Пятерым законодателям вручены почетные знаки Госсобрания РМ

Стали известны имена первых обладателей почетных знаков Госсобрания РМ «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Награды отличившимся были вручены в ходе сорок девятой сессии регионального парламента

Первым знак отличия из рук Председателя Государственного Собрания Владимира Чибиркина получил сенатор от Мордовии Владимир Литюшкин. Также отмечена многолетняя плодотворная работа вице-спикера – главы комитета ГС по законодательству и законности Валерия Алехина, руководителя комитета по соцполитике Рафаиля Аширова, депутатов Николая Амбаева и Юрия Тутукова.

Учрежденный в преддверии празднования 25-летия Госсобрания Мордовии Почетный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» вручается гражданам, отличившимся на ниве законотворчества, укрепления межпарламентских связей, взаимодействия с институтами гражданского общества. Вместе с нагрудным значком, изготовленным из медно-цинкового сплава, отличившимся выдаются удостоверения и копии соответствующего решения Совета Госсобрания.