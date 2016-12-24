Каким стал обновленный парк Ленинского района Саранска?

В парке Ленинского района Саранска подрядная организация завершила благоустройство. В обновленной зоне отдыха установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом.

Подходы к площадкам имеют разное покрытие: к одним можно пройти по асфальтированным тротуарам, к другим – по песчано-гравийным.

Установлены парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю.

В парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, оборудованы новые парковочные места со стороны улиц Пионерской и Докучаева.