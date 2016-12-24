Максим Лагашкин: «Хочется успеть везде»

Максим Лагашкин сейчас - как тот Фигаро, который все успевает и может быть в нескольких местах одновременно. Cовсем недавно на ТНТ с успехом прошел сериал «Жуки», где он снялся в главной роли, с таким же успехом - драма «Шторм», а к показу в ближайшее время готовится сериал «Воскресенский» на Первом канале. И в работе находятся больше десятка проектов, которые мы увидим в ближайшее время или чуть позже.

«Мне нравятся все мои роли»

- Практически все проекты, в которых вы принимаете участие, становятся успешными - от «Давай разведемся» до «Шторма». Да и роль в «Жуках», я бы сказала, ушла в народ: такой прекрасный образ участкового получился… А какая роль вам самому больше нравится?

- Мне нравятся все мои роли и все мои герои. С одной стороны, они все мне близки, а с другой - они все такие разные, и это здорово!

- Вы как-то сказали, что больше любите драматические роли. А в вашей фильмографии все же больше, наверное, комедийных?

- Не знаю - если честно, я не считал. Ну да, мне нравятся драматические роли, потому что в одной такой роли могут сочетаться и комедийные, и драматические, и мелодраматические, и еще какие угодно жанры. В целом драма - жанр, который вбирает в себя все. А мне интересны «все жанры, кроме скучного» - так говорил мой мастер Андрей Александрович Гончаров, когда я учился в ГИТИСе.

- Когда приходится играть отрицательного персонажа, вы пытаетесь как-то оправдать для себя его поведение?

- Конечно, а иначе нельзя: ты ищешь в нем не только плохое, но и хорошее, пытаешься понять, почему он так поступил. Мы же знаем, что не бывает абсолютно хороших людей и абсолютно плохих. Сейчас уже пишутся такие сценарии, где герои не однобокие - например, все такие из себя только хорошие и всегда все делают правильно. Герои многогранны и, что очень радует, похожи на живых людей.

«Агенты разруливают»

- Я посчитала, что у вас в этом году порядка 20 фильмов в работе - какие-то выйдут скоро в прокат и эфир, а какие-то еще снимаются. Времени хватает?

- Обалдеть! (Смеется.) Сам не знаю, как удается все совмещать - но как-то удается. Агенты разруливают. Если у меня есть огромное желание успеть сняться и в этой картине, и в другой, то мы составляем расписание. Где-то - небольшие роли, где-то - второго плана, где-то не так много времени занимает это все по съемкам… Я даже не считаю, сколько и какие у меня работы выходят. Конечно, иногда приходится в так называемый свой выходной куда-то лететь. День - в Питере, день - в Москве, и такое тоже бывает, и это нормальные вещи… Если все проекты интересны - а других я не беру - то хочется успеть везде.

- Один из сериалов, который скоро выходит, - «257 причин, чтобы жить». Расскажите про свою роль.

- Это такое неблагодарное дело: рассказывать о своем герое… Лучше смотреть. Это такой мужичок, который к своим 40 годам имеет небольшой бизнес: у него есть свое кафе. У этого героя - свои горести и радости, он всегда приходит на помощь, очень ценит друзей. В чем-то нелепый, в чем-то искренний, в чем-то деловой - такой душевный парень с тонкой душевной организацией. Он разный, но зла никакого в себе не несет…

- Сейчас много качественных сериалов выходит на интернет-платформах. Вам важно, когда вы получаете сценарий, где выйдет проект?

- От интернет-платформ приходит больше предложений, чем от телевизионных каналов, и очень интересных. Конечно, я обращаю внимание на все. Во-первых, на сценарий: насколько он смелый и что можно позволить себе как артисту. И только потом я уже обращаю внимание на то, для кого это будут снимать. На платформах цензуры меньше будет, не придется подстраиваться. Сейчас уже заметно, что телевидение стало обращать внимание на то, что происходит на этих платформах многочисленных. Конечно, какие-то, возможно, отсеются - останутся самые мощные… Телевидение не все себе может позволить показывать…

- Вы одно время занимались продюсированием, но сейчас прекратили эту деятельность. Будете к ней возвращаться?

- Сейчас я не занимаюсь этим просто в силу занятости. Но когда возникнет какая-то интересная история, я пойму, что очень хочу ее сделать, и никаких сомнений у меня не останется - я буду делать ее с удовольствием. Сейчас настолько плотный график, что просто не хватает времени на это... А быть на расстоянии, звонить по телефону и узнавать, как там дела, - это невозможно, нужно полное присутствие.

«Ни от чего не буду отговаривать»

- Ваша супруга Екатерина Стулова - тоже актриса. Нравится с ней работать вместе, на одной площадке - как, например, в тех же «Жуках»?

- Конечно, нравится! Странно было бы иначе отвечать. Она как актриса крутая, она отличный партнер, с которым приятно работать. Наверное, если бы не нравилось, я бы не работал с ней вместе.

- Но говорят, что когда партнер - кто-то из своих близких, то предъявляешь к нему больше требований, чем к постороннему человеку…

- Может, у кого-то и так, у меня - нет. Я в кадре просто ощущаю комфорт, но не только потому, что это моя жена, - она профессионал очень высокого уровня. И потом, у меня во время съемки просто выключается, что это моя жена, - мы же играем наших персонажей, других людей…

- Ваш старший сын тоже стал актером. И, насколько я понимаю, у младшего тоже есть актерские задатки. В актерской семье был шанс, что дети выберут другую профессию?

- Пока рано об этом говорить. Старший пока учится. Когда станет актером - тогда и узнаем, что и как. По поводу младшего… Ему всего шесть лет. Задатки? В каждом ребенке есть задатки. Я не хочу лишать младшего детства и таскать его по съемочным площадкам, чтобы он делал уроки между дублями...

- Нередко родители пытаются отговорить своих детей выбирать такую же профессию, как у них, потому что уже знают все ее минусы. А вы будете отговаривать сыновей?

- Я ни от чего не буду отговаривать. Почему я должен влезать на их территорию и диктовать, кем они должны быть? Когда я такое слышу, мне немного режет по ушам. Я не считаю, что к ребенку надо относиться как к своей собственности, чтобы он делал то, что ему скажут родители. Я противник такого. Если ему понравится, если он захочет быть актером или музыкантом - значит, он получает от этого удовольствие, а не потому, что родители актеры и я буду таким. Кем захочет, тем и станет. Главное - чтобы ему это нравилось и чтобы он был счастлив.

- А вы сами каким себя видите лет через 10-15?

- Молодым, здоровым и счастливым!