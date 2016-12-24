Валентин Юдашкин с дочерью оденут и детей, и взрослых

Как спастись от осенней депрессии?
Вы помните, конечно, первую строчку из песни из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Но осенью жизнеутверждающая фраза - «у...
Кутюрье представил в Гостином дворе сразу две свои линии - Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids (для детей) в рамках сезона весна-лето 2020 года. В этот вечер по подиуму во время показа детской коллекции прошли и сыновья, и дочки звездных родителей: Валдиса Пельша, Алсу и многих других. А главной гостьей вечера стала супруга премьер-министра России Светлана Медведева.
Поздравить Валентина Юдашкинa и посмотреть на то, что будет модно и, говоря современным языком, в тренде, пришли его звездные друзья: Лев Лещенко, Клара Новикова, Наташа Королева, Александр Буйнов, Татьяна Михалкова, Владимир Винокур, Анна Калашникова и многие другие.
Королева «раздела» сына
Большинство этих звездных гостей мы привыкли видеть при полном параде: в ярких платьях, броском макияже, необычных костюмах. В повседневной жизни артисты стараются одеваться гораздо скромнее, чем на сцену. Так, например, Наташа Королева появилась на показе в простом брючном костюме из масс-маркета. Единственное, что напоминало о гламуре, - ботинки со стразами.
- В моем гардеробе есть огромное количество вещей от Валентина Юдашкина, но они в основном сценические, - пояснила Наташа Королева. - Мы с Валей делаем платья уникальные, знаковые, которые всем запоминаются. В обычной же жизни я предпочитаю самые простые вещи. Больше люблю кроссовки и джинсы. Главное - чтобы было удобно. Вот как сегодня на мне обычный костюм. На самом деле он мужской, и покупала я его своему сыну Архипу. Но когда я его привезла домой и вручила ему, он мне сказал: «Мама, ты что, с ума сошла?! Я такое никогда не надену!» Ну что же, нет - значит, нет. А мне он идеально подошел, и я ношу его с удовольствием.
Наташа Королева пояснила, что на детском показе планирует присмотреть несколько нарядов для детей друзей, а на взрослом - для себя.
Мужчины тоже были в довольно скромных нарядах. Так, Александр Буйнов выбрал обычные джинсы, футболку и кожаную куртку.
- Мода - это для женщин, - с улыбкой говорит артист. - А мужики - они как? Напялил, что первое под руку попалось, - и пошел!
Ох уж эти женщины!
Гостей в зале встречала супруга Валентина Юдашкина Марина, а за кулисами шли приготовления к показу. Валентин Юдашкин вместе со своей дочерью Галиной отвечал на вопросы журналистов, контролировал, как одевают и красят взрослых манекенщиц, и поддерживал малышей, участвующих в детском показе, - для многих из них это первый выход на подиум.
- Тренды все увидите на показе, - говорит Юдашкин. - Женщины стали более активными и прогрессивными, поэтому и одежда стала такой: мужской пиджак, мужские брюки, мужская сорочка, ботинки… Женщины отняли у нас главные элементы нашей одежды. Но я больше все же люблю, честно говоря, женщин на каблуке и в красивом платье…
Бабушка тоскует по внукам
Дочь Валентина Юдашкина Галина уже несколько лет занимается вместе с отцом показами, в основном детскими. Правда, не так давно она переехала вместе с семьей (супругом Петром Максаковым и двумя сыновьями) жить и работать в Гонконг - развивать там модное направление своего отца. Но ради сегодняшнего показа и Недели моды на несколько дней прилетела в Москву.
- Мы очень скучаем по внукам, - поделилась супруга кутюрье Марина. - Мы так к ним привыкли: они с нами были с рождения, и мы были ими заняты и видели, как они росли, - и теперь нам их, конечно, очень не хватает! Сейчас, к сожалению, общаемся только по видеосвязи. Созваниваемся каждый день, обмениваемся новостями, разговариваем... Одно греет: уже очень скоро полетим к ним туда в гости...
Мода сошла с картин…
Конечно же, самым главным в этот вечер был сам показ.
Вдохновением для новой коллекции маэстро «Весна-лето 2020» послужило творчество французской художницы Фабьенн Вердье. В основу коллекции легли черно-белая графика с акцентом на мазки, штрихи и линии, выполненные с помощью аппликаций, вышивки. Яркие цвета: желтый, алый и ультрамарин - это все то, что предлагает Валентин Юдашкин носить нам предстоящей весной и летом. Конечно же, не забыл кутюрье и о трендах: брючные костюмы, асимметричный крой, драпировки, четкие линии и объемные вещи. Конечно, общие тенденции диктуют свои условия, и большинство манекенщиц на подиуме были в ботинках, но Юдашкин не был бы Юдашкиным, если бы не позволил себе маленькую слабость - обуть некоторых девушек в туфли на каблуке.
Что же касается причесок и макияжа, то тут тоже все просто: никаких сложных начесов - простые хвосты либо распущенные волосы. И чем меньше краски на лице - тем лучше.
После показа по традиции Валентин Юдашкин вышел на подиум, чтобы принять поздравления. Самая большая корзина роз была от Светланы Медведевой, которая сидела в первом ряду вместе с супругой Валентина Мариной.
…и прилетела из Мексики
Отдельно стоит сказать о детском показе. Креативный директор бренда Галина Юдашкина вдохновилась яркостью и колоритом Мексики. Коллекция вобрала в себя самые модные оттенки сезона: мятный, голубой, желтый и другие цвета из летней палитры.
На подиуме одной из первых появилась дочь Алсу 11-летняя Микелла Абрамова. Девочку поддерживала ее звездная мама, которая тоже присутствовала на показе.
В качестве манекенщика попробовал себя и сын Валдиса Пельша 10-летний Эйнер.
- Я достаточно спокойно отношусь к моде, хотя участвовал в различных показах, - сказал нам Валдис. - Тенденции диктуют свое. С родительской точки зрения, конечно же, теплая шапочка, шарфик и варежки важнее, а с позиции детей - важно ощущать себя в тренде. Но мне кажется, что всегда побеждает здоровый компромисс: когда и модно, и тепло. Что касается моего сына, то пока он не собирается связывать свою жизнь с модой или с шоу-бизнесом. Подрастет, а там посмотрим… Говорят, там в шоу-бизнесе деньги хорошие платят. (Смеется.)
Показ коллекции завершился поздравлениями дизайнера. Валентин Юдашкин нас заверил, что он уже начал подготовку коллекции «Осень-зима 2020/2021».
Вы помните, конечно, первую строчку из песни из фильма Эльдара Рязанова «Служебный роман». Но осенью жизнеутверждающая фраза - «у...
Минздрав принял новую процедуру прохождения медкомиссии для водителей
Что кроется за возможным банкротством светотехнического флагмана Мордовии?
В Саранске прошла пресс-конференция военного комиссара республики Игоря Тихомирова по вопросам подготовки граждан к военной службе,...
В выставочном зале музея им. Эрьзи заведующий кафедрой архитектуры и дизайна архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева,...
На торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню машиностроителя, Глава Мордовии огласил промежуточные итоги работы предприятий республики и...
Мордовских управленцев призвали принять самое активное участие в главном кадровом конкурсе страны
В Саранске полицейские обнаружили квартиру, набитую наркотой, - травку выращивали в бельевом шкафу
Министр внутренних дел по РМ Борис Шейнкин встретился с журналистами республиканских СМИ
В Мордовии активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с 17 октября по 6 ноября проводят акцию «Дорога в школу». На...