Мария Луговая: «Было страшно, но восторг всё перекрывал!»

Многим телезрителям Мария Луговая уже знакома по своим ролям в сериалах «Лучше, чем люди», «Доктор Рихтер», «Мурка» и многим другим. В сериале «Журавль в небе», премьера которого состоялась на Первом канале, в центре сюжета - судьба ее героини, летчика-испытателя Аси Солнцевой, участницы создания «самолета будущего»: первого в мире сверхзвукового пассажирского лайнера. Мы пообщались с Марией и узнали не только подробности съемок «Журавля в небе», но и о том, как много лет назад на ее судьбу повлиял экстрасенс и как они уживаются под одной крышей с другим представителем актерской профессии.

От винта!

- Мария, скажите, чем вас привлекла роль вашей героини в сериале «Журавль в небе»?

- В тот момент у меня только-только вышел фильм «Мурка» и было много предложений, похожих на моего персонажа Марусю Климову. А мне очень хотелось что-то другое. И когда я увидела этот сценарий и задачи, которые стояли перед мной как перед актрисой, - сразу согласилась. Наверное, самым сложным было показать мою героиню в период с 17 до 35 лет. И вот эту разницу в процессе взросления, ее изменения - чтобы она на глазах мудрела, становилась сильной и так далее - было сложно удержать. Думаю, вы знаете, что кинопроизводство устроено так, что мы не снимаем все по порядку. Иногда в одном съемочном дне могут быть сцены и с 17-летней, и с 20-летней, и с 35-летней героиней. Мы старались снимать блоками, но все равно были такие дни, когда нельзя было расслабляться: нужно было быть внимательной, чтобы не запутаться.

- Я знаю, что вам даже пришлось учиться пилотированию, а на площадке постоянно присутствовали консультанты.

- В этом смысле мы были как у Христа за пазухой: каждый день с нами находились консультанты, настоящие летчики. Достаточно было довериться, просто повторять за ними какие-то технические вещи. Как и в любой профессии, у летчиков есть свои особенности, и мы старались, находясь на площадке, их перенять.

- Я видела сюжет, где вы садитесь в самолет - биплан «По-2», - но не за штурвал. Вы еще даже делали какие-то трюки вместе с профессиональным летчиком…

- Да. Это самое начало фильма - когда моя героиня еще не учится в летном училище, это ее первый полет. И это был и мой первый полет на таком самолете. Изначально был готов дублер - но как я могу сниматься в картине про самолеты и не попробовать?! Со мной был настоящий профессионал, и мы вместе с ним сделали несколько трюков в полете. Это ни с чем не сравнимое ощущение - не сравнится ни с какими аттракционами!

- Страшно было?

- Да! Но восторг всё перекрывал! Я в этом смысле очень удобный партнер. Когда я поняла, кто за штурвалом, то легко доверилась и просто получала удовольствие. Мы договорились о каких-то, скажем так, знаках, что, если что-то пойдет не так, я попрошу его остановиться и не делать определенный трюк. Но я не воспользовалось этим.

- У вас много ролей. А любимая героиня у вас есть, наверное?

- Это сложный вопрос на самом деле. Все героини - они же как дети. Нельзя одного ребенка любить больше, а другого - меньше. Даже если какие-то из них не получили признание у зрителя. Какая мать не будет любить своего ребенка, даже если говорят, что у него уши торчат?! Обычно считается, что больше всего любят последнего героя, потому что в памяти еще свежи эти съемки. И вот сейчас, когда готовились к премьере «Журавля в небе», стала пересматривать фотографии, видео, и нахлынули такие тёплые воспоминания… И я с нетерпением ждала выхода первых серий…

Пророчество экстрасенса

- Вы занимались балетом, танцами. Почему все же не эту историю выбрали, а именно актерство?

- Тут все очень просто. Вопрос танцевальной карьеры должны были решать еще родители, ведь нужно было поступать в училище в 8-10 лет, и в таком маленьком возрасте ребенок не может сам это решать. Есть такая история в нашей семье: моя мама в тот момент ходила к экстрасенсу - не по моему вопросу, но не спросить об этом она не могла. А я к тому моменту, кроме танцев, стала еще и заниматься музыкой: училась в музыкальной школе по классу скрипки. «Ребенок пошел в первый класс, нагрузка увеличилась, и боюсь, что все это совмещать будет тяжело для семилетней девочки. Что же нам выбрать? Кем же станет Маша?» На что экстрасенс улыбнулся и сказал: «Пусть занимается и тем, и другим. Ни балериной, ни музыкантом она не станет, но и то, и другое ей пригодится». Как видите, он был прав! (Смеется.) Все пригодилось. Балет остался такой любовью - я им занимаюсь для себя, для души, для своей формы…

- Вы родились и долгое время жили в Санкт-Петербурге. Когда переехали в Москву, сразу привыкли к ее темпу?

- Этой проблемы у меня совсем не было. В Москве я уже седьмой год, и мне кажется, что я тут прижилась. У меня здесь муж, дом, дача, друзья. Сложно было другое: я переезжала довольно взрослой, мне было 25 лет. Очень сложно, когда ты взрослый, начинать что-то новое. Другой город, многого не знаешь, у тебя нет друзей, приезжаешь сюда и чувствуешь себя, как иностранец. Первый год было тяжело, но я понимала, что назад дороги нет. Потихонечку все встало на свои места.

Любимый комик

- Ваш супруг Сергей Лавыгин - тоже актер. Сложно двум актерам в одной семье? Или профессия не имеет значения, когда есть любовь?

- Мы с мужем несколько в разных жанрах существуем, у нас нет такого, что мы как-то профессионально соревнуемся. Но если честно, то я всегда говорила, что никогда не выйду замуж за артиста: слишком хорошо я знаю этих людей, недостатки имея в виду, и себя в том числе. Но при этом, как говорят, «хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах». Мне кажется, что мой муж обладает минимальными недостатками мужчин-артистов. Думаю, это потому, что он - артист комедийного жанра: он клоун, он привык над собой смеяться. Клоуны - они, скажем так, саркастически-ироничного склада люди. Они так и к жизни относятся.

- Не могу не спросить: как на самоизоляции себя ощущаете? Наверное, скучаете по съемкам, театру?

- Я очень скучаю и по съемкам, и по театру. У артистов же знаете, как бывает? Иногда работаем сутками без выходных, а иногда и без коронавируса сидим дома и ждем предложения хорошего. На самоизоляции - на даче с семьей. Нам повезло, что у нас есть возможность быть на природе. И мы так много времени давно не проводили вместе. Так что в этом есть свои плюсы. Но, конечно, я очень скучаю по работе. Уже хочется, чтобы все были здоровы, и это все поскорее закончилось. Снова путешествовать, работать, встречаться с друзьями, ходить в кино, сидеть в кафе… Всего этого очень не хватает!