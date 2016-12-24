Радость - лучшее лекарство!

На телеканале «Россия 1» после четырехлетнего перерыва - новый сезон мегапопулярного шоу «Танцы со звездами». В проекте принимает участие 12 пар, с профессиональными танцорами выступают Мария Порошина, Елена Летучая, Алена Бабенко, Андрей Чернышов, Екатерина Варнава, Иван Стебунов, Артем Ткаченко и другие знаменитости.

В креслах жюри - Николай Цискаридзе, Дарья Златопольская, Егор Дружинин, Игорь Рудник. Ведущий шоу - Андрей Малахов.

Самое интересное и интригующее, что каждый выпуск шоу идет не в записи, а в прямом эфире! Тут нет никакого монтажа и никаких дублей - все происходит на глазах у телезрителей, и права на ошибку нет ни у участников, ни у технического персонала.

Конечно же, сложная эпидемическая ситуация наложила свой отпечаток и на формат шоу. Так, например, пришлось полностью отказаться от присутствия зрителей в студии.

Прежде чем показать зрителям красивый танец, артисты долго и упорно отрабатывают все его детали.

- Репетиции у нас каждый день начинаются в 11 утра и заканчиваются в полночь, - рассказал Родион Барышев, хореограф шоу «Танцы со звездами». - Получается, что продолжительность репетиционного процесса - более 12 часов. Каждая пара в среднем репетирует со мной или с моими помощниками по три часа в день, а особые энтузиасты иногда и по пять часов тренируются. Некоторые приезжают два раза в день.

В танцевальном шоу, конечно же, далеко не последнюю роль играют костюмы. Ведь именно они помогают создать яркий образ, делают танец эмоциональным и зрелищным.

- У нас - командная работа: режиссер, звезда, танцор и мы - все участвуют в разработке образов, - поясняет художник по костюмам Ольга Огородникова. - Конечно, основные установки дает Родион Барышев, наш главный хореограф, это очень облегчает задачу. В прошлые сезоны все идеи по костюмам шли от нашего цеха, а сейчас мы отталкиваемся от хореографии. Самые сложные костюмы те, где есть стеклярус, который требует ручной работы.

Очень многие танцоры и художники по костюмам оглядываются на высокую моду. Когда-то очень модно было боа, и даже считалось неприличным выходить без него на паркет. А потом наступил момент, когда все поменялось, и теперь оно смотрится старомодным.

Еще есть тренд на цвет. Когда с фестиваля бальных танцев возвращаются победители, начинается настоящий бум на цвет, в котором выступали чемпионы. Вот станцевала спортсменка в сиреневом платье - и все подхватывают этот цвет. А бывает и такое, что на паркет выходит 12 пар, и все - в красном...

- На мой взгляд, это один из лучших кастингов за все 11 сезонов существования шоу, - сказал Сергей Кордо, продюсер шоу «Танцы со звездами». - В этот раз есть у нас и именитые актеры, народные артисты, и молодые медийные персонажи, интересные более юным телезрителям. Мне кажется, что представителям всех возрастов будет интересно наблюдать за соперничеством зрелого опыта и молодого задора...