Саранская «Кармен» покорила Венгрию

Культура

В июне балетная труппа Музыкального театра имения Яушева отправилась в Венгрию, где приняла участие сразу в двух фестивалях. На сценах Государственного национального театра города Дьёр и уникального театра-пещеры Кофейто в Фёрторакуше наши артисты представили венгерским зрителям балет «Кармен» на музыку Ж. Бизе. Надо сказать, что в фестивалях принимали участие балетные коллективы из разных стран. Венгерская публика с восторгом принимала выступление мордовских танцоров, долго не отпускала полюбившихся артистов и благодарила за великолепный спектакль. Главные партии в балете исполнили: заслуженная артистка РМ Наталия Царёва (Кармен), Нурлан Кинербаев (Хозе), Полина Филиппова (Микаэла), Максат Толомушев (Эскамильо). 
Вне конкурсной программы наши ребята побывали на экскурсиях в городах Дьёр и Шопрон, посетили красивейший дворце Эстерхази, который называют венгерским Версалем, где произрастает пять тысяч видов роз. 

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