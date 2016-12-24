Максим Суханов: «На территории искусства все равны!»

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Актер объяснил, почему отказался от званий заслуженного и народного артиста
За плечами у Максима Суханова - множество ярких ролей: от Сталина в «Утомленных солнцем» и сериале «Дети Арбата» до митрополита Алексия в фильме «Орда». Актер отмечен многими наградами за свои работы в театре и кино. В его «творческой коллекции» - и «Золотая маска», и несколько премий «Ника», и две Государственные премии, и другие престижные награды.
В ближайшее время у актера состоится несколько премьер, и среди них - фильм «Волшебник», где он сыграл некогда популярного рок-музыканта, который соглашается давать уроки гитары мальчику, страдающему ДЦП. Накануне премьеры мы поговорили с Максимом Сухановым и о работе, и о личной жизни.
Борода, гитара, мотоцикл
- Максим, у вас в фильме «Волшебник» - необычный образ: длинные волосы, борода, рокерская куртка… Каково было себя воспринимать в таком виде?
- Мы это все вместе с режиссером придумывали, поэтому и воспринимал спокойно. Не было такого, что я просто пришел на съемочную площадку, на меня все это надели, и я отправился работать. Я какие-то идеи накидывал, а режиссер отбирал то, что ему нравится.
- Борода, кстати, настоящая - или гримеры постарались?
- Настоящая. Старался соответствовать образу.
- Насколько я знаю, у вас в юности была даже своя рок-группа, так что есть что-то общее с вашим персонажем…
- Это было очень давно, и если вы хотите провести параллель с моим персонажем в фильме, то сразу скажу, что мой образ с юного себя я не списывал.
- Ваш герой в фильме ездит на мотоцикле. Я знаю, что вы тоже любите этот вид транспорта. Это ваша была идея - посадить вашего персонажа на мотоцикл?
- Это была идея режиссера, а я с удовольствием согласился с этим, как понимаете. Да и в целом отказываться от фильма не хотелось, так как там был очень хороший сценарий.
- Музыка в вашей жизни осталась?
- Я играю только для себя, для близких и для друзей. Пока больше ни на что не хватает времени.
- Не хотелось бы сделать большой концерт для широкой публики? Сейчас это модно.
- Модно, да, соглашусь. Но к этому надо серьезно готовиться. Возможно, когда-нибудь попробую…
Тайна Ренаты Литвиновой
- В каких фильмах мы еще вас увидим?
- Я снимался у Насти Пальчиковой в фильме «Маша», потом с Викторией Исаковой в киноленте «Один вдох», у Валерия Тодоровского в «Гипнозе»... И скоро выйдет фильм режиссера Константина Лопушанского «Сквозь черное стекло».
- Получился такой большой, продуктивный год?
- Это не один год. Просто так совпало, что все эти киноленты выходят приблизительно в одно время.
- Я знаю, что вы еще снимались в фильме «Северный ветер» Ренаты Литвиновой. Расскажите немного о своем персонаже. И как вам с Ренатой работалось?
- Не буду ничего говорить, так как Рената просила не распространяться на эту тему и по поводу того, что происходило на съемочной площадке. Я дал ей обещание. Работалось прекрасно - это все, что могу сказать.
- Какие еще проекты вас в ближайшее время ждут?
- Сейчас все еще в стадии переговоров, и пока окончательного ответа не получил, нет смысла о них говорить.
- То есть вы суверены?
- Нет, ни в коем случае! Но пока договор не подписан - значит, ничего еще не решено. У меня был случай: где-то кому-то когда-то рассказал, что вот я пробуюсь на такую-то роль - и мне сразу этот фильм поставили во всех портфолио, что я там снялся в таком-то году. А может же и не сложиться. Поэтому я и не рассказываю. Суеверие тут точно ни при чем.
- Вы занимались продюсированием, играете в театре, в кино. Что вам ближе, что интереснее?
- Это разные сферы, но мне все близки. Мне все любопытно: и театр, и кино. Я никогда не делаю из этого никакой иерархии - что ближе, что дальше...
- Продюсированием сложно заниматься?
- Вы знаете, все зависит от того, с кем ты имеешь дело. Я имею в виду то, кто твои компаньоны, с кем ты договариваешься. А трудности всегда возникают, независимо от обстоятельств.
Папочка и дедушка
- Не так давно вы стали дедушкой - у вас родился внук. Часто с ним видитесь?
- Не часто. Но когда удается встретиться - мы с ним хорошо, активно развлекаемся... Скучаю по нему.
- Вьет из вас веревки?
- Из меня никто не вьет веревки! (Смеется.) Не получится. Мы просто получаем удовольствие от общения друг с другом.
- Ваша старшая дочь Василиса пошла по вашим стопам и стала актрисой, работает в театре имени Вахтангова. Вам ведь уже удалось с ней поработать на одной съемочной площадке?
- Она сейчас в декретном отпуске. Да, когда-то мы с ней снимались, у нее была эпизодическая роль (папа и дочь вместе снимались в фильме «Орда» - прим. авт.). Но думаю, что еще поработаем вместе.
- Сложностей не возникало?
- Сложно вместе работать с тем, кто на сцене или на съемочной площадке ничего не может сделать - и не важно при этом, близкий он или не близкий. К моей дочери это, к счастью, не относится.
- Дочь обращалась к вам за советом?
- Нет. Она очень самостоятельная, сама знает, что делать. У нее все отлично получается.
Отказ от званий и белиберды
- Я знаю, что вы отказались от всех званий.
- Да, это так.
- С чем это связано? Могли же быть и заслуженным артистом, и даже народным.
- Потому что это, по моему мнению, большая глупость. Звания давать актеру не нужно, их у него не должно быть. Это чушь и ерунда. Возникло все это в военизированной стране, где все были помешаны на званиях, стали давать их и артистам. А на территории искусства все равны, и не важно, сколько ты на этой территории живешь и творишь. Звания здесь не нужны, это не армия. А если кому-то очень хочется отблагодарить артиста - так заплатите ему!
- Выбираете роли придирчиво? От чего отказываетесь?
- От белиберды. Если мне не нравится сценарий - я не буду работать в этом проекте.
- Вы в прошлом году отметили юбилей. Верите ли цифре в паспорте?
- Я вообще об этом не думаю, никогда не обращал на это внимания.
- Можно сказать, что вы оптимист?
- Да, я оптимист!
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