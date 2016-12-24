ЮБИЛЕЙНЫЙ ПРОБЕГ САРАНСК - РУЗАЕВКА

10 августа в Мордовии состоялся юбилейный, 20-ый по счету, пробег Саранск - Рузаевка. В этом году соревнования были посвящены памяти талантливого хирурга, марафонца Василия Николаевича Куликова. Престижный старт собрал более 20 бегунов на длинные дистанции различных возрастов. Сложнейшая беговая трасса и сильный встречный ветер не помешали легкоатлетам продемонстрировать достойные результаты.

В абсолютном зачете победил 18-летний бегун из Рузаевки Иван Видясов, второе место - у Максима Арапова, на третьей позиции - Альберт Латышев. У женщин не было равных Алесе Комаровой, представлявшей СШОР по легкой атлетике. Среди ветеранов отличился рузаевец Игорь Куманьков, которому был презентован специальный приз - циркониевая кружка. Награду вручил друг В.Н. Куликова - Ю.Ф. Просолов.

В возрастной группе 50-59 лет победил Василий Тагаев из Саранска. В категории «60 лет и старше» не первый год побеждает Александр Павлович Пугачев, возраст которого перевалил за отметку 70. Все победители и призеры пробега получили медали, грамоты и специальные призы от Федерации легкой атлетики Республики Мордовия. Следующий важный для бегунов старт пройдет в Саранске 21 сентября - в рамках «Кросса нации» и 47-го Всероссийского пробега памяти олимпийского чемпиона Рима - 1960 Петра Григорьевича Болотникова.

Победители и призёры. Дистанция 21,1 км. Мужчины. 1. Иван Видясов (Рузаевка) - 1.19.24. 2. Максим Арапов (Саранск) - 1.19.52. 3. Альберт Латышев (Саранск) - 1.21.01. Женщины. 1. Алеся Комарова (Саранск) - 1.36.29. 2. Надежда Ризаева (Саранск) - 2.01.15. Мужчины (40-49 лет). 1. Игорь Куманьков (Рузаевка) - 1.22.27. 2. Андрей Белянин (Рузаевка) - 1.25.58. 3. Константин Начаркин (Саранск) - 1.33.10. Мужчины (50-59 лет). 1. Василий Тагаев (Саранск) - 1.35.00. 2. Мянсур Джедиханов (Саранск) - 1.43.10. 3. Сергей Минеев (Саранск) - 1.52.09. Мужчины (60 лет и старше). 1. Александр Пугачев (Саранск) - 1.55.39.



