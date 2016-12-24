Самый крутой юбилей

Игорь Крутой к своему 65-летнему юбилею подошел обстоятельно. И в первую очередь решил осуществить свои давние планы и мечты, до которых прежде руки не доходили. Результатом этого стал юбилейный вечер, который прошел в Москве на одном из крытых стадионов. А само празднование растянулось практически на полгода, в него вошли большие концерты в Сочи, Нью-Йорке и Дубае, выступление звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Айвазова в Кремле. И, конечно же, феерическое шоу, которое нынешний юбиляр замыслил еще 18 лет назад - когда удалось совместить яркие номера в исполнении фигуристов с живыми выступлениями артистов, исполняющих классическую музыку.

Огонь и лед в одном флаконе

На сцене под аккомпанемент самого маэстро очаровывали публику Лара Фабиан, Андреа Бочелли, Юрий Башмет, Димаш Кудайберген, Аида Гарифуллина и многие другие звезды музыки и вокала. А на льду творили чудеса звезды фигурного катания Аделина Сотникова, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, Мария Петрова и Алексей Тихонов. Постановкой всех номеров на льду занимался Илья Авербух, и неудивительно, что в результате получилось волшебное шоу мирового уровня.

- Строка из песни Олега Митяева «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» может стать ключевой для сегодняшнего вечера, - сказал со сцены юбиляр. - Я долго ждал встречи с вами и благодарен всем за то, что здесь происходит. Сегодня весь вечер будет звучать моя музыка, и я этим счастлив!

А перед началом торжества нельзя было не заметить, как волновался Игорь Яковлевич. Старался, конечно, не подавать вида - но чувствовалось, что он переживает за то, как все пройдет.

- Идея сделать такой концерт появилась еще 18 лет назад, когда я снял фигуристке Майе Усовой музыкальный клип, - рассказал Игорь Крутой. - Уже тогда были какие-то идеи соединить оперу и эстраду, спорт и музыку. Потом подобная попытка была несколько лет назад - когда я закончил альбом для Анны Нетребко и Юсифа Айвазова: у меня была мысль сделать премьеру с фигуристами, чтобы они катались под эти композиции… Но не срослось… А вот теперь подошел юбилей - и тут мой паззл сложился! Я сегодня очень волнуюсь за всех исполнителей, хотя все они - такие большие мастера! У фигуристов все настолько сложно, точно и профессионально! А жесты Ильи Авербуха сродни жестам дирижера оркестра. Вот с музыкой немного переживаю: Андреа Бочелли, например, только сегодня прилетел, Лара Фабиан - вчера, порепетировать было почти некогда...

Но волновался именинник зря: все было четко по исполнению и завораживающе по мастерству.

«Невозможно сделать плохо»

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова каталась под песни Игоря Крутого в исполнении Лары Фабиан.

- Репетировали со вчерашнего дня, - рассказала Сотникова после своего выступления. - Все очень волновались: такой большой концерт, мирового уровня. У Крутого все круто: декорации, артисты, музыка, спортсмены... Такой состав, когда ты понимаешь, что невозможно сделать плохо. Для меня была большая честь - работать с Игорем Яковлевичем...

Димаш Кудайберген работает с Игорем Крутым совсем недавно. Этот уникальный артист стал известен сначала после того, как взял Гран-при на «Славянском базаре», а потом, два года назад, занял второе место в одном из самых популярных мировых шоу «Singer», которое записывают в Китае. Диапазон его голоса - шесть октав.

- Когда был еще подростком, мечтал познакомиться с Игорем Яковлевичем и выступать с ним на одной сцене, - рассказал Димаш. - Так что мечты сбываются. Помню тот момент, когда после проекта «Singer» в Китае познакомились с Игорем Яковлевичем, и мы сразу подружились. Наш тандем стремительно стал развиваться. Я считаю огромным счастьем иметь в репертуаре песни, написанные таким замечательным композитором. Любой мировой артист сочтет за честь поработать с Игорем Яковлевичем. Это человек, который заслуживает всяческого уважения. И не только потому, что он суперкомпозитор. Он достоин подражания. Всегда скромный и спокойный. Хоть он авторитетный и известный, но ведет себя как самый простой и обыкновенный человек. Даже сегодня, когда он здесь и именинник, и организатор, и вообще самый главный. В этом и есть его гениальность.

Отложенная месть

Филипп Киркоров в концерте не принимал участия - он сидел в зале и с удовольствием наблюдал за происходящим. Уже после окончания шоу прошел за кулисы, чтобы лично поздравить композитора.

- На песнях Игоря Крутого выросло не одно поколение слушателей, но сам он не отстает от жизни, потому что не стоит на месте, не почивает на лаврах - постоянно развивается, все время что-то придумывает, и это вызывает у меня огромное уважение, - сказал Филипп Киркоров. - Я рад за его успехи, за красивую музыку и такие же красивые концерты, которые он дарит нам всем. А еще Игорь Яковлевич обладает потрясающим чувством юмора и постоянно надо мной подшучивает. Я очень доверчивый, а он так всегда убедительно что-то рассказывает - а потом оказывается, что это все была шутка. Но я придумал, как с ним поквитаться: сяду писать мемуары - и тогда уж всё ему припомню! (Смеется.) Игорь Крутой - человек, которого любят и уважают, а сам он любит жизнь - поэтому, наверное, на каждом его концерте аншлаг...

Крутой запой!

Рядом с Игорем Крутым на его юбилейном концерте и уже после него, конечно же, была его супруга Ольга. Они женаты почти 25 лет, и оба считают, что никаких секретов долгого и счастливого брака нет.

- Должны быть общие интересы, дети, общее увлечение и взаимное уважение, - поделился Крутой.

- Игорь Яковлевич, вы растянули свой день рождения фактически на полгода - с весны отмечаете юбилей!

- По-русски это называется - запой! - смеется в ответ маэстро. - Но я же не могу в один день все со всеми отметить. Кроме того, хотелось показать несколько программ. А они разные: и эстрадная, и та, которая сейчас здесь, и в Кремле с Анной Нетребко, и так далее... Поэтому - терпите мой день рождения!

- Цифра в паспорте не пугает?

- Я в нее не верю. Хотя моя мама, когда я спрашиваю: «Как ты себя чувствуешь?» - говорит: «Согласно паспортным данным». Но я чувствую себя моложе.

- Как любит отдыхать Игорь Крутой?

- В последнее время мы с супругой «заболели» оперой и летаем в Метрополитен-опера на все премьеры. Или можем отдыхать так: полететь в Майами, нажариться там на солнце, накупаться в океане, а потом проводить музыкальные вечера за игрой на рояле.

- А можете после серьезного мероприятия собраться с друзьями в баньку?

- Я завтра и иду.

- Какой для вас главный итог юбилейного года?

- Он еще не закончился, поэтому подводить итоги пока рано. Из того, что уже случилось, главное - что все планы осуществились. Я понимаю, что музыка - достаточно скоропортящийся товар. Особенно популярная. Но те рейтинги, которые показывают мои концерты, оставляют у меня только позитивные эмоции…