Каким стал обновленный парк Ленинского района Саранска?

Репортер

В парке Ленинского района Саранска подрядная организация завершила благоустройство. В обновленной зоне отдыха установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом.

Подходы к площадкам имеют разное покрытие: к одним можно пройти по асфальтированным тротуарам, к другим – по песчано-гравийным.

Установлены парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю.

В парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, оборудованы новые парковочные места со стороны улиц Пионерской и Докучаева.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Опасный обгон

Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном

2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Комфортная среда

С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?

40 тысяч тонн продукции на экспорт

Глава Мордовии Владимир Волков в беседе с журналистами республиканских СМИ рассказал об итогах развития экономики региона за первое полугодие

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу