки» до полтинника

В этом году под номером «1» стартовал экипаж президента компании «АвтоВАЗ» Ива Каракатзаниса.

- 50 лет назад с нашего главного конвейера сошел первый ВАЗ-2101 - легендарный автомобиль, который в народе получил название «копейка» или «единичка», - сказал со сцены перед заездом Ив. - И как вы знаете, эта модель стала настоящим прорывом своего времени с точки зрения технологий. «АвтоВАЗ» с глубоким уважением относится к своей истории и к тем людям, которые ее создают!

После финиша и подсчета набранных очков в центре ГУМа у фонтана прошло торжественное награждение победителей и призеров авторалли.

Некоторые звездные гости на эмоциях делились с нами своими впечатлениями.

- Я впервые стала участницей настоящей гонки! - рассказала телеведущая Олимпиада Тетерич. - Такой сложный и такой живописный маршрут по красавице Москве - это был самый настоящий квест! Правильно прочитать карту, пройти нужные остановки, не нарушить правила ПДД, не заглохнуть, не потеряться - это было непросто! Я думала, что знаю всю Москву как свои пять пальцев. Но нет, я ошибалась! Очень понравилось быть участницей этого исторического ралли. Круто, что участвовало столько экипажей, и поразило, настолько щепетильно участники подходят к гонке, преображаясь в героев кино, стилизуют себя и свои авто под ретро-эпоху, выдумывая каждый раз целую концепцию! Ура победителям! Наша машина - «копейка» ГАИ - пришла 18-й, и мне кажется, что для первого раза это отличный результат! Спасибо всем за настроение и адреналин!

Валерия Хващевская, фото автора и пресс-службы мероприятия