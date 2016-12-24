У мордовских аграриев выросли зарплаты

Не лучший год
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
По информации минсельхозпрода РМ, в первом полугодии средняя зарплата работников АПК увеличилась на 11,4 процента и достигла 28 тысяч 809 рублей. Объясняется столь существенный рост, прежде всего, высокими темпами развития отрасли. За 8 месяцев сельскохозяйственной продукции произведено почти на 40 миллиардов рублей. Это - 112,3% к уровню 2019 года.
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
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