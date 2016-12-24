У мордовских аграриев выросли зарплаты

Репортер

По информации минсельхозпрода РМ, в первом полугодии средняя зарплата работников АПК увеличилась на 11,4 процента и достигла 28 тысяч 809 рублей.  Объясняется столь существенный рост, прежде всего, высокими темпами развития отрасли. За 8 месяцев сельскохозяйственной продукции произведено почти на 40 миллиардов рублей. Это - 112,3% к уровню 2019 года.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Не лучший год

Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Москва не спасла

Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике

В огненной западне

Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу