Сотрудника УФСИН Мордовии задержали за взятку в размере 150 тысяч рублей

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В Мордовии возбуждено дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 1. Заместитель начальника ФКУ ИК-1 УФСИН был задержан оперативными сотрудниками УФСБ по РМ в октябре после получения взятки в размере 150 тысяч рублей от родственника одного из осужденных.
Как стало известно, денежные средства передавались подполковнику за общее покровительство и доставку на территорию исправительного учреждения запрещенных предметов. Передача денег происходила на автодороге в Зубово-Полянском районе, где подозреваемый и был задержан.
«После задержания денежные средства у сотрудника исправительной колонии были изъяты. На данный момент Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника ИК-1 УФСИН России по Республике Мордовия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Мордовия.
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