Каким стал обновленный парк Ленинского района Саранска?

Отец за сына
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В парке Ленинского района Саранска подрядная организация завершила благоустройство. В обновленной зоне отдыха установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом.
Подходы к площадкам имеют разное покрытие: к одним можно пройти по асфальтированным тротуарам, к другим – по песчано-гравийным.
Установлены парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю.
В парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров, оборудованы новые парковочные места со стороны улиц Пионерской и Докучаева.
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