СКР проверяет обстоятельства обрушения крыши в школе в Рузаевке

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения крыши в средней школе в Рузаевке. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Обрушение крыши произошло над крыльцом образовательного учреждения. Причиной стала большая масса снега, скопившаяся на кровле. В результате инцидента никто не пострадал.
Как подчеркивают в СКР, в настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, выявление причин обрушения конструкции, а также лиц, по вине которых это случилось. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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