Пятерым законодателям вручены почетные знаки Госсобрания РМ

Надежды и риски вакцины от COVID-19
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Стали известны имена первых обладателей почетных знаков Госсобрания РМ «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма». Награды отличившимся были вручены в ходе сорок девятой сессии регионального парламента
Первым знак отличия из рук Председателя Государственного Собрания Владимира Чибиркина получил сенатор от Мордовии Владимир Литюшкин. Также отмечена многолетняя плодотворная работа вице-спикера – главы комитета ГС по законодательству и законности Валерия Алехина, руководителя комитета по соцполитике Рафаиля Аширова, депутатов Николая Амбаева и Юрия Тутукова.
Учрежденный в преддверии празднования 25-летия Госсобрания Мордовии Почетный знак «За заслуги в развитии законодательства и парламентаризма» вручается гражданам, отличившимся на ниве законотворчества, укрепления межпарламентских связей, взаимодействия с институтами гражданского общества. Вместе с нагрудным значком, изготовленным из медно-цинкового сплава, отличившимся выдаются удостоверения и копии соответствующего решения Совета Госсобрания.
Насколько «свежеиспеченная» вакцина безопасна, можно ли от прививки заболеть коронавирусом и стать заразным для других
Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике
Глава Мордовии Владимир Волков августа посетил АО «Лидер-Компаунд»
Мордовия испытала эмоциональный шок от трагедии, произошедшей ночью 2 сентября в поселке Кемля Ичалковского района.
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией
Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Мордовия может стать экспериментальной площадкой по отработке стандартов питания в школах