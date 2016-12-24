В Большеберезниковском районе до конца года откроется кинозал

Социум

Большеберезниковский Культурно-досуговый центр успешно прошел конкурсный отбор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на получение субсидии для оснащения кинозала на 40 мест в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщила директор Культурно-досугового центра Е.Е. Малыханова, сумма субсидии составляет 5 млн руб. Обязательным условием для обладателя гранта является демонстрация отечественных фильмов в объеме не менее половины от всех кинопоказов.
Открытие кинозала после всех работ и установки оборудования планируется провести до конца года.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Опасный обгон

Руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске после ДТП угодил в реанимацию вместе с сыном

Москва не спасла

Пострадавший в ДТП руководитель Управления пенсионного фонда в Саранске скончался в столичной клинике

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу