«Большой» бизнес Мордовии решил поддержать медиков

С соблюдением всех установленных на сегодняшний день санитарно-эпидемиологических норм и правил в Доме Республики прошла встреча Главы РМ Владимира Волкова с членами правления Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Обсуждались меры поддержки бизнеса в сложившихся условиях и возможные способы участия бизнеса в борьбе с распространением COVID-2019.

Нынешняя ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, очевидно, оказывает свое негативное влияние как на технологические, производственные, торговые процессы, так и на темпы развития экономики в целом. «Это значит, что нужно помочь бизнесу пережить непростое время, усилить взаимодействие органов власти с хозяйствующими субъектами и предпринимательским сообществом. В центре внимания должны находиться вопросы сохранения рабочих мест, своевременной выдачи заработной платы, создания социальных гарантий для персонала», - подчеркнул руководитель региона. Кроме того, есть необходимость в обеспечении работников «непрерывных производств» транспортом - до места работы и обратно.

Председатель объединения работодателей, президент группы компаний «Талина» Виктор Бирюков в ответ также высказался за объединение усилий власти и бизнеса. Тем более, что под эгидой РСПП уже действует Координационный совет по противодействию коронавирусной инфекции. «Общий вектор работы должен быть направлен на сохранение страны и ее граждан, - заметил бизнесмен. - Промышленники и предприниматели не намерены оставаться в стороне и готовы использовать все свои возможности, дабы сообща выиграть битву с коронавирусом». Прозвучавшее предложение члены регионального отделения Союза поддержали единогласно. Решено, что «большой» бизнес внесет свой вклад в борьбу с пандемией. Благотворительная помощь пойдет в первую очередь медикам, поскольку именно они находятся на переднем крае обороны.

Некоторые предприятия - «Электровыпрямитель», «Медоборудование», приборостроительный и механический заводы, «Сарансккабель», «Цветлит» и другие - уже заявили о готовности присоединиться к волонтерскому движению или взять шефство над конкретными больницами.

Владимир Волков призывал представителей бизнес-сообщества последовать этим примерам: «Совместная работа предприятий и социального сектора способствует сплочению общества, делает работы по противодействию коронавирусу еще более эффективными».