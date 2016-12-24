Большому куску МРОТ радуется

Освободят ли от уплаты 13-процентного налога тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины минимального размера оплаты труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты НДФЛ тех россиян, чьи доходы не дотягивают до двукратной величины МРОТ (минимального размера оплаты труда - 12 тысяч 130 рублей).

По мнению парламентариев, указанный документ станет «эффективной мерой поддержки малоимущих граждан со стороны государства» и к тому же даст «более существенный толчок экономическому росту за счет увеличения покупательской способности населения». «Увеличение реальных доходов бедных и наиболее уязвимых слоев общества позволит сократить социальные расходы государства, снизить затраты на администрирование налогов», - утверждают парламентарии. К тому же подобный подход отчасти напоминает ту самую «прогрессивную шкалу налогообложения», введение которой поддерживается большей частью населения.

Как следует из пояснительной записки, численность граждан, проживающих за чертой бедности, за последний год не только не сократилась, но даже выросла. Так, если во втором квартале 2018-го доходы ниже прожиточного минимума получали 12,5 процента населения, то в апреле-июне 2019-го - уже 12,7%. А это, между прочим, 18,6 миллиона человек!

Сегодня «минималка» составляет 12 тысяч 130 рублей в месяц (годом ранее, кстати, - 11 185 рублей). Иными словами, от уплаты 13-процентного НДФЛ, по мнению авторов законопроекта, следует освободить всех граждан, получающих ежемесячно менее 24 тысяч 260 рублей. В то же время данные официальной статистики свидетельствуют, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Мордовии выросла с сентября по ноябрь 2019-го с 28 458 до 28 475 рублей. Разрыв, как видим, не столь уж существенный.

«Конечно, эксперты и главы отдельных регионов говорят о возможных проблемах в региональных бюджетах из-за выпадающих доходов от НДФЛ, но решить важные стратегические задачи, которые поставил Президент, без затрат федерального бюджета сейчас уже не получится», - полагают парламентарии.

Сейчас документ ждет отзыва премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Правда, его мнение на сей счет известно. Ранее он уже называл тему очень чувствительной, требующей серьезной и тщательной проработки. Подобную точку зрения высказала в конце декабря и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Министр финансов России Антон Силуанов в свою очередь также призвал взвесить все плюсы и минусы идеи. А глава минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что отмена НДФЛ для малоимущих может стать «полезной для экономики».



