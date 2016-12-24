СКР проверяет обстоятельства обрушения крыши в школе в Рузаевке

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения крыши в средней школе в Рузаевке. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Обрушение крыши произошло над крыльцом образовательного учреждения. Причиной стала большая масса снега, скопившаяся на кровле. В результате инцидента никто не пострадал.

Как подчеркивают в СКР, в настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин обрушения конструкции, а также лиц, по вине которых это случилось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.