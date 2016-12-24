Дмитрий Миллер: «Cамым сложным было нахождение на подводной лодке»

На счету у Дмитрия Миллера - десятки киноработ, и во многих из них - главные роли. Актер памятен зрителям по ярким ролям в «Ищейке» и «Склифосовском», «Светофоре» и «Хорошей жене», фильмам «Слуга государев» и «Анна Каренина». А на днях он блистал в сериале «Андреевский флаг», который с успехом прошел на Первом канале. Это история о людях, которые служат России, защищая морские рубежи нашей Родины. С этой киноработы и начался наш разговор с актером.

Глубокое погружение

- Дмитрий, вы же служили в армии? Выправка, наверное, помогала на съемках сериала «Андреевский флаг»?

- Да, я служил в армии - и может быть, мне действительно это чем-то помогло. Вспомнилась, например, строевая подготовка, которая остается в памяти, как езда на велосипеде: один раз научился - и это на всю жизнь. Кто не служил, тот не знает, например, как осуществляются повороты налево, направо и кругом, как прикладывается рука, каким должно быть воинское приветствие. Все это в уставе расписано, и надо по нему делать. Это и пришлось вспомнить. Элементарные вещи должны быть точными, потому что это армия, устав и субординация. Кажется, что это мелочи, но кино же тоже и из этого в том числе складывается. Маленькая какая-то неправда тянет за собой и последующие. Мелочи вспомнил, а остальное спрашивал на месте. Всегда на съемочной площадке присутствовал консультант. Учились многому на месте, какие-то корректировки вносили в текст - несмотря на то что сценарий перед съемками был отредактирован морскими офицерами. Командир корабля сидел с нами и вычитывал сцены, которые нужно было снимать в тот или другой день.

- Что было самым сложным для вас на съемках?

- Нахождение на объекте - на подводной лодке. Еще было сложно с подачей и исполнением команд: трудно уловить темп, в котором это произносится, и многие слова были не знакомы. Точнее, может, они и знакомые, но ударение на флоте ставится не так. Например, не под кИлем, а пол килЁм, не кОмпас, а компАс. То есть не так, как мы привыкли слышать. И на это уходило время. Еще и пространство замкнутое… Присутствовало и волнение, безусловно, потому что рядом с тобой находятся действующие офицеры. Они и в кадре у нас были, за что им огромное спасибо. Они своим присутствием оживляли нашу картинку, привнося ощущение реальности происходящего в кадры, помогали нам, не ставили в невозможные рамки. Было безумно интересно попасть на подводные корабли. Просто не верится в то, что ты реально там находишься и видишь это воочию. Там столько всего! И ты думаешь: «Неужели каждая трубочка, каждый проводок что-то значит?» Да, что-то значит. Для гражданского человека это все непостижимо, как космос! Конечно, было интересно погрузиться, почувствовать, как это происходит в реальности. И у нас были такие тестовые погружения. Перед каждым выходом из базы на дежурство идет проверка подводной лодки на герметичность. Происходит погружение сначала на три метра. То есть лодка не полностью уходит под воду, а так, чтобы рубка была над водой. Для меня, кстати, это было открытие: что в рубке все заливается водой. Там есть устройства связи, которые все равно при этом работают, но там, естественно, находиться во время погружения невозможно. И ты ощущаешь сразу все: сдавленность, вакуум, заложенность ушей и так далее. Атмосфера непривычная. Полностью погрузиться и пройти какое-то расстояние под водой мне тоже было бы интересно…

Такие разные герои

- Видела, что готовится к показу еще один новый фильм с вашим участием - «Нефутбол»...

- Да, мы начали его снимать два года назад, и надеюсь, что скоро он выйдет. Это история про женский футбол. Роль у меня интересная: я играю директора таганрогского металлургического комбината. И при этом комбинате есть непрофессиональная женская футбольная команда. Мой герой смотрит на нее, не видя перспектив и радости, - но все в жизни меняется…

- Какие еще проекты будут с вашим участием?

- Снимали для телеканала НТВ криминальный сериал «Под прикрытием». Там команда следователей, которые расследуют различные дела. У меня там - отрицательный персонаж со своей судьбой и историей. Мне было интересно сыграть эту роль…

Семейные радости и сложности

- Вопрос, который не так давно появился в наших интервью, - время диктует: как провели время в изоляции? Скучали по гастролям, съемкам?

- Скучали, конечно. Но что поделать, если такая история произошла. Сидели дома. У нас нет загородной недвижимости - провели все время в Москве. Как развлекались? Смотрели кино, сериалы, занимались друг другом, с детьми общались. Проводили время в семье. Пережили, пересидели - достаточно безболезненно, по большому счету. Славу Богу, никто не заболел, остались целы и невредимы…

- Ваша супруга Юлия Деллос - тоже актриса. Две творческие личности в одной семье - это сложно или, наоборот, так легче?

- И так, и так. В любой семье бывает по-разному. Бывает сложно, потому что мы оба эмоциональные люди ввиду профессии, тут уж не скроешь. Сейчас мы перешли на новый этап: стараемся эти эмоции не то чтобы контролировать, но выпускать осознанно, чтобы друг другу не навредить.

Роковой «Зодиак»

- Я знаю, что вы хотели собрать свою музыкальную группу. Удалось это желание осуществить?

- Да. Появилось вдохновение. Немного карантин помешал - приостановилось все. До этого успели снять три клипа. Записали несколько песен, хорошо пошел процесс, хочется его продолжать. И даже есть заинтересованность в нас музыкальных продюсеров.

- Название какое у группы?

- «Зодиак 13». Сложная история - выбрать название для группы. Много всего перепробовали. Раньше была - и есть - такая прибалтийская группа «Зодиак», которую мы все слушали в детстве. Правда, они на тот момент играли электронную музыку. Еще был набор каких-то ассоциаций: космос, звезды, знаки зодиака... Еще же есть 13-й знак зодиака, который не очень известен. И вот нам захотелось, чтобы эта цифра в названии присутствовала. У меня к ней нет никаких предубеждений: я живу в доме номер 13, и вообще очень часто это число появляется в моей жизни, но всегда с хорошим послесловием. А вообще мы играем рок - тяжелый, местами шумный…

Будьте здоровы!

- Знаю, что многие поклонники были в восторге от вашей роли в «Склифосовском» и даже хотели, чтобы линия вашего героя продолжалась...

- Не скрою, нам с Ольгой Павловец нравилось исполнять наши роли, играть нашу пару: она была такой живой, в ней были семейные драмы и радости... Надеюсь, что мы вселяли радость и в зрителей. Наших героев отправили в Геленджик, они там в командировке. Так что мы присутствуем в «Склифосовском», но - вдали от столицы. Ну а в дальнейшем - как сложится...

- Вы учились в медицинском техникуме. Эти знания в жизни применяете?

- К счастью, часто применять не приходится. Да и осталось в памяти больше что-то такое от психотерапии. В том смысле, что я понимаю: страшное это заболевание или нет. Конечно, я что-то помню, что-то въелось навсегда. Смотришь на какие-то вещи не с такой опаской, как многие. Для меня было открытием, что многие, оказывается, не знают устройство организма: где какие органы находятся. Вроде же понятно, где печень, почки, желудок и так далее... Но оказывается, не для всех. А еще я люблю читать аннотации лекарств - видимо, привычка такая. На мне в семье лежит эта обязанность: прочесть, понять, объяснить и применить! (Смеется.) Вот такая еще польза от меня есть!

Валерия Хващевская, фото из личного архива