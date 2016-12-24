В Большеберезниковском районе до конца года откроется кинозал

Большеберезниковский Культурно-досуговый центр успешно прошел конкурсный отбор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение субсидии для оснащения кинозала на 40 мест в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщила директор Культурно-досугового центра Е.Е. Малыханова, сумма субсидии составляет 5 млн руб. Обязательным условием для обладателя гранта является демонстрация отечественных фильмов в объеме не менее половины от всех кинопоказов.

Открытие кинозала после всех работ и установки оборудования планируется провести до конца года.