МЕДАЛИ КАЗАНСКОЙ «КАТЮШИ»

Психическая атака
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Расстрелявший церковь охотник страдал хроническим психическим расстройством
Химмашевский «боец» Сергей Жигунов провел 9 лет в бегах
На официальных сайтах Кремля, Правительства, Совета Федерации и Государственной думы РФ были размещены сведения о доходах, расходах, имуществе...
Географ из Рузаевки Марина Ермакова завоевала титул «Учитель года Республики Мордовия - 2019»
В Мордовии изымают поддельное моторное масло, сигареты, продукты и даже презервативы
Что думают жители Донбасса о возможности получения российского гражданства
Председатель ТСЖ наварила на жильцах 80 тыcяч рублей
Директора Саранского электролампового завода обвиняют в многомиллионных махинациях
Проходящая обучение в Париже наша землячка рассказывает о постигшей Францию трагедии с пожаром в легендарном соборе Парижской Богоматери
Житель Саранска получит двадцать тысяч евро за избиение в отделе полиции