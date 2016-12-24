«Я требовательна к пространству, в котором нахожусь»

«Прежде всего, здесь должен быть план застройки территории»
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Ведущая передачи НТВ «Квартирный вопрос» Оксана Козырева осуществила свою профессиональную мечту
Как обустроить квартиру, в какой цвет покрасить стены, каким должен быть пол, а в целом - как обустроить собственное пространство, чтобы было уютно и комфортно жить? Об этом каждую субботу на телеканале НТВ рассказывают ведущая передачи «Квартирный вопрос» Оксана Козырева и приглашённые в программу дизайнеры. И хотя по первому образованию Оксана политолог (окончила в Санкт-Петербурге Академию государственной службы), но с юных лет работает на телевидении: сначала - на петербургском Пятом канале, а сейчас - уже более пяти лет - на НТВ. Здесь она не только нашла работу по душе, но и встретила любимого мужчину…
Роман со столицей
- Оксана, после переезда в Москву быстро адаптировались к ритму города? Москва вам покорилась?
- Москва не покоряется - с ней либо случается роман, либо нет! И мне кажется, что Москва очень чётко чувствует людей, которые от неё хотят получить только выгоду, какие-нибудь бонусы. Лично мне просто нравился город, и я не знала, как всё сложится. Считаю, что у меня с Москвой роман, иногда я даже с городом разговариваю. И когда стала ведущей «Квартирного вопроса», то ощутила, что моя мечта исполнилась. У меня всегда была мечта вести народную программу, и наконец эта мечта осуществилась. Я помню, что даже мысленно прошла по проспекту Мира, разговаривала и благодарила Москву. Я с городом, как с человеком, веду внутренний диалог, и этот отрезок мы идём вместе…
- Как изменилась ваша жизнь за те пять лет, что вы работаете на НТВ, и какой опыт вы получили?
- С НТВ моя жизнь действительно сильно поменялась! Для меня это был момент внутренней реализации. За это время на работе встретила второго мужа, родила второго ребёнка и получила второе образование - стала психологом.
- А почему именно психологом?
- Интерес к этой профессии появился во время съёмок программы. Там ты постоянно общаешься с людьми, разными семьями - маленькими и большими - и наблюдаешь их эмоции и переживания. Я вам скажу больше: по долгу работы ты должен быть немного психологом. И моя новая профессия помогает мне не только в работе, но и в жизни. Однако продолжаю учиться по сей день, сейчас я готовлюсь к получению третьего диплома - психотерапевта. Я считаю, что любой человек постоянно нуждается в развитии.
Уроки жизни
- Оксана, а чему научила вас передача «Квартирный вопрос»?
- Что любой ремонт - это следствие каких-то изменений в каждой семье, каких-то желаний и перемен. Это ещё и психологический запрос. У Толстого в «Анне Карениной» сказано: «Все счастливые семьи счастливы одинаково». Но я со Львом Николаевичем готова на этот счёт поспорить, потому что каждая семья счастлива по-разному. Каждый человек индивидуален, у каждого - свой ритм, свои вкусы и предпочтения. И как следствие - свой ремонт, свой дизайн. И это, наверное, тоже для меня открытие.
- Полученный на «Квартирном вопросе» опыт оказал какое-то влияние на обустройство собственного быта?
- Я стала гораздо требовательнее к пространству, в котором нахожусь. И совершенно чётко понимаю по нашей программе, что не всегда нужны большие деньги, чтобы сделать ремонт на тот случай, если вдруг что-то случится... Перекрасить стены и реорганизовать своё собственное пространство за небольшой бюджет и избавиться от лишнего хлама может любой человек. И это действительно сказывается на качестве жизни: добавляется дополнительный воздух. Поэтому считаю, что и на съёмных квартирах нужно всё преображать под себя.
Кольцо с неба
- Со своим супругом вы познакомились на НТВ. Это был служебный роман?
- Да. Он работал режиссёром «Дачного ответа», ухаживал за мной больше года.
- Чем покорил ваше сердце? Может, стихи вам посвящал?
- Стихи не посвящал, но пел песни под гитару. Однако покорил меня вовсе не этим, а светлым отношением к жизни и большой ответственностью за свои решения. Я видела, что человек готов совершать поступки, разделять заботы и хлопоты, включаться в это не только в романтическом порыве, а серьезно и основательно. А предложение он сделал мне с помощью... квадрокоптера, к которому прикрепил кольцо. Это было в парке, и я этого совершенно не ожидала. Но было красиво и эффектно! На тот момент я была в разводе, у меня рос ребёнок от первого брака, и я уже трезво смотрела на многие вещи: не ждала каких-то романтических поступков, мне было гораздо важнее ощущать опору в человеке. Нет, конечно же, были цветы и подарки, и этот романтический настрой в отношениях мы стараемся сохранить и сейчас. Я просто поняла, что мне с ним будет интересно жить, исследовать и познавать жизнь, открывать новые миры, путешествовать, растить вместе детей.
Такие разные дети
- У вас два мальчика - Никита от первого брака и Егор от нынешнего. Материнство вас как-то изменило?
- Конечно! Вы не найдёте женщину, которая скажет, что материнство её не изменило. У меня с рождением каждого ребёнка полностью раскрывается новая грань. И именно после рождения Никиты я поняла, что не стоит сидеть и ждать предложения по работе, а нужно идти, пробовать и добиваться, если хочешь и дальше быть ведущей. После декрета мне очень хотелось вернуться на телевидение. Когда ходила на кастинги, то текст проговаривала Никите, сидящему в манеже, и меня это дико вдохновляло. А вот с Егором у меня крен пошёл в сторону психологии: я вдруг поняла, что мне хочется понимать и познавать, как всё это устроено. Я каждого ребёнка воспринимаю как мощнейший толчок к собственному развитию.
Секрет хорошего настроения
- Вы сказали, что любите путешествовать.
- Очень любим - как всей семьёй, так и вдвоём с мужем. Когда путешествую с мужем, то с ним дико интересно, у него просто какой-то дар - ген путешественника. В прошлом году мы ездили по Италии на машине, и это было моим лучшим путешествием в жизни.
- Какие места оставили у вас самые яркие воспоминания?
- Моя большая любовь - это Рим. А по ярким и волшебным ощущениям - это Черногория. Очень привычная для нас по языку, климату и кухне страна, где есть ощущение покоя и безопасности. И это для меня очень ценно.
- Помимо работы другие увлечения у вас есть?
- Я люблю гулять. Если лето, то катаюсь на велосипеде. Читаю книги или провожу время с детьми. Отдых должен быть активным. У меня обычное времяпрепровождение. Иногда, чтобы снять напряжение, любим потанцевать с детьми, не нанося ущерба квартире (смеётся).
- Оксана, вы всегда в приподнятом настроении, а секрет хорошего настроения раскроете?
- Секрет хорошего настроения - это умение слушать себя, понимать, чего тебе хочется в данную минуту, и относиться к этому с уважением.
Александр Герасимов, фото из личного архива Оксаны Козыревой
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