Чулпан Хаматова: «Мои родные тоже были раскулачены»

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Cериал «Зулейха открывает глаза» можно по праву считать главной телепремьерой года. Он снят по одноименному роману, ставшему не так давно всероссийским бестселлером. Автор книги Гузель Яхина положила в основу сюжета фильма реальную историю, произошедшую с ее бабушкой. Действие в романе и фильме начинается в 1930 году - в разгар репрессий, связанных с раскулачиванием. Жительницу глухой татарской деревни Зулейху отправляют вместе с другими раскулаченными в Сибирь на поселение. В глухой тайге им нужно построить поселок, в котором предстоит жить.
Главную роль Зулейхи в фильме играет Чулпан Хаматова, с которой нам удалось поговорить.
«Я очень благодарна за книгу»
- Чулпан, вы роман прочли задолго до того, как начались съемки фильма. Была мысль, что можете сыграть в этой картине?
- У меня был долгий подход к этой книге. Она быстро стала бестселлером. Но когда все что-то одно читают, то я - нет. Потому что я люблю литературу в каком-то интимном прочтении, а не массовом. Но потом прошло время, волна обсуждений спала, я прочитала ее - и поняла, что это очень кинематографичная история. Подумала, что, наверное, уже выкупили права, что уже подобрали актеров и снимают. Я даже не допускала мысли, что могу быть к этому причастна как актриса.
- Почему?
- Не знаю - может быть, от страха внутреннего, от понимания того, что это какое-то счастье, почти сказочное: так этого жаждать, так хотеть - и потом это получить! Так что я сразу про эту мысль забыла. Потом выяснилось, что меня рассматривали на главную роль. И все сложилось так, как сложилось.
- Вы признались в одном из интервью, что эта книга «макнула вас в детство». Насколько это произведение стало для вас близким?
- Я очень благодарна Яхиной за книгу. Жизнь, которая идет вперед, совершенно стерла глубинные детские воспоминания. То есть они где-то были, но я про них забыла. Читая эту книгу - особенно первую часть, самую подробную, с бытовыми названиями всех кувшинов, каких-то покрывал, - я вдруг поняла, что это все не просто ко мне возвращается, а просыпается во мне. Это и есть моя корневая самоидентификация. Это было крайне важное для меня чувство. Ты живешь в Москве, работаешь в столичном театре - и вдруг это вернулось!..
- Но книга вызвала неоднозначную реакцию в Татарстане…
- Когда стала работать над ролью, я читала все эти споры и обвинения - в основном какие-то грубые и нечестные. У меня все встало на свои места, когда я прочитала книгу, которую написал мой дядя. Его, кстати, тоже зовут Чулпан. Он написал про нашу семью, про несколько таких родовых ответвлений. Родные тоже были раскулачены, и одна из моих теть - ее тоже звали Зулейха - была раскулаченная крестьянка. Я проследила их путь и их жизнь по той информации, которую он собрал. У каждого - свое представление о коллективизации. Она могла быть такой, как в фильме, как в моей семье, а могла быть другой. Я успокоилась и сделала вывод, что нет какого-то общего системного взгляда на это и не может быть. Потому что в каждом частном случае - своя история. Я перестала оглядываться, когда критиковали книгу: «Вот, она не повязала платок!», «Вот, татарская женщина не может полюбить русского мужчину!» Я сразу это выкинула из головы и перестала обращать на это внимание.
«У меня был сильный внутренний спор»
- Вы добавляли от себя лично что-то в образ Зулейхи?
- Я не знаю, как заниматься искусством, если не добавлять от себя лично, свое личное высказывание. Для меня время коллективизации - страшнейшая страница в нашей истории. Конечно, я все это отношение имела в виду, держала его в себе, хотела, чтобы зрители это тоже почувствовали. Сегодня, когда кто-то пытается, как минимум, объяснить поступки Сталина, мне все это кажется очень страшным и недопустимым. Поэтому моя личность на это откликалась.
- Сложно было сыграть этого персонажа?
- У меня был сильный внутренний спор. Потому что нужно было играть развитие героини: от начала, от некой такой абсолютно послушной, бессловесной, не умеющей принимать собственные решения, постоянно находящейся за спиной у мужа - до той, которая вдруг должна превратиться в самостоятельную, очень мудрую, отвечающую за жизнь своего сына, за свою жизнь женщину. И вот это начало совершенно мне не давалось. С одной стороны, это такая детская природа, а с другой - не детская, потому что она потеряла четырех своих дочек. Кроме того, долго шел спор: говорить на татарском - или на русском с татарским акцентом? То, что придумалось, - это все из этих внутренних споров. Человек, который не имел права голоса, вдруг этот голос обретает, а на каком языке она начинает говорить - это уже не так принципиально.
- Вы много общались с автором книги, работая над этой ролью? Чем вам помогла Гузель Яхина?
- Я смею надеяться, что она не устала от моих постоянных звонков. (Смеется.) В каких-то моментах, если я что-то не понимала или была не уверена, мне обязательно нужно было узнать, что думает об этом Гузель. Я надеюсь, что наша дружба будет долгой. Я благодарна ей за то, что она согласилась стать попечителем нашего благотворительного фонда «Подари жизнь». Все не случайно - все вдруг открывает под собой настоящие глубины…
- Есть что-то родственное в том, что несет этот фильм и фонд «Подари жизнь»?
- Безусловно! Главный посыл и там, и там: ты выживешь, только если будешь помогать другим! Если ты не будешь этого делать - шансов на выживание нет, и у тебя самого в первую очередь. Для меня это история про людей, которые думали друг о друге и всячески помогали друг другу выжить, обрести моральный стрежень. И в сегодняшние непростые дни, в которых мы оказались, эта наша помощь друг другу будет точно так же важна и поможет нам выжить.
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