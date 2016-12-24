«Мне страшно подумать, что через какое-то время я не буду выступать»

Сосо Павлиашвили в свой юбилейный год задумался о смысле жизни

Сосо Павлиашвили - 55 лет. И только седина намекает на возраст. Сам он полон энергии и сил, выпустил новый альбом (на виниловом диске, между прочим) с названием-девизом «Жизнь - это кайф!», не вылезает из гастролей, летая по стране и по миру, пишет новые песни и дарит их слушателям, получая от них новый заряд энергии и творческих сил. Любит принимать гостей, а если выходит петь - поет только «живьем», не признавая никаких фонограмм.

Нам удалось поговорить с артистом в небольшом промежутке между его гастрольными поездками.

«С нетерпением ждал, когда исполнится 55»

- Сосо, вы отмечаете 55-летие. С каким настроением встретили эту дату?

- Все, что в моей жизни есть, - это благодаря музыке. Если коротко, то музыка в моей жизни была всегда, начиная с рождения. И потом, когда я в шесть лет начал играть на скрипке, и после, когда уже окончил консерваторию. А уже когда отслужил в армии - пришло серьезное увлечение профессиональной эстрадой, которое продолжается до сегодняшнего дня. Я обязан музыке всем! И спасибо еще Всевышнему за все то, что у меня есть: супруга, дети...

- Кто для вас является примером в жизни?

- Мои родители. Все мои близкие знакомы с ними, они раз в полгода приезжают в Москву, мы ездим вместе отдыхать. У них - своя философия жизни. Это послевоенные дети. Мой отец не видел своего отца - он погиб на войне. Меня в честь него назвали Иосифом. Отец принципиально не вступал в партию, хотя мог сделать блестящую карьеру, у него был красный диплом. Для меня это очень большой показатель. Он - человек максимально свободный и максимально независимый… Были в моей жизни и другие люди, которые послужили для меня примером, но их, к сожалению, уже нет в живых... Я часто задавал себе вопрос: как бы они поступили в той или иной ситуации? Одним из них был великий человек, который останется навсегда в наших сердцах, - Иосиф Кобзон, с которым у нас были особые отношения. Иногда он даже злился: почему я не пользуюсь его связями и никогда не звоню, не прошу помощи? А я приходил к нему только тогда в гости, когда у меня все было хорошо...

Виниловый кайф

- Вы к юбилею выпустили альбом «Жизнь - это кайф!». Самое удивительное, что он - на виниле. Сейчас же все переходят на электронные носители, в интернет. Так, если честно, проще и дешевле…

- Можно сказать про мой альбом: назад в будущее! (Смеется.) Винил - это магия. Я сам в последние годы слушаю только такие пластинки, в основном музыкантов 70-х годов, у которых был мировой успех. Тогда уделялось огромное внимание аранжировке, звучанию, там было много разных инструментов. Это та музыка, которая была и в моем детстве. Вот я и подумал: почему бы и мне не попробовать приблизиться к этому идеалу, почему бы такую классику не послушать и молодым людям? Если мои поклонники будут слушать эту музыку - я буду очень счастлив! Она позитивная и светлая...

- От гастролей не собираетесь отказываться?

- У нас лето и осень плотно расписаны, было много гастролей, за последний месяц у меня 45 перелетов. Но большие сольные концерты в каких-то знаковых местах в Москве у меня бывают раз в несколько лет. Я всегда на каждом выступлении выкладываюсь по полной программе. Исполняю не только новые, но и старые композиции, которые слушает уже несколько поколений… Мы выступали по всем городам России и по тем странам бывшего Советского Союза, где говорят на русском языке... Хотя даже выступали на Мальдивах, где русского языка не понимают, - там люди просто танцевали под наши песни. Это был такой экстаз - я был поражен, насколько музыка объединяет людей! У нас только что прошли выступления в Китае, нас там тоже очень тепло принимали. И когда говорят, что для музыки нет границ, - это чистая правда!



Сосо Павлиашвили с супругой Ириной Патлах

«Страшно подумать…»

- Что вам доставляет удовольствие - кроме музыки, общения с семьей? От чего вы еще кайфуете?

- Если отставить в сторону музыку и общение с семьей, а также посещение церкви... Я получаю огромное удовольствие, когда просыпаешься утром, выходишь на балкон на даче - и видишь, и понимаешь, что ты не зря жил. Когда ты можешь общаться с друзьями. Или просто дышишь… Это огромное наслаждение! Еще - когда у тебя есть возможность путешествовать куда угодно. Когда ты можешь поехать на море, надеть маску и нырять... Еще огромное наслаждение - когда ночью или под утро приходит какая-то мелодия. От этого безгранично хорошо!.. Или когда ты общаешься с умным человеком.

- Представляете свою жизнь без музыки? Ведь рано или поздно все равно, наверное, придется оставить сцену?

- Мне страшно подумать о том, что через какое-то время я, наверное, не буду выступать. Хуже наказания для творческого человека не придумать. Но мне хочется уйти тогда, когда у людей еще останется интерес ко мне… Конечно, музыкой не перестану интересоваться. Может, что-то буду писать для своих детей, и они будут это петь... Но вот продавать музыку кому-то я не умею - даже не представляю, как это возможно...

- Музыку для фильмов не пишете? Сейчас многие композиторы ушли в эту индустрию…

- У меня много композиций, которые подошли бы к различным фильмам и спектаклям. Но я, если честно, не знаю всю технологию этой индустрии и поэтому не предлагаю свою работу. Моя музыка звучит всего в нескольких фильмах: в сериале «Последний из Магикян» - там мы написали песню с великим Ильей Резником, и Тигран Кеосаян взял для своего фильма мою композицию «Добрый вечер, Сочи!»…

Придется стать Пригожиным

- Вы работаете вместе с супругой Ириной, насколько я знаю?

- Да. Мы вместе написали три песни. У Ирочки - потрясающий вкус! Она много пишет во время перелетов, прямо в самолете - другой возможности просто нет...

- Ваша супруга еще прекрасно поет. Может, отпустить ее тоже на гастроли?

- Для того, чтобы она пела и отправилась гастролировать, я должен все бросить, побриться налысо и везде сопровождать ее! (Смеется.)

- В качестве охранника?

- Нет, в качестве Пригожина! Я же тоже Иосиф по паспорту... А если серьезно - она поет для души. Ей нравится петь тогда, когда хочется. И нам главное - чтобы наши дети, глядя на нас, видели, что мы работаем вместе, развиваемся и делаем все не в ущерб семье.

- С чего начинаете утро, чтобы день прошел замечательно?

- Утро начинается с того, что просыпаешься. Если надо на гастроли - сразу в холодный душ и в аэропорт! Если есть время - то надеваю спортивный костюм и отправляюсь в пешую прогулку. Хожу по паркам и по улице. В Москве много гуляю в Ботаническом саду, который находится рядом с нашим домом. Люблю во время прогулки смотреть, как меняется природа день ото дня… Еще любим всей семьей кататься на велосипедах. Стараюсь максимально отдать позитив - и максимально его получить…