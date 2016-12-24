В Основной Закон республики внесены поправки

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Изменения обусловлены необходимостью приведения его в соответствие с актуальной редакцией Конституции России. Так, к совместному ведению отнесены вопросы сельского хозяйства, молодежной политики, оказания доступной и качественной медицинской помощи, укрепления общественного здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака. Кроме того, Главе РМ запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках. Утратившими силу признаны положения, предусматривающие согласование с Госсобранием кандидатуры нового прокурора республики.
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
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