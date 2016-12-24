Взгляд на мир «Её глазами»

Мы все смотрим на мир, на события по-разному. Как говорится, один смотрит в лужу и видит грязь, другой видит отраженные звезды. И все же женский взгляд отличается от мужского, ведь женщина по натуре своей созидательница, хранительница очага, муза. Сейчас женщины работают наравне с мужчинами, и тем не менее хлопот и забот меньше у них не стало - это и готовка, и уборка, и дети. Может, кто и не согласится с этим мнением, но женщина в наши дни - это современный супергерой. И даже в этой гонке дней женщина находит время, чтобы создать уют, увидеть красоту вокруг себя, а женщины-художницы к тому же находят возможности запечатлеть этот удивительный мир.

Что мир женщины удивителен, можно убедиться, побывав на выставке «Её глазами», которая открылась в музее Эрьзи. Здесь свои произведения представили 24 художницы из разных городов России - Пензы, Саранска, Москвы, Самары, Ялты, Челябинска, Сарова. И практически каждая работа наполнена солнечным настроением, теплом, даже если изображена осень.

На открытии выставки говорили о том, что раньше женщин-художниц было мало, но в 20 веке ситуация начала меняться, и сегодня в художественные вузы страны хотят поступить множество дам. Так чем же живут и вдохновляются современные художницы, корр. «ВС» выяснил у некоторых мастериц.

«Каждая картина - это автопотрет»

- На открытии говорили, что сейчас появилось много женщин-художниц. Но стало ли легче женщинам в искусстве? Кажется, даже в музее Эрьзи все равно больше мужских выставок, - интересуемся у Людмилы Колчановой-Нарбековой, директора музея Эрьзи.

- Легче не стало. Каждое время, каждая эпоха диктуют какие-то свои правила. Не могу сказать, что когда-то было легче или стало проще сейчас. Все как-то адекватно времени, адекватно той эпохе, в которой мы живем. Самое главное - женщина всегда преобразовывает место вокруг себя, делает его лучше, радостнее. Как бы патетически это ни звучало, человек живет на этой земле не просто так, он пришел сюда, чтобы выполнить свою миссию. Если каждый из нас сделает мир немного лучше, мы все будем жить в новом хорошем мире. Это мои утопические взгляды…

- И чем больше будет красоты вокруг, тем лучше…

- Конечно. Хотя сейчас современное искусство стоит на некоем перепутье… Мы вроде бы давно прошли этот перекресток, ушли от фигуративного искусства, которое немного приукрашивает мир, показывая его лучше, светлее, гармоничнее. Искусство начинает быть несколько парадоксальным, заставляет задумываться, ставит перед человеком проблемы, как бы предвосхищает развитие общества. Художник интуитивно загодя чувствует то, что может произойти в государстве, в обществе. В наше такое непростое время художник несет в себе эту функцию. Сейчас современное искусство создает некую провокацию. Хорошо, если провокация эта направлена на созидательность, а не опускает нас в гущу не очень правильных событий. В результате человека тянет не к красоте, а к какому-то разрушению. Причем женщинам-художницам подобное не свойственно. Выставка «Её глазами» показала, что есть много хороших, реалистичных работ. Женщины пишут красоту, упиваются красотой, воспевают красоту. Они не ставят каких-то масштабных вопросов, не делают провокаций, хотя в Европе и Америке это стало практически повсеместным.

- На этой выставке представлены четыре ваши работы, но одна из них - «Путь» - отличается от остальных. Расскажите, пожалуйста, о ней.

- Если честно, сюда она попала немного случайно. Мы отправляли организаторам по 5-7 картин, и они выбирали работы для каталога. Я не знала, что из 7 работ они выберут. Но буквально перед выставкой узнала, что выбор в том числе пал и на эту работу. Всё-таки весна… Но другие работы весенние.

- Картина «Путь» имеет отношение к женскому пути?

- Путь - многозначительное слово: путь каждого из нас в этом мире; путь, который мы должны пройти. Есть пословица: «Дорогу осилит идущий». Путь - это тоже дорога, может, даже через тернии к звездам, через какие-то преграды жизненные… На пути, который нам предстоит пройти, всегда встречаются какие-либо хорошие события, хорошие люди, некие векторы, которые дают нам направление движения нашего пути. Человек так устроен, что иногда на каком-либо повороте может не понять, что туда не стоит идти, что там через некоторое время будет тупик. Об умении интуитивно угадать, что свернул не туда и надо возвращаться в свою колею, и рассказывает эта работа. На картине можно увидеть символы, которые я часто использую в своих работах: это и солярный знак солнца, и птица, которую я всегда люблю рисовать, и стрелки, о которых я говорила. Они и показывают, куда мы должны идти.

- Эти линии в углу похожи на лабиринт…

- Это знак бесконечности. Мы начали свой путь, когда-нибудь его закончим, но конец - это начало следующего пути. Эту бесконечность я и показываю. Все эти линии - вертикали, горизонтали - не просто так изображены. Путь может быть разный - либо ты движешься вверх, достигаешь высот, личностного роста… А может, ты катишься по наклонной или плывешь по течению, у тебя все хорошо, нет никаких колебаний вверх-вниз. Об этом моя картина.

«Свойство моей натуры - преодолевать сложности»

На выставке «Её глазами» вы сможете увидеть не только картины, но и гобелены, изделия из керамики и стекла. Корр. «ВС» решил задать несколько вопросов мастеру, работающему со стеклом, - Евгении Сибирцевой из Саранска.

- Евгения, скажите, почему для творчества вы выбрали стекло?

- На этой выставке представлены два мастера по стеклу - я и Таисия Фокина. Но у нас разные школы: она оканчивала Строгановку в Москве, я - Санкт-Петербургскую художественно-промышленную академию им. А.Л. Штиглица. Почему стекло? Очень сложно сказать. Сначала я училась на средовом дизайне. Но жажда деятельности ручного воплощения дала о себе знать, и высшее образование я уже получала по специальности «стекло», при этом выбирая между стеклом и металлом. Я выбрала стекло и ни разу не разочаровалась, не пожалела. Богатство этого материала в плане формы, в плане техник совершенно непередаваемо и сложно. Наверное, сложность эта прельщает, это свойство моей натуры - преодолевать сложности. Со стеклом интересно работать в плане трудности реализации задач, в плане технических особенностей. Надо много знать технических и технологических особенностей.

- Где вы работаете? Вряд ли дома…

- Рядом с домом у меня есть небольшая мастерская, там я и творю. Некоторые представленные здесь работы выполнены еще во время обучения в Петербурге, но это свободные проекты, неучебные.

- Тыл у женщины-художницы - это…

- Это муж! И желательно, чтобы муж был нехудожник, чтобы мог держать тебя на этой земле, чтобы ты не уходила в свои мечты, а все-таки их реализовывала. При этом он должен поддерживать твое творчество. Муж тебя приземляет и тем самым дает тебе пинок, необходимый для реализации планов. В противном случае ты будешь планировать, мечтать, представлять, строить какие-то планы, проекты, так и не приступая к их реализации. Поэтому муж - надежное звено, тыл. Он говорит: «Или ты работаешь - или нет». Конечно, женщине-художнице сложнее, у нее семья, дети, а потому творчество всегда находится где-то в промежутке, то есть ты выбираешь либо творчество, либо семью. Поэтому муж говорит: «Ты либо с нами - либо иди работай!». И когда ты идешь работать, у тебя на это строго отведенное количество времени. И в это время ты должен уложиться и реализовать себя.

- Эти рамки не давят? Или, наоборот, мобилизуют?

- Кому как. На самом деле каждый сам себе устанавливает рамки, мы всегда сами выбираем свой путь, свои предпочтения. Ты же сам решаешь - книгу почитать или пойти прогуляться.

- А бывали ли случаи, что работы разбивались?

- Да, конечно, такое случается. У меня, например, накануне защиты диплома один из объектов дипломной работы разбился. Пришлось срочно переделывать. Мой дипломный руководитель, кажется, даже больше расстроился, чем я… Да, работы бьются. Бывает очень обидно. Ты вложил в нее душу, уже видел ее дальнейшую судьбу. Но, с другой стороны, это всегда толчок к тому, чтобы что-то переосмыслить, переделать или модернизировать работу. Однако порой работы бьются так, что становятся лучше, чем были. Причем подобное бывало неоднократно. Например, работа скололась, и ты, глядя на неё, думаешь: «О, это то, что нужно!».

- Сколько времени уходит на одну работу?

- Здесь все зависит от техники выполнения и размера работы. На разработку монументального витража однозначно уйдет много времени. А чтобы создать небольшой аксессуар - гораздо меньше. Поэтому на работу может уйти от нескольких часов до нескольких лет.

- Вы можете посоветовать молодым девушкам учиться работе со стеклом?

- Легко! Со стеклом можно работать в разных направлениях - от миниатюры (бижутерия и мелкие аксессуары) до мелкой пластики и монументальных вещей. Все зависит от темперамента человека. Девочки нисколько не нежные создания, например, некоторые мои автопортреты весят по 12 килограммов. И при этом не надо быть Гераклом.

P.S. Выставка «Её глазами» будет работать в музее Эрьзи до 7 апреля, обязательно приходите посмотреть работы современных мастериц, ведь взглянуть на мир глазами женщины всегда интересно.

Людмила АНЮТИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА