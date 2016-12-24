Виктор Добронравов: «Рыбалка - это счастье и мечта!»

Старший сын Федора Добронравова рассказал про новые киноработы и свои увлечения

Вы не найдёте Виктора Добронравова в социальных сетях. Его там просто нет. Он даже страницу в Instagram завёл лишь ради жены, которая у него профессионально занимается фотографией.

В последние два с половиной месяца, когда театры не работают, а съёмки временно приостановлены, Виктор всё время посвящает семье: жене и двум дочерям. А ещё дистанционно проводит мастер-классы.

Поклонники актера недавно могли увидеть его в одной из главных ролей в картине «Т-34». А очень скоро увидят на большом экране в целом ряде работ: фильмах «Стрельцов», «Пальма» и «Огонь», а на телеэкране - в сериале «Грозный».

История и ее герои

- Виктор, в этом году телеканал «Россия» покажет исторический сериал «Грозный». Кого вы в нём играете? И что можете рассказать об этой работе?

- Это будет история про царя Ивана Грозного - про его молодость и старость, про его путь: кому доверял, кого убил, кого пощадил... Это очень масштабный проект с огромным количеством прекрасных артистов. Интереснейшая работа, и не первая, снятая студией «Москино». Там собрался прекрасный актёрский ансамбль, где Сергей Маковецкий не в первый раз выступает в роли Грозного, а Малюту Скуратова блестяще играет Виктор Сухоруков. Мне же отведена роль одного из опричников - Басманова-младшего… Работа была в самом разгаре, когда наступил карантин… Мы продолжали снимать маленькие сцены, без большого скопления людей, а потом и вовсе весь процесс был остановлен…

- В последнее время наши режиссеры чаще снимают исторические ленты. C чем это, на ваш взгляд, связано?

- Во-первых, все это было всегда, в том числе и в советское время. А во-вторых - почему мы не говорим о большом количестве авторских фильмов, андеграунда, артхауса, фильмов, которые снимают молодые режиссёры, о социальных картинах - таких, например, как «Бык» Бориса Акопова (фильм получил в 2019 году Гран-при кинофестиваля «Кинотавр» - прим. авт.). Не говорим об авторском кино, которое делают Хржановский, Звягинцев, Герман-младший? Этих фильмов очень много… И тут вопрос: на что зрители больше обращают внимание? Конечно, исторические фильмы должны производиться. Например, фильмы про Великую Отечественную. Время идёт, ветеранов той войны становится все меньше, а придёт время, когда их никого не останется… Но мы-то должны помнить о том, кто воевал, кто победил и благодаря кому мы живём! Мы же вспоминаем войну 1812 года как что-то очень давнее, и Первую мировую почти уже забыли - а разве тогда никто не воевал? Воевали, и герои были! Но об этом все меньше говорят и вспоминают…

- В 90-е годы наша киноиндустрия понесла потери - наше кино практически не снимали... В «нулевые» кинопроизводство возобновилось, но преимущественно лидерами показа были мелодрамы и криминально-детективные сериалы... Сегодня вектор изменился, и популярным стали другие жанры…

- Если говорить про телевидение и кино - то всегда действует понятие героя нашего времени. В 90-е это были бандиты. Запад в ХХ веке тоже пережил криминальные войны, и это тоже отразилось в кино: это и фильмы про итальянскую мафию, и «Лицо со шрамом», и «Крёстный отец», и «Однажды в Америке»... В гангстерских фильмах были герои того времени. У нас в 90-е были «новые русские», бандиты... В «нулевые» на экраны хлынули в огромном количестве сериалы про ментов… А сегодня это сериалы про врачей, сыщиков и бесконечные мелодрамы. Театр и кино - это зеркало реальности. И хорошо, что сейчас герой нашего времени - не бандит из 90-х, а врач или полицейский…

«Стрельцов» и Петров

- В этом году на экраны выйдет спортивная драма режиссёра Ильи Учителя «Стрельцов». Расскажите о работе над этим фильмом. Кого вы играете?

- Это фильм про великого футболиста Эдуарда Стрельцова - история его любви и восхождения. Я играю одного из спортсменов, лидера, который хорошо себя зарекомендовал, но с приходом молодого талантливого новичка его вытесняют с главных позиций: уровень его дарования не соответствовал величию футбола. Но если Эдуард Стрельцов - фигура реальная, персона историческая, то мне достался персонаж собирательный, которого в реальности не существовало.

- В фильме «Стрельцов» вы вновь сыграли с Александром Петровым, с которым уже снимались в картине «Т-34»…

- Он - один из самых работоспособных артистов, которых мне доводилось видеть. Именно поэтому он тот, кто он есть. Он много трудится, много снимается и занимает сейчас высокую позицию в нашей киноиндустрии. Он огромный трудоголик, у него - колоссальная энергия, которой он заполняет пространство. Мы очень сдружились на первой картине, продолжаем дружить и созваниваться. Но если в «Т-34» я был другом главного героя, то в фильме «Стрельцов» я - антагонист, его соперник… Надеюсь, что ещё не раз мы встретимся на съёмочной площадке и поработаем вместе...

- Ещё одна картина, о которой не могу не спросить, - фильм «Пальма» Александра Домогарова-младшего.

- Картина должна была выйти в прокат в июне. Это семейное доброе кино про дружбу мальчика и собаки, снятое на основе реальных событий: когда овчарка в аэропорту «Внуково» несколько лет ждала своего хозяина. Было это в конце 70-х годов в СССР… Но никаких переплетений с сюжетом фильма «Хатико» здесь не ищите - их нет. Это совершенно другая, самостоятельная история - она светлая, добрая и смешная… Такого кино очень мало сейчас… Раньше такие фильмы снимались на Горьковской киностудии - на которой, к сожалению, давно уже ничего не производят... И у нас таких семейных лент очень мало.

- И какова теперь судьба фильма «Пальма»?

- Наверное, выйдет осенью этого года. Очень надеюсь на это…

Добрые и смешные «Сваты»

- В Беларуси завершились съёмки седьмого сезона сериала «Сваты», где вы сыграли молодого Ивана Будько, которого в сериале играет ваш отец Фёдор Добронравов. Что вам запомнилось из того, что происходило на съёмочной площадке?

- Съёмки не завершены - они были приостановлены в связи с пандемией. Но мы надеемся, что летом нам удастся завершить процесс... С моим участием там будут две новеллы - воспоминания о молодости Ивана Будько. Первая - совместные годы жизни с Валюхой, рождение дочери. Вторая - кризис среднего возраста, как они через него проходили.

- Вы уже снимались с отцом в третьем сезоне «Сватов»…

- Да, снялся с братом в эпизоде. Когда приехали в Крым к отцу, чтобы его поддержать - он много работал и сильно по нам скучал - сценарист Андрей Яковлев предложил нам эпизодические роли. Было интересно сняться, пусть это были даже небольшие роли…

- Виктор, в чём вы видите причину такой большой популярности и любви зрителей к сериалу «Сваты»? Его показывают и на Украине, и у нас в России, и в Беларуси, и в Казахстане...

- Я вам больше скажу: этот сериал - самый просматриваемый в Европе, его смотрят во всех странах, где говорят на русском. А причина популярности, наверное, в том, что «Сваты» - про семью, про какие-то светлые вещи. В нём нет пошлости, убийств, он - про наших родителей, про наших детей. Он смешной и трогательный. При его просмотре можно не только посмеяться, но и всплакнуть. Его смотрят дети, а их пустышкой заманишь, не обманешь! Их не заставишь смотреть то, что им не нравится. Сериал поднимает настроение. Могу сказать, что седьмой сезон будет сделан в совершенно другом качестве: авторы сериала очень серьёзно подошли к съёмкам этого сезона, и это будет сделано на уровне большого кино.

- Говорят, что седьмой сезон может стать последним?

- Возможно, но я ничего об этом не знаю. Если всё будет хорошо и наши страны будут дружить, как раньше, закончится пандемия и седьмой сезон пройдёт успешно - то, возможно, эта история будет продолжена...

Виктор ищет, где рыба

- У вас есть хобби?

- Давно потерял интерес и ничего не коллекционирую. Мне нравятся разные виды спорта - баскетбол, бильярд, но это не хобби, а увлечение… А хобби? Наверное, это музыка. Прошло уже 12 лет, но мы по-прежнему играем чужие вещи, делаем кавера, но надо идти дальше и делать что-то другое (Виктор Добронравов - один из организаторов и солист «Кавер-Квартета», который состоит из профессиональных музыкантов и актеров, - прим. авт.). Когда чаша наполнится, начнём что-то другое делать.

- Виктор, а рыбалку можно назвать вашим хобби?

- Рыбалка - это не хобби, рыбалка - это жизнь! Но я не заядлый рыбак. У меня есть друзья, про которых можно сказать, что они - профессиональные рыбаки. А для меня рыбалка - это возможность забыть про работу - когда есть только удочка и вода, и всё, и ты ни о чём больше не думаешь! Рыбалка - это счастье и мечта!.. А ещё мне нравится подводная охота. У меня есть ружьё и полная экипировка - родители подарили на один из дней рождения. Это очень интересный процесс, где адреналин поступает в кровь по капельке, а не сразу большим количеством, как, допустим, в прыжках с парашютом или с тарзанки. Это неторопливое, но очень захватывающее занятие. Свой красивый необычный мир, свои скорости, которые завораживают...