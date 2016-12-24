Валентин Юдашкин с дочерью оденут и детей, и взрослых

Кутюрье представил в Гостином дворе сразу две свои линии - Valentin Yudashkin и Yudashkin Kids (для детей) в рамках сезона весна-лето 2020 года. В этот вечер по подиуму во время показа детской коллекции прошли и сыновья, и дочки звездных родителей: Валдиса Пельша, Алсу и многих других. А главной гостьей вечера стала супруга премьер-министра России Светлана Медведева.

Поздравить Валентина Юдашкинa и посмотреть на то, что будет модно и, говоря современным языком, в тренде, пришли его звездные друзья: Лев Лещенко, Клара Новикова, Наташа Королева, Александр Буйнов, Татьяна Михалкова, Владимир Винокур, Анна Калашникова и многие другие.

Королева «раздела» сына

Большинство этих звездных гостей мы привыкли видеть при полном параде: в ярких платьях, броском макияже, необычных костюмах. В повседневной жизни артисты стараются одеваться гораздо скромнее, чем на сцену. Так, например, Наташа Королева появилась на показе в простом брючном костюме из масс-маркета. Единственное, что напоминало о гламуре, - ботинки со стразами.

- В моем гардеробе есть огромное количество вещей от Валентина Юдашкина, но они в основном сценические, - пояснила Наташа Королева. - Мы с Валей делаем платья уникальные, знаковые, которые всем запоминаются. В обычной же жизни я предпочитаю самые простые вещи. Больше люблю кроссовки и джинсы. Главное - чтобы было удобно. Вот как сегодня на мне обычный костюм. На самом деле он мужской, и покупала я его своему сыну Архипу. Но когда я его привезла домой и вручила ему, он мне сказал: «Мама, ты что, с ума сошла?! Я такое никогда не надену!» Ну что же, нет - значит, нет. А мне он идеально подошел, и я ношу его с удовольствием.

Наташа Королева пояснила, что на детском показе планирует присмотреть несколько нарядов для детей друзей, а на взрослом - для себя.

Мужчины тоже были в довольно скромных нарядах. Так, Александр Буйнов выбрал обычные джинсы, футболку и кожаную куртку.

- Мода - это для женщин, - с улыбкой говорит артист. - А мужики - они как? Напялил, что первое под руку попалось, - и пошел!

Ох уж эти женщины!

Гостей в зале встречала супруга Валентина Юдашкина Марина, а за кулисами шли приготовления к показу. Валентин Юдашкин вместе со своей дочерью Галиной отвечал на вопросы журналистов, контролировал, как одевают и красят взрослых манекенщиц, и поддерживал малышей, участвующих в детском показе, - для многих из них это первый выход на подиум.

- Тренды все увидите на показе, - говорит Юдашкин. - Женщины стали более активными и прогрессивными, поэтому и одежда стала такой: мужской пиджак, мужские брюки, мужская сорочка, ботинки… Женщины отняли у нас главные элементы нашей одежды. Но я больше все же люблю, честно говоря, женщин на каблуке и в красивом платье…

Бабушка тоскует по внукам

Дочь Валентина Юдашкина Галина уже несколько лет занимается вместе с отцом показами, в основном детскими. Правда, не так давно она переехала вместе с семьей (супругом Петром Максаковым и двумя сыновьями) жить и работать в Гонконг - развивать там модное направление своего отца. Но ради сегодняшнего показа и Недели моды на несколько дней прилетела в Москву.

- Мы очень скучаем по внукам, - поделилась супруга кутюрье Марина. - Мы так к ним привыкли: они с нами были с рождения, и мы были ими заняты и видели, как они росли, - и теперь нам их, конечно, очень не хватает! Сейчас, к сожалению, общаемся только по видеосвязи. Созваниваемся каждый день, обмениваемся новостями, разговариваем... Одно греет: уже очень скоро полетим к ним туда в гости...

Мода сошла с картин…

Конечно же, самым главным в этот вечер был сам показ.

Вдохновением для новой коллекции маэстро «Весна-лето 2020» послужило творчество французской художницы Фабьенн Вердье. В основу коллекции легли черно-белая графика с акцентом на мазки, штрихи и линии, выполненные с помощью аппликаций, вышивки. Яркие цвета: желтый, алый и ультрамарин - это все то, что предлагает Валентин Юдашкин носить нам предстоящей весной и летом. Конечно же, не забыл кутюрье и о трендах: брючные костюмы, асимметричный крой, драпировки, четкие линии и объемные вещи. Конечно, общие тенденции диктуют свои условия, и большинство манекенщиц на подиуме были в ботинках, но Юдашкин не был бы Юдашкиным, если бы не позволил себе маленькую слабость - обуть некоторых девушек в туфли на каблуке.

Что же касается причесок и макияжа, то тут тоже все просто: никаких сложных начесов - простые хвосты либо распущенные волосы. И чем меньше краски на лице - тем лучше.

После показа по традиции Валентин Юдашкин вышел на подиум, чтобы принять поздравления. Самая большая корзина роз была от Светланы Медведевой, которая сидела в первом ряду вместе с супругой Валентина Мариной.

…и прилетела из Мексики

Отдельно стоит сказать о детском показе. Креативный директор бренда Галина Юдашкина вдохновилась яркостью и колоритом Мексики. Коллекция вобрала в себя самые модные оттенки сезона: мятный, голубой, желтый и другие цвета из летней палитры.

На подиуме одной из первых появилась дочь Алсу 11-летняя Микелла Абрамова. Девочку поддерживала ее звездная мама, которая тоже присутствовала на показе.

В качестве манекенщика попробовал себя и сын Валдиса Пельша 10-летний Эйнер.

- Я достаточно спокойно отношусь к моде, хотя участвовал в различных показах, - сказал нам Валдис. - Тенденции диктуют свое. С родительской точки зрения, конечно же, теплая шапочка, шарфик и варежки важнее, а с позиции детей - важно ощущать себя в тренде. Но мне кажется, что всегда побеждает здоровый компромисс: когда и модно, и тепло. Что касается моего сына, то пока он не собирается связывать свою жизнь с модой или с шоу-бизнесом. Подрастет, а там посмотрим… Говорят, там в шоу-бизнесе деньги хорошие платят. (Смеется.)

Показ коллекции завершился поздравлениями дизайнера. Валентин Юдашкин нас заверил, что он уже начал подготовку коллекции «Осень-зима 2020/2021».