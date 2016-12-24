Общественный транспорт подвергается обработке

Отдельный вопрос - профилактика распространения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и коронавируса на транспорте.

Как пояснил на городской планерке начальник транспортного управления Игорь Белорунов, дезинфекцию проходит весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс». И это делается не только перед выходом на линию, но и при пересменке на диспетчерских пунктах. Уборка салонов автобусов и троллейбусов с 16 марта ведется строго с применением антисептических препаратов. Тщательной обработке подвергаются поручни, ручки, сиденья и другие поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры.

«Необходимый запас дезинфицирующих средств имеется, - добавил чиновник. - Перед началом рабочего дня в обязательном порядке производится медицинский осмотр водителей и кондукторов, замеряется температура. Административные здания и помещения регулярно проветриваются и убираются с использованием дезинфицирующих средств».

Сложнее с частными перевозчиками. Но они, как правило, готовы идти навстречу. «Я встречался с ними. Ведь они тоже должны обрабатывать весь подвижной состав дезинфицирующими средствами. Это не рекомендация, а требование», - резюмировал Петр Тултаев.