Чулпан Хаматова: «Мои родные тоже были раскулачены»

Cериал «Зулейха открывает глаза» можно по праву считать главной телепремьерой года. Он снят по одноименному роману, ставшему не так давно всероссийским бестселлером. Автор книги Гузель Яхина положила в основу сюжета фильма реальную историю, произошедшую с ее бабушкой. Действие в романе и фильме начинается в 1930 году - в разгар репрессий, связанных с раскулачиванием. Жительницу глухой татарской деревни Зулейху отправляют вместе с другими раскулаченными в Сибирь на поселение. В глухой тайге им нужно построить поселок, в котором предстоит жить.

Главную роль Зулейхи в фильме играет Чулпан Хаматова, с которой нам удалось поговорить.

«Я очень благодарна за книгу»

- Чулпан, вы роман прочли задолго до того, как начались съемки фильма. Была мысль, что можете сыграть в этой картине?

- У меня был долгий подход к этой книге. Она быстро стала бестселлером. Но когда все что-то одно читают, то я - нет. Потому что я люблю литературу в каком-то интимном прочтении, а не массовом. Но потом прошло время, волна обсуждений спала, я прочитала ее - и поняла, что это очень кинематографичная история. Подумала, что, наверное, уже выкупили права, что уже подобрали актеров и снимают. Я даже не допускала мысли, что могу быть к этому причастна как актриса.

- Почему?

- Не знаю - может быть, от страха внутреннего, от понимания того, что это какое-то счастье, почти сказочное: так этого жаждать, так хотеть - и потом это получить! Так что я сразу про эту мысль забыла. Потом выяснилось, что меня рассматривали на главную роль. И все сложилось так, как сложилось.

- Вы признались в одном из интервью, что эта книга «макнула вас в детство». Насколько это произведение стало для вас близким?

- Я очень благодарна Яхиной за книгу. Жизнь, которая идет вперед, совершенно стерла глубинные детские воспоминания. То есть они где-то были, но я про них забыла. Читая эту книгу - особенно первую часть, самую подробную, с бытовыми названиями всех кувшинов, каких-то покрывал, - я вдруг поняла, что это все не просто ко мне возвращается, а просыпается во мне. Это и есть моя корневая самоидентификация. Это было крайне важное для меня чувство. Ты живешь в Москве, работаешь в столичном театре - и вдруг это вернулось!..

- Но книга вызвала неоднозначную реакцию в Татарстане…

- Когда стала работать над ролью, я читала все эти споры и обвинения - в основном какие-то грубые и нечестные. У меня все встало на свои места, когда я прочитала книгу, которую написал мой дядя. Его, кстати, тоже зовут Чулпан. Он написал про нашу семью, про несколько таких родовых ответвлений. Родные тоже были раскулачены, и одна из моих теть - ее тоже звали Зулейха - была раскулаченная крестьянка. Я проследила их путь и их жизнь по той информации, которую он собрал. У каждого - свое представление о коллективизации. Она могла быть такой, как в фильме, как в моей семье, а могла быть другой. Я успокоилась и сделала вывод, что нет какого-то общего системного взгляда на это и не может быть. Потому что в каждом частном случае - своя история. Я перестала оглядываться, когда критиковали книгу: «Вот, она не повязала платок!», «Вот, татарская женщина не может полюбить русского мужчину!» Я сразу это выкинула из головы и перестала обращать на это внимание.

«У меня был сильный внутренний спор»

- Вы добавляли от себя лично что-то в образ Зулейхи?

- Я не знаю, как заниматься искусством, если не добавлять от себя лично, свое личное высказывание. Для меня время коллективизации - страшнейшая страница в нашей истории. Конечно, я все это отношение имела в виду, держала его в себе, хотела, чтобы зрители это тоже почувствовали. Сегодня, когда кто-то пытается, как минимум, объяснить поступки Сталина, мне все это кажется очень страшным и недопустимым. Поэтому моя личность на это откликалась.

- Сложно было сыграть этого персонажа?

- У меня был сильный внутренний спор. Потому что нужно было играть развитие героини: от начала, от некой такой абсолютно послушной, бессловесной, не умеющей принимать собственные решения, постоянно находящейся за спиной у мужа - до той, которая вдруг должна превратиться в самостоятельную, очень мудрую, отвечающую за жизнь своего сына, за свою жизнь женщину. И вот это начало совершенно мне не давалось. С одной стороны, это такая детская природа, а с другой - не детская, потому что она потеряла четырех своих дочек. Кроме того, долго шел спор: говорить на татарском - или на русском с татарским акцентом? То, что придумалось, - это все из этих внутренних споров. Человек, который не имел права голоса, вдруг этот голос обретает, а на каком языке она начинает говорить - это уже не так принципиально.

- Вы много общались с автором книги, работая над этой ролью? Чем вам помогла Гузель Яхина?

- Я смею надеяться, что она не устала от моих постоянных звонков. (Смеется.) В каких-то моментах, если я что-то не понимала или была не уверена, мне обязательно нужно было узнать, что думает об этом Гузель. Я надеюсь, что наша дружба будет долгой. Я благодарна ей за то, что она согласилась стать попечителем нашего благотворительного фонда «Подари жизнь». Все не случайно - все вдруг открывает под собой настоящие глубины…

- Есть что-то родственное в том, что несет этот фильм и фонд «Подари жизнь»?

- Безусловно! Главный посыл и там, и там: ты выживешь, только если будешь помогать другим! Если ты не будешь этого делать - шансов на выживание нет, и у тебя самого в первую очередь. Для меня это история про людей, которые думали друг о друге и всячески помогали друг другу выжить, обрести моральный стрежень. И в сегодняшние непростые дни, в которых мы оказались, эта наша помощь друг другу будет точно так же важна и поможет нам выжить.