Сергей Баталов: «Нужно держать дистанцию со зрительской любовью»

Среди последних киноработ у Сергея Баталова - сериал «Старушки в бегах». Но зрители хорошо его знают и помнят по ярким характерным ролям в сериалах и фильмах «В круге первом», «Господа офицеры», «Два цвета страсти», «Дело гастронома № 1», и вообще, в фильмографии актера - более 80 киноработ. А в настоящее время к выходу на телеэкраны готовится приключенческо-исторический сериал «Казанова в России», где он сыграл тайного советника Екатерины Второй.

- Сергей Феликсович, в сериале «Казанова в России» вы играете тайного советника императрицы Степана Шешковского, имя которого приводило многих современников в трепет…

- Шешковский был из простой семьи, достиг больших высот благодаря уму и таланту. Он консерватор, служака, служил государству Российскому и императрице. Его боялись, потому что он пытки устраивал. Но Степана Шешковского нельзя судить по законам нынешнего времени. Как говорится, тогда это были издержки производства… Когда мы снимали в Александро-Невской лавре, то служители мне сказали, что у них похоронен этот самый Шешковский. Я долго искал его могилу, а когда нашёл, то возникло ощущение, что он меня на эту роль благословил…

- Это именно ради роли Шешковского вы сбрили ваши знаменитые усы?

- Усы не зубы, отрастут! А что, женщинам нравится - говорят, что помолодел. А мужчины считают, что нужно снова отращивать... Что ни говори, а усы для меня уже определённый элемент имиджа, поклонники без них теперь только по голосу узнают. Усы я носил 31 год! А отрастил ради спектакля Сергея Женовача «Панночка», где играл одного из казаков. Там мы боролись, водой обливались, и Сергей Васильевич сказал: «Приклеенные усы отлетят, вам надо свои отрастить». Я отрастил, а потом их и не сбривал… Но в фильме я играл не конкретно Степана Ивановича, не пытался в точности его воссоздать. Ведь никто не знает, каким он в действительности был. Сохранился единственный портрет Шешковского, и я на него не похож. А усы я сбрил, потому что в то время усы носили только военные... Съёмки проходили в Питере и его окрестностях. За время съёмок мы там во всех дворцах побывали…

- Во дворцах сниматься приятно?

- Приятно, но тяжело. Это же не павильон, где выстроены декорации и гримёрки, все приготовления на улице. Вся съёмочная группа во время съёмок в интерьерах дворцов ходила в тапочках - чтобы не испачкали полы - кроме героев в кадре. Больше всего меня впечатлил Екатерининский дворец, такая там красота! А вот в Гатчинском дворце внутри мы не снимали, потому что там - музей и трудные интерьеры, довольствовались территорией около дворца. Я был одет в исторический костюм и в парик, пока переоденешься - обед пройдёт. И я решил использовать этот час для осмотра экспонатов музея. Так и пошёл в костюме и в парике, и люди смотрели на меня, как на живой экспонат. Слава богу, что никто не подошёл с просьбой сфотографироваться, потому что актёрам было запрещено фотографироваться с поклонниками. Ведь наши образы - это собственность фильма.

- А по молодости вам нередко доставались роли алкоголиков…

- В молодости я был худой, носил одежду 46-го размера, и все думали, что я пьющий артист. А я был не пьющий, а курящий. Да, часто играл алкоголиков - умею правдоподобно выпивать на экране. Но на самом деле я малопьющий человек: могу выпить с друзьями в праздники, но зависимости от алкоголя у меня нет. Считаю, что алкоголизм - это болезнь, видел много людей, которые не могут остановиться. Одни выпивают и не становятся алкоголиками, а кто-то выпил и пристрастился. Всё от организма зависит. Например, народам Крайнего Севера вообще нельзя употреблять алкоголь, потому что у них мгновенно вырабатывается стойкая алкогольная зависимость. Я был на съёмках на Чукотке и видел, как там дети пьют…

- Но курить вы бросили…

- Я курил 36 лет! Поступил в театральный - и закурил, потому что тогда там все курили. Ведь что такое репетиция? Это нервная обстановка, а закурил - и расслабился. Иногда я выкуривал по две пачки в день! А решил бросить во время съёмок в сериале «На солнечной стороне улицы». Помню, жара стояла в Ташкенте под 40 градусов, а я простыл от кондиционера, и меня замучил сильный кашель. Подумал: «Дай-ка я попробую не курить!» День не курю, два не курю, три не курю… Тяжело! Но если три дня вытерпел, то сдаваться уже не хочется. Первый месяц было тяжело, а потом всё легче и легче. Тем, кто собирается бросить курить, могу посоветовать одно: нельзя бросать резко, лучше постепенно, уменьшать дозу. Но это у кого сила воли есть, а я бы так не справился. Для меня лучше сразу отрезать - характер такой! Потом пошли проблемы с сосудами, со здоровьем. Врачи даже говорят, что в преклонном возрасте бросать курить нельзя. Ведь организм привык и требует, а ты не даёшь. Мне повезло, что я бросил в свои 50 с копейками.

- Вы женаты уже больше 30 лет, что для популярного актёра большая редкость. Это ваша заслуга или судьба?

- Судьба. Мы с Зоей просто нашли друг друга. Нас познакомила актриса Надежда Маркина, которая работала вместе с моей будущей женой в театре на Таганке. С другой стороны, всё зависит от характера. Я однолюб, консервативен, не люблю менять друзей. А есть люди, которые постоянно что-то меняют: страны, жён, товарищей. Но, как говорится, не суди, да не судим будешь. Кому-то судьба послала семь жён, кому-то одну, а у кого-то ни одной нет…

- В прессе о вас пишут: «Разносторонний и тончайший актёр, отзывчивый и добрый человек, общаться с которым одно удовольствие». Как нужно себя вести, чтобы тебя любила пресса?

- Не болтать лишнего, адекватно себя вести в общественном месте и не ходить часто на всякие ток-шоу. Меня постоянно приглашают на шоу, и если бы я каждый раз давал добро, то не вылезал бы с экрана. Я же хожу, только если лично знаком с ведущим. Ещё не надо забывать, что от зрительской любви до ненависти - один шаг. Сегодня тебя возносят, а завтра могут закопать. Нужно держать дистанцию со зрительской любовью, быть аккуратным. По этому поводу прекрасно сказано в стихотворении Александра Пушкина: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». А у молодёжи часто сносит крышу от того, что все их любят и целуют в гланды. Но всё преходяще, пройдёт и это. Репутацию можно зарабатывать всю жизнь, а потом за один день её профукать. Но если ты выбрал публичную профессию, то надо терпеть и не участвовать во всяких скандалах.

- А недостатки у вас есть?!

- Лень. Я пропустил много ролей из-за того, что не шёл на пробы. Приезжаю, уставший со съёмок, вдруг звонят и говорят, что завтра пробы. Думаю: «Нет, надо отдохнуть». А другой актёр на пробы прямо с самолёта побежал бы! (Смеётся.) Но свою лень я компенсирую позитивом. Что бы ни происходило, говорю себе: «Ничего, завтра будет лучше». Во многих ситуациях это помогает.