Искусство КНДР в Саранске

В музее Эрьзи открылась удивительная выставка. Каждый, кто заходит в зал временных экспозиций, поражается увиденному: «Вот это 3D-эффект! Наверное, компьютерная графика!». Люди сразу достают мобильники, чтобы запечатлеть работы, подходят ближе… И оказывается, что это - вышивка! Ну как, объясните, можно подбирать цвета ниток, чтобы добиться такого эффекта объема и реалистичности?! Посетители выставки не скрывали своих восторгов и предельно внимательно изучали каждую картину.

- Впервые у нас появляется возможность ознакомиться с работами мастеров из Северной Кореи, - рассказывает куратор выставки Наталья Челмакина. - Произведения, показанные на этой выставке, выполнены за последние несколько лет. Это лучшие работы мастеров, которые входят в творческие объединения при Главном управлении выставок за рубежом г. Пхеньяна. Чтобы оказаться в Саранске, они прошли достаточно серьезный отбор.

Почему именно наш город стал для КНДР таким интересным и привлекательным для проведения этой выставки? По словам заместителя директора Корейского главного управления выставок за рубежом г. Пхеньяна Ким Ми Ок, в интернете очень много хороших отзывов о нашем городе, о нашем музее, поэтому у них возникло желание провести выставку у нас.

Кроме вышивки, на выставке представлены работы в технике маннёнхва. Это традиционный вид искусства, который очень интересен. Здесь сочетаются и живописное полотно, и особая манера создание фактуры, которая достигается благодаря пудровой крошке, морским ракушкам и другим материалам, доступным мастерам КНДР. Нанося на полотна тончайшие слои материала, художники добиваются удивительного эффекта «размытости», мягкого перехода одного тона в другой. Выставка дополнена фотографиями, печатными изданиями, что тоже помогает нам ознакомиться с культурой этой страны.

Не зря КНДР называют Страной утренней свежести. Действительно, выставка наполнена свежестью, яркими красками. Произведения дарят новые эмоциональные переживания зрителям. В этих произведениях чувствуется обращение к традиционным истокам. Образы животных - тигра, коня - не случайны. Тигр - это символ мудрости, благополучия, достатка, поэтому каждая семья желает иметь у себя дома образ этого животного. Конь - это символ жизнеутверждающих сил природы, это сила, стремительность, динамика. Есть на выставке и произведения, которые заставляют задуматься о вечном, прекрасном. Это, несомненно, работы с павлинами - роскошные птицы помогают прочувствовать красоту окружающего мира и погружают нас в пространство красоты.

Очень интересно было послушать и представителей Северной Кореи. Ким Ми Ок прекрасно говорит по-русски. Она не только выступила с приветственным словом на открытии выставки, но и провела для первых посетителей экскурсию по экспозиции. Кстати, представительница Северной Кореи еще совершила церемонию возложения корзины цветов к портрету Ким Ир Сена под гимн КНДР.

- 13 апреля - день рождения Ким Ир Сена, это наш главный праздник - День Солнца. Ким Ир Сен многое сделал для корейского народа. На фотографиях он запечатлен с народом, - рассказывает Ким Ми Ок. - Недавно наш высший руководитель - товарищ Ким Чен Ын во Владивостоке встретился с Президентом России Владимиром Путиным. В вашей стране совсем недавно отмечали светлый праздник День Победы, наша выставка посвящена этим двум событиям и является подарком всем горожанам и гостям города Саранска.

Раньше наше управление проводило выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Чите, Владивостоке и других городах. Но она впервые проходит в Саранске, - продолжает Ким Ми Ок. - Поэтому я с особым трепетом готовилась к ней. Большую часть экспонатов представляют собой работы ручной вышивки, которая имеет долгую историю. Вышитая шелком по шелку картина - часть корейской народной культуры. Изначально вышивкой украшали национальную одежду - ханбок, предметы домашнего обихода (подушки, покрывала, футляры для хранения). Перед тем как вышивать шелком картину, делают рисунок, потом его печатают, и лишь затем вышивальщица приступает к работе.

По словам Ким Ми Ок, в КНДР есть художественный институт, в котором на специальном отделении учат на вышивальщиц. Обучение длится 4 года.

- Работы в технике маннёнхва с использованием морских раковин тоже очень интересны, - говорит Ким Ми Ок. - Причем морские раковины не подвергаются обработке и крашению, а подбираются по цвету и размеру. Такие картины не выцветают и не стареют. Маннёнхва переводится на русский как «вечная картина». Работы из ракушек, перламутра делают только мужчины, на одну работу уходит примерно один месяц. Наша страна с трех сторон окружена морями. Все делается исключительно из натуральных материалов. Поскольку в России любят березы, специально к выставке мы сделали работы с русскими пейзажами.

В центре экспозиции - большая картина с изображением тигра.

- Это, по-моему, самая лучшая картина, - говорит Ким Ми Ок. - Ее выполнила одна из лучших вышивальщиц нашей страны. Над ней она работала около полугода. Шелковые нити тоже не выцветают, и работы очень долго сохраняют свой первозданный вид.

Подробно рассказала Ким Ми Ок и о картине «Бессмертные цветы»:

- Почему картина называется «Бессмертные цветы»? Эта орхидея носит имя Ким Ир Сена. Когда наш президент Ким Ир Сен посетил Индонезию в 1964 году, вместе с президентом Индонезии Сукарно он осмотрел ботанический сад. Один ботаник вырастил новый сорт цветов из рода орхидейных, но названия еще не дал. Тогда президент Индонезии Сукарно и предложил назвать цветок в честь Ким Ир Сена - кимирсенхва. Второй цветок, изображенный на картине, - это многолетняя бегония с ярко-красными соцветиями, он выращен японским ботаником и назван кимченирией в честь Ким Чен Ира. Поэтому у нас в стране в дни рождения Ким Ир Сена и Ким Чен Ира проходит фестиваль цветов.

На выставке можно увидеть и вазы, декорированные маленькими улитками, их тоже тщательно подбирают по цвету и размеру.

Ким Ми Ок подробно отвечала на вопросы посетителей музея, охотно фотографировалась и раздавала автографы.

- Я хочу, чтобы выставка стала толчком для знакомства с нашей историей, культурой, - говорит Ким Ми Ок. - Я выражаю благодарность Министерству культуры РМ и всем сотрудникам Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи, которые оказали большую помощь и поддержку в организации нашей выставка. Желаю вам здоровья, счастья и светлого, чистого города. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами.

Если вы еще не успели увидеть «Искусство Корейской Народно-Демократической Республики» в музее Эрьзи - поторопитесь, выставка работает по 24 мая.

Людмила АНЮТИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА