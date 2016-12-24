Свежий взгляд на старые сказки: в МХАТике премьера

Любите ли вы сказки так, как любит их МХАТик? Для того чтобы ответить на вопрос, было достаточно в эти выходные заглянуть в театр-студию на Советской. Здесь младшие воспитанники Маленького Художественного Альтернативного театра предложили саранскому зрителю свое прочтение лучших сказок Шарля Перро.

Младшие - они действительно младшие. Почти полтора часа на сцене разыгрывали бессмертные сюжеты 23 ребенка. Своих актеров МХАТик по-прежнему растит сам - он единственный коллектив в городе, на сцене которого полноценные спектакли играют только дети. При подсчете уникальных особенностей этого события театральной сцены Саранска уже можно загнуть один палец.

«Сказки матушки Гусыни», подаренные нам в рамках проекта, неожиданно оказались продуктом ярким, стильным и очень музыкальным. Неожиданно для тех зрителей, кто подспудно ожидал от представления, разыгранного детьми, эдакий вариант детского утренника. А получил полноценное, профессиональное, энергичное и остроумное зрелище. Искрящееся и бодрящее.

Второй палец загнем, если вспомним, что средства на этот проект молодой коллектив заработал самостоятельно: МХАТик стал лауреатом конкурса Фонда президентских грантов. На реализацию социально-культурного театрального проекта «ДетиМузыкаТеатр» ему было выделено почти 1,5 миллиона рублей. Кстати, наш театр-студия получил самый высокий рейтинг из всех конкурсантов, что говорит о высокой степени оценки его заявки экспертным жюри всероссийского конкурса.

А третьей фишкой и несомненным украшением постановки стало сотрудничество МХАТика с воспитанниками Республиканской детской музыкальной школы-интерната. Благодаря этому в театре появились юные вокалисты и самый настоящий оркестр, которые точно, с юмором, а порой и очень кинематографично озвучили перипетии приключений героев Перро. В этот вечер звучали фортепиано, саксофон, скрипки, виолончель, ксилофон, флейта и балалайки. В события на сцене органично вплеталась музыка Грига, Чайковского, Дунаевского, Рыбникова, Минкова, Сквайра, Боккерини, Таривердиева, Терханова. Действительно - волшебное сочетание!

На телевидении у нас непомерно разбухшая украинская повестка, кулинарные шоу вместо публицистики и наследники Регины Дубовицкой в развлекательном сегменте. На этом фоне именно театр жив, актуален и способен на собственное высказывание, на живое слово, на подлинные эмоции. Последних в день сказочной премьеры МХАТика было особенно много. Зрители - и взрослые, и не очень - бурно реагировали на каждую реплику, охотно подпевали героям, и, вообще, в зале царил полный интерактив.

Свежее прочтение бессмертных сказок знаменитого француза и подготовку юных актеров и музыкантов обеспечил художественный руководитель МХАТика Сергей Сеничев. Его режиссерское и человеческое умение работать с этой категорией актеров не может не вызывать восхищения. И еще. Старинные истории заиграли на новый лад, но выглядели при этом в лучших традициях - специально для «Сказок матушки Гусыни» были сшиты десятки костюмов и головных уборов, построены оригинальные декорации. Мсье Перро бы оценил.

Новую постановку МХАТика можно смело рекомендовать зрителям любых возрастов. Каждый найдет своё. Если вы хотите хлебнуть чистых эмоций, искрящегося веселья, то загляните в МХАТик всей семьей. Семья скажет спасибо.

Наталья ГОРДЕЕВА