В Основной Закон республики внесены поправки

Изменения обусловлены необходимостью приведения его в соответствие с актуальной редакцией Конституции России. Так, к совместному ведению отнесены вопросы сельского хозяйства, молодежной политики, оказания доступной и качественной медицинской помощи, укрепления общественного здоровья, защиты семьи, материнства, отцовства и детства, защиты института брака. Кроме того, Главе РМ запрещается открывать и иметь счета, хранить наличные денежные средства в иностранных банках. Утратившими силу признаны положения, предусматривающие согласование с Госсобранием кандидатуры нового прокурора республики.