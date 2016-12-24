Чудесный хозяин «Поля чудес»

Бессменный ведущий популярной передачи Первого канала Леонид Якубович отмечает 75-летие

Трудно найти в нашей стране человека, который не знает Леонида Якубовича. Уже почти 30 лет каждую пятницу миллионы россиян видят вечером на своих экранах «Поле чудес», где он - главный чудесник. За эти годы Леонид Аркадьевич как-то так незаметно, по-свойски вошел в нашу жизнь, уютно по-домашнему в ней устроился - и теперь каждый россиянин, стар и млад, знает его в лицо. И вот сейчас знаменитый телеведущий отмечает юбилей - 75-летие. И хотя все мы, казалось бы, всё знаем о нем (или, по крайней мере, очень многое), помним его коронные фразы: «Приз в студию!» - или «А-а-а-автомобиль!», очень многое в жизни артиста и телеведущего остается за кадром. Леонид Якубович часто участвует в благотворительных акциях, многим помогает, но не любит про это говорить вслух.

29 лет сплошной импровизации

Леонид Якубович служит «Полю чудес» без малого 30 лет (в этом году проект отмечает круглую дату, а Леонид Аркадьевич в этой передаче ровно 29 лет). Именно служит. Ни коронавирус, ни предостережения врачей - ничто не заставит его остановить колесо фортуны. Шоу должно продолжаться. Ведущий в эти месяцы продолжал работать, но без зрителей в студии. Сам Якубович признавался, что для него эта передача важна, хотя он мог в ней и не остаться. Правда, сейчас представить «Поле чудес» без него уже невозможно.

- На передачу я пришел в конце ноября 1991 года, - вспоминает Леонид Якубович. - После первой съемки я сказал, что ухожу. От внутреннего зажима я так орал, что чуть не сошла с ума наш звукорежиссер Таня Дюжикова. Она просто оглохла. Оператор не знал, как меня снимать, потому что я метался по студии, не зная, где что стоит и куда смотреть. Вообще это было забавно. Мы были мокрые, потные от смущения… Мне никто не говорил: «Что ты! Мы видим твой потенциал!» - и другие умные слова. Раз решил, то это твое право.

Просто мне сказали: «Ну хорошо, черт с тобой: приходи, крайняя съемка - и дальше решай сам!» Я пришел в четвертую студию. Это было буквально за десять минут до эфира, зрители уже сидели. Из-за кулис услышал, как зрителям говорят, что они несказанно везучие люди, что им повезло, что наконец сейчас перед ними появится новая звезда. Я перекрестился за кулисами, поняв, что, слава Богу, они кого-то нашли и теперь от меня отстанут. После чего неожиданно раздалось: «Вот он - перед вами!» - и меня вытолкнули. У меня, что называется, ноги отнялись. Но после всех этих слов, которые про меня сказали, зал встал, меня встретили аплодисментами, и я уже не мог подвести. Я провел ту съемку - и остался. И рад этому. Я никогда в жизни не видел этой программы по телевизору. И дома всем запрещено смотреть ее и говорить о ней. Поэтому мои родные тоже ни разу не видели «Поле чудес». Во-первых, я себя на экране не люблю, как и многие люди. Мне не нравится собственный голос, тембр, манера поведения. Но это вторично. Первично то, что я боюсь повторения. Жест, взгляд, шутка - что-то понравится, и я это запомню. А мне этого не хотелось бы. Ведь передача - сплошная импровизация. Здесь вообще никогда не было сценария!

Душа рвется в полет

Есть у Леонида Аркадьевича еще одна страсть: небо. Он дипломированный летчик малой авиации с 25-летним стажем. Якубович снимался в сериале «Русские амазонки», где играл почти самого себя. Он исполнял роль директора аэроклуба - и при этом выступал практически консультантом для съемочной группы.

- У меня райдер довольно забавный, - говорит телеведущий. - Его распечатали и передают уже из рук в руки. Хотя никто не верит, что он настоящий. В райдере я прошу организаторов гастролей только об одном: немедленно узнать и сообщить мне телефон ближайшего аэродрома. Я сам звоню, договариваюсь, летаю. Не надо мне никаких люкс-номеров и автомобилей к трапу. Это все глупости.

Впрочем, у Якубовича есть и другие увлечения. В юности он успешно сдал экзамены в три театральных вуза, но, послушав отца, всё же пошел учиться на инженера в Московский институт электронного машиностроения, затем - в Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. Однако природный артистизм всё равно привел его на сцену: сначала - в КВН, а потом и на театральные подмостки. Сегодня Леонид Якубович пишет пьесы, стихи, играет в спектаклях. Признается, что чувствует себя абсолютно счастливым только на сцене и в небе.

Весточки с войны

Все знают Якубовича как блистательного шоумена и телеведущего. Но это лишь верхушка айсберга. Cкрытая его часть остается многим неизвестной. Леонид Якубович - подполковник запаса. Кроме того, телеведущий прошел все тяготы первой и второй чеченских кампаний. Якубович вылетел в Чечню буквально в первые же дни войны с одной-единственной целью - помогать. Впрочем, он сам ничего героического в этом не видит.

- Я ни в кого не стрелял, ни в каких боевых действиях не участвовал, - говорит телеведущий. - Участвовал в концертах и ходил по блокпостам, выполняя разные задачи. Например, у ребят, которые служили, собирал записки, а когда приезжал домой, то звонил их родственникам - говорил, что всё в порядке.

Такая сложная жизнь

До того как стать звездой телеэкрана, Якубович был и токарем, и электромонтажником, и инженером, и сценаристом, и даже аукционистом. Впервые надев смокинг, он стал ведущим первого в нашей стране конкурса красоты «Московская красавица». Свою первую жену Галину Антонову встретил еще в институте. Они прожили 20 лет, вырастили сына Артема. Но потом расстались. В телекомпании ВИД Якубович влюбился в молодую сотрудницу Марину Видо. Сейчас у них растет дочь Варвара, ей 22 года, она учится на журналиста, пишет песни, пробует себя в вокале. Отец гордится своими детьми и с удовольствием о них рассказывает.

Самый чудесный праздник

Надо сказать, что в честь круглой даты на Первом канале сняли особый выпуск передачи «Поле чудес». Друзья Леонида Аркадьевича приняли участие в съемках праздничной программы в качестве специальных гостей. Один из них - председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов - подарил Якубовичу эксклюзивный самовар из Тулы от десантников 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Офицеры группы «Альфа» поздравили юбиляра песней его собственного сочинения, спев гимн подразделения - песню «Буква А».

Участники программы «Поле чудес» не отставали от звездных гостей и одарили именинника самыми неожиданными подарками: казачьей шашкой, смоленским «нектаром» в объеме 20 литров, огромным юбилейным тортом, кальяном, картой Ярославской губернии XIII века, корзиной рязанской картошки и прочими приятными «мелочами». Участники праздничного выпуска «Поля чудес» подготовили для Якубовича и поздравительные номера. В честь дня рождения казачий хор исполнил для него песню «Заиграй, моя волынка».

Поздравить коллегу пришли также Елена Малышева и Валдис Пельш. Елена Васильевна вспомнила и о полете на самолете, за штурвалом которого сидел Якубович, и о знакомстве с мамой ведущего, и о том, что впервые была на съемках программы «Поле чудес» 20 лет тому

назад.

- Лёнечка, с днем рождения тебя! - поздравила коллегу Елена Васильевна. - Тебе, конечно, прежде всего, здоровья! И счастья всей твоей большой семье! Ты самый талантливый, самый веселый и самый серьезный за кулисами человек на Первом канале!

А Валдис Пельш пожелал здоровья... телезрителям:

- Нам еще столько выпусков «Поля чудес» предстоит посмотреть, стольким потрясающим ситуациям на площадке подивиться, порадоваться, стольким музыкальным номерам поаплодировать! Поэтому - живите долго!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Максима Ли/пресс-служба Первого канала