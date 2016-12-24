МЕДАЛИ КАЗАНСКОЙ «КАТЮШИ»

Спорт

Со 2 по 5 мая в столице Татарстана проходило открытое лично-командное первенство под названием «Катюша-2019», приуроченное ко Дню Великой Победы. В соревнованиях участвовали юные гимнасты из Казани, Чебоксар, Ижевска, Саранска и Зеленодольска. Мордовию с успехом представили воспитанники «СШОР по спортивной гимнастике Леонида Аркаева».
В командном первенстве гимнасты региона-13 завоевали серебряные награды. Под мордовским флагом в едином коллективе выступали Константин Четвергов, Даниил Рыжов, Роман Чевин и Марк Лащ. В финальных соревнованиях отдельных видов многоборья по программе первого юношеского разряда первым стал Марк Лащ, вторым - Клим Качкаев. По программе третьего спортивного разряда сильнейшим был признан Роман Чевин. Тренируют перечисленных талантов Владислав Козлов, Вильям Катынь, Елена Ющенко, Кристина Латий, Екатерина Чевина и Татьяна Гордина.

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