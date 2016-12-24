Выставка «10+10» в рамках арт-проекта для молодых художников «Новый формат. 10+10»

11 сентября 2020 года в 16:00 в выставочном зале Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи (ул. Советская, 29) откроется выставка «10+10».

Это заключительный этап арт-проекта для молодых художников «Новый формат. 10+10». Он инициирован Союзом художников Республики Мордовия, реализуется совместно с Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи при поддержке Фонда президентских грантов. 10 участников, прошедших конкурсный отбор, получили художественные материалы и в течение трех месяцев - с наставниками -работали в мастерских над созданием произведений. В процессе работы участники выезжали на пленэры, участвовали в тренингах, мастер-классах. Выставка открывает зрителю новые имена молодых талантливых художников: Ирина Асабова, Екатерина Будкина, Ирина Данилова, Алексей Курчавый, Даниил Макаров, Ирина Мащикова, Дмитрий Рыжов, Георгий Сакович, Анна Сибушева, Евгения Солнцева.В развитии профессиональных навыков им помогли наставники проекта, заслуженные мастера национального изобразительного искусства, -В. Ф. Козлова, Л. Н. Нарбекова, Л. Д. Лёвина, Х. И. Бикбаев, А. П. Шадрин, В. М. Шанин, А. И. Кияйкин, Е. В. Ширчков, С. Ф. Коротков, В. И. Петряшов.

В экспозиции около 100 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, отражающих основные тенденции развития современного искусства Мордовии.Авторы обращаются ксоциально значимым темам: семья, человек и природа, национальные традиции, духовное наследие,поиск пути развития личности в условиях современного мира.Зрителю интересно будет увидеть, как художники разных поколений ведут диалог средствами изобразительного искусства.

Выставка продлится до 11 октября 2020 года.