Устал сидеть - беги!

В Пушкинской библиотеке появился «БиблиоСпортЗал»

Первый в республике библиотечный спортивный зал заработал на неделе в Национальной библиотеке имени А.С. Пушкина. Он появился по инициативе регионального «Клуба молодежных инициатив «Шаг» при участии сотрудников «Пушкинки». Само же оборудование было приобретено на средства, полученные благодаря победе проекта «Библиотека Здоровья» в конкурсе Фонда Президентских грантов.

На оригинальность идея претендовать явно не может. В том или ином виде она воплощена в десятках учреждений культуры страны. Одни предлагают читателям поиграть в шахматы, шашки, настольный хоккей или футбол. Другие завлекают посетителей дартсом, бадминтоном, скакалками, хулахупами. Третьи обустраивают полноценные тренажерные залы. Существуют подобные практики и за границей. Впрочем, полезность совмещения нагрузок интеллектуальных и физических тоже никто не оспаривает. В особенности когда доплачивать за тренировки не нужно. Пропуском на них служит читательский билет. Что же до спортивной оснащенности Пушкинского «БиблиоСпортЗала», то она находится на высоте. Здесь есть современные кардиотренажеры, спортивные комплексы, инвентарь для занятий йогой и аэробикой. Для удобства пользователей оборудованы раздевалка с кабинками, шкафчики для хранения личных вещей.

Ещё один приятный бонус - возможность участия в тематических литературных акциях, книжных неделях, встречах с практикующими специалистами - врачами-физиотерапевтами, диетологами, тренерами и фитнес-инструкторами, а также в других спортивно-образовательных и культурно-просветительских мероприятиях.

Добавим, что работать спортзал будет по расписанию самой библиотеки, в те же дни и часы.