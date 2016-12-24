Кирилл Гребенщиков: «Я - не смешной актер»

В многосерийном фильме «Заступники», который с большим успехом идет на Первом канале, одну из главных ролей - адвоката Бориса Серебренникова - играет Кирилл Гребенщиков. У потомственного актера (отец Юрий Гребенщиков был актером театра им. Станиславского и Театра на Таганке, мать Наталья Орлова, тоже актриса, преподавала во ВГИКе) - богатая фильмография: около ста ролей, больше половины из которых - главные. Зрители наверняка помнят яркие образы, созданные Кириллом в «Ученице Мессинга», «Анне Карениной», «Серафиме прекрасной» и многих других фильмах и сериалах. Но сам актер предпочитает вне кино и театра вести закрытый образ жизни, редко дает интервью и почти не появляется в публичных местах - только если есть серьезный повод, как правило, связанный с выходом новой картины.

«Для красного словца»

- Кирилл, когда вы готовились к съемкам сериала «Заступники», то изучали судебные документы того времени. Чем интересовались?

- Бытовыми делами я не интересовался. Если такое дело не сфабриковано, если заведомо не несет подлога юридического, то оно во все времена оценивается одинаково. В «Заступниках» были взяты нетривиальные дела (фильм основан на реальных судебных процессах знаменитых советских адвокатов - прим. авт.), либо в них участвовали какие-то необычные люди, либо само правонарушение было странным, непривычным.

- Многие адвокатские термины - на латыни. Сложно было учить язык древних римлян?

- Нет, не очень. Единственный профессиональный термин, который звучит в этом фильме, - я сам загуглил и вставил во время съемок. Сценаристы терминами не злоупотребляли - как я понимаю, эти термины в судебных заседаниях не особо используются. Но мне захотелось ввернуть для красного словца - чтобы показать, что человек в институте или юридической академии с этим сталкивался.

- Получается, что вы сами могли добавить «краски» для своего персонажа?

- Да, конечно. Как правило, это возможно. Хотя в нескольких проектах сталкивался с такой ситуацией, когда было сложно менять текст - продюсер, например, против. А исходник - ужасен! И как тут быть? Когда же хороший сценарий - то обычно без проблем коллективно что-то рождается и добавляется. Хороший сценарий впитывает то хорошее, что рождено непосредственно на площадке режиссером и актерами, когда идет живой процесс, когда режиссер умеет организовать работу так, что актеры могут импровизировать и работать в сторону расширения материала...

«В нем должен быть артистизм»

- Время, когда происходит действие в фильме, - 60-е годы прошлого века - отличается от нынешнего не только отсутствием гаджетов - тогда даже темп жизни был другой. Вам сложно было перестраиваться?

- Не сложно. Я хорошо чувствую, как бы это могло происходить. Потому что я учился в 90-е годы, а детство мое прошло в 80-е. В моем случае все шло, наверное, от персонажа: мне сразу показалось, что в нем должен быть артистизм - как отпечаток его профессии. Ему приходится много выступать, приходится быть немного не таким, как в жизни, мимикрировать. Поэтому мне было не трудно, а интересно.

- Говорят, что фильмы о советском времени снимать сложнее, чем, например, о более далеком прошлом: живы свидетели того времени и замечают каждую ошибку. Как вы относитесь к такой критике?

- Я вам так скажу: когда я снимался в «Анне Карениной», тоже было полно людей, которые говорили, что все было не так. «Анна Каренина была не такая!» Откуда вы знаете, какая она была?! Здесь можно сказать то же самое…

«Не буду себе врать»

- Вы как-то сказали, что редко бываете довольны собой. Почему?

- Когда я вижу на экране то, что получилось, свою игру - то я вижу и хорошее, и не очень. Я же не буду себе врать, когда вижу, что что-то получилось не так, что вот тут можно было сыграть лучше, более убедительно. И это, на мой взгляд, нормально. Я, наверное, могу признать, что я - человек рефлексирующий…

- Вы смотрите все фильмы и сериалы с вашим участием?

- Не все. Стараюсь смотреть те, где мне нравилось сниматься. На все времени не хватает. Да и мне, честно говоря, бывает скучно. Я знаю, что по сюжету будет дальше, но перематывать, чтобы смотреть только на себя, было бы неправильно. Да и многое снято для определенной аудитории, к которой я себя не отношу.

- У вас есть любимый жанр? Драма, комедия?

- С комедией я себя не ассоциирую, потому что это какая-то такая эстетика, в которой мне неуютно…

- Но предложения сняться в комедии были?

- Предлагали пару раз за последние десять лет. И на пробах это обычно заканчивалось недоумением с обеих сторон. Наверное, поэтому меня и не рассматривают на комедийные роли… Я - не смешной актер. Природа юмора очень разная, есть уже изначально забавные люди - в хорошем смысле, которые при одном взгляде на них вызывают улыбку. Мне больше интересна драма, в ней я чувствую себя хорошо. Особенно когда персонажу даны интеллект, ирония и интересная профессия. Как в «Заступниках», например. Умный, ироничный, да еще и адвокат - мне это дает много возможностей.

«Люблю быть дома»

- Вас не так часто можно встретить на светских мероприятиях. Почему?

- Мне там не интересно. Я в этом смысле как бы в самоизоляции. Сейчас вот мою самоизоляцию узаконили, и я доволен! (Смеется.) Я хожу на мероприятия, касающиеся выхода продукта, в котором я принимал участие. На телепередачи, которые посвящены премьере фильма, например. В этих случаях никогда не отказываюсь, потому что это - часть работы. Можно сказать, что надо отрекламировать продукцию. Еще принимаю участие в благотворительных мероприятиях.

- По какому персонажу вас чаще всего узнают на улице?

- Скорее это бывает, когда что-то идет по телевидению, и тогда по имени персонажа обращаются. Одно время - может, лет десять назад - шел сериал «Серафима прекрасная». И для всех молочниц на рынке и работниц ЖЭКа я был «Симкин муж». И потом долго я «отмывался» от этого - хоть и роль была отличная. Но сейчас больше знают по моим имени и фамилии… Хотя несколько лет назад это было: «О, этого чувака я в кино видел!»

- Как любите проводить свободное время?

- Я люблю быть дома. Или куда-то поехать в путешествие, что-то посмотреть. Но сейчас, как вы понимаете, с этим есть проблемы…