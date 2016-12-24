«Театральное приволжье» откроет новые таланты

Лето - период отпусков, но только не для театралов. Сейчас набирает творческие обороты окружной фестиваль «Театральное Приволжье», организованный по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Проект призван привлечь к театру молодых и талантливых ребят. Победителей будут определять в двух номинациях - лучшая студенческая постановка и лучший школьный спектакль.

Прием заявок продолжается

- В региональном этапе фестиваля участвуют две студенческих постановки - «Зима» Е. Гришковца с участием студентов МГПИ им. М.Е. Евсевьева и комедия Мольера «Лекарь поневоле» университетского театра-студии «Инкогнито», - рассказал на состоявшемся совещании министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Анатолий Чушкин. - А вот в школьной номинации заявок больше - в «Театральном Приволжье» участвуют 7 любительских коллективов. Особо стоит отметить, что среди участников театральные студии не только из Саранска, но и из районов республики. Некоторые из них представили сразу по две работы, в общей сложности в этой номинации у нас пока 11 спектаклей. Радует, что сейчас школы не только дают образование, но и занимаются воспитанием. А театр всегда был частью воспитания. Надеюсь, что представленные работы окажутся победоносными.

Анатолий Чушкин призвал всех желающих посмотреть работы в интернете (https://mktrm.ru/news/324-2019), но просил не судить слишком строго.

Светлана Баулина, первый заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела РМ, продолжила тему фестиваля:

- Большое количество школьных спектаклей, заявленных на фестиваль, говорит о том, что школьный театр возрождается. Хочу подчеркнуть, что экспертная комиссия - это достаточно известные, авторитетные люди, профессионалы своего дела. Так, в состав комиссии вошли известные актеры саранских театров (Николай Большаков, Алексей Егранов, Елизавета Ломайкина), заведующий кафедрой театрального искусства ИНК Юрий Кондратенко, худрук государственного театра кукол Евгений Пулов. До 31 июля могут подать заявку как студенческие, так и школьные театральные коллективы. Два спектакля-победителя примут участие в окружном этапе. С августа мы начинаем просматривать 28 студенческих и 28 детских спектаклей.

В Саранске объявлен набор на театральное отделение

- Год театра дал нам толчок для развития, - утверждает Светлана Баулина. - Это здорово, что к театру приобщаются дети. Это значит, что и количество зрителей в театрах будет расти. Здорово, что дети из Краснослободского лицея вышли на сцену Национального театра. То, что наш город театральный, в этом году стало ясно как никогда. Каждый театр баловал нас премьерами. Радует, что труппы в театрах обновляются, молодеют, а вместе с ними молодеет и театральный зритель.

Также Светлана Баулина заметила, что в этом году вновь открывается набор на театральное отделение в Институте национальной культуры. Было принято решение выделить средства из республиканского бюджета на подготовку драматических актёров.

- В этом году благодаря финансовой поддержке со стороны руководства республики ИНК примет на бюджетные места 10 абитуриентов на эту специальность, а через год уже федеральный бюджет выделит деньги на обучение 15 человек, - дополнил заведующий кафедрой театрального искусства и народной художественной культуры Юрий Кондратенко.

Юные артисты выступят на большой сцене

Год театра продолжается, но что будет в следующем году? Сейчас в России действует федеральная программа «Большие гастроли», театры получили возможность показать свои постановки новому зрителю, посмотреть работы коллег. Подобное всегда положительно сказывается на развитии театрального искусства. Польза от обменных гастролей и артистам, и зрителям. Выйти на сцену перед новой аудиторией - это всегда особый настрой и мобилизация всех сил. А потому Светлана Баулина предложила провести в сентябре Театральную неделю, в рамках которой все участники «Театрального Приволжья» могли бы показать свои постановки на большой сцене.

- Независимо от того, школьный это спектакль или студенческий, нам хотелось, чтобы эти артисты влились в нашу театральную жизнь, - говорит Светлана Баулина. - Поэтому в последний фестивальный день мы хотели бы организовать большую встречу юных артистов с ведущими актерами саранских театров. Министерством культуры РМ будут подготовлены благодарности, грамоты. Нам хотелось бы, чтобы театральное движение было продолжено и в следующем году.

Людмила АНЮТИНА