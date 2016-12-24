«РОСТовщик»

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Республике Мордовия завершили расследование громкого уголовного дела о коррупции в сфере госзакупок. Обвиняемыми по нему проходят 30-летний исполнительный директор ООО «Веста - Рост» Александр Абрамов и 26-летний Павел Сухоруков, генеральный директор «Ритейл Сервис» из Воронежа. В зависимости от роли каждого они отвечают за организацию коммерческого подкупа, за сам коммерческий подкуп в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.

Жалоба на полмиллиона рублей

Исполнительный директор фирмы «Веста - Рост» Александр Абрамов решил поживиться за счет своих конкурентов из Москвы. Мужчина узнал, что московская компания «Дрофа - новая школа» выиграла аукцион на поставку для Министерства образования Мордовии специального оборудования для логопедических кабинетов на 14,5 млн рублей. Александр хорошо изучил техническое задание для аукциона и решил, что там содержатся определенные нарушения. Абрамов составил жалобу в УФАС Мордовии. При ее рассмотрении началось бы длительное разбирательство, и перечисления денег за поставку оборудования пришлось бы ждать очень долго.

Но сам подавать жалобу Александр не захотел. Зачем портить отношения с сотрудниками Министерства образования, с которыми у исполнительного директора «Веста - Рост» сложились доверительные отношения. Для начала он позвонил своему родному брату Андрею Абрамову в Москву и попросил найти ему компанию, от имени которой можно подать жалобу в УФАС по РМ на результат аукциона. При этом условия были такими - компания должна была раньше принимать участие в аукционах, но не иметь отношения к Мордовии. Брат порекомендовал своего знакомого, генерального директора «Ритейл Сервис» Павла Сухорукова из Воронежа. Александр изложил ему свой план и пообещал 50 тысяч рублей за участие в «операции». Сухоруков согласился и в июле 2017 года отправил жалобу от имени своего предприятия.

Деньги передавали через цепочку посредников

Люди Александра Абрамова связались с генеральным директором компании - победителя аукциона - Евгением Бабичем. Рассказали ему, что отправили в ФАС жалобу, и обрисовали ситуацию. Москвича заверили, что из-за жалобы у компании возникнут проблемы с аукционом и деньги по контракту она не получит еще долго. Вполне возможно, что аукцион из-за нарушений и вовсе отменят и победитель останется с носом. Дабы этого не произошло, нужно заплатить отступные в размере 5% от суммы контракта. В дальнейшем сторонам удалось договориться о снижении отступных до 3,5%, что в денежном эквиваленте составляло полмиллиона рублей.

Правоохранители считают, что с руководителем московской фирмы по просьбе Абрамова общался один из сотрудников компании «Веста - Рост». Москвич решил не усложнять жизнь своей организации и согласился на выплату полумиллиона. Не исключено, что победа в аукционе тоже досталась москвичам в не совсем честной конкуренции. В противном случае стали бы победители аукциона так легко соглашаться на выплату такой большой суммы за отзыв жалобы?

В июле 2017 года представитель «Дрофа - новая школа» передал 508 тысяч рублей посреднику. Тот в свою очередь отдал деньги брату Александра Абрамова Андрею. За это посредник получил 3 тысячи рублей. Свой куш в 50 тысяч рублей переводом получил и «жалобщик» Павел Сухоруков. И вскоре жалоба в УФАС по РМ была отозвана.

Примечательно, что представители компании «Дрофа - новая школа» более полугода не писали заявления в полицию по поводу «вымогательства» с них денег. Генеральный директор Евгений Бабич сделал это только в феврале текущего года.

Развел еще одну московскую фирму на 1 млн рублей

Похожую махинацию Александр Абрамов провернул и в 2016 году. Тогда жертвой развода на деньги стала еще одна московская фирма. Александр связался с коммерческим директором организации и заявил, что сделает все, чтобы сорвать электронный аукцион по закупке коррекционных комплексов оборудования для индивидуальных специализированных занятий с детьми. Для этого Абрамов от имени своего знакомого, являющегося индивидуальным предпринимателем, подготовил и направил в УФАС жалобу. В ней он требовал провести внеплановую проверку электронного аукциона и приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу. В связи с жалобой у москвичей на неопределенный срок зависал контракт почти на 13 млн рублей. Абрамов предложил отозвать «претензию» за 9% от начальной стоимости контракта - 1 миллион 160 тысяч рублей. Фирма, чтобы избежать затягивания, была вынуждена согласиться на требование вымогателя.

Рассказал оперативникам много интересного

Оперативники задержали Александра Абрамова в начале марта этого года. Взяли исполнительного директора ООО «Веста - Рост», когда он уже уехал из Саранска. Коммерсант успел добраться до Рузаевки, а оттуда доехал до Пензы, где уже планировал сесть на поезд, но был задержан. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников УЭБиПК МВД по региону.

Признав свою вину по всем эпизодам, Абрамов стал настоящей находкой для мордовских борцов с экономическими преступлениями. Он активно сотрудничает с правоохранителями и рассказывает обо всех чиновниках, которые брали деньги за обеспечение победы в аукционах нужных фирм при госзакупках. Эти показания легли в основу не одного коррупционного уголовного дела.

Так оперативники получили информацию о получении взяток 36-летним начальником отдела информатизации и организации торгов администрации Кочкуровского района Андреем Чернышевым. Он занимался в районе организацией торгов и помогал Абрамову одерживать победы в интересующих его аукционах. Так, по мнению следствия, за взятку фирма Абрамова выиграла аукцион на поставку кресел для актового зала Кочкуровской школы. Для этого Чернышев по электронной почте отправил Абрамову техническое задание с описанием объекта закупки и условием исполнения контракта. За победу в аукционе в качестве благодарности Абрамов перевел на банковскую карту Чернышева 16 тысяч рублей. По другому эпизоду Андрей Чернышев получил 13,8 тысячи рублей за нужный результат на аукционе по поставке канцтоваров для Кочкуровской районной администрации. Также Абрамов планировал перевести районному чиновнику почти 600 тысяч за победу в аукционе на поставку оборудования для кочкуровского «Районного центра национальной культуры, народных промыслов и ремесел». Сумма госконтракта составляла 3,8 млн рублей. Однако он не успел этого сделать, поскольку был задержан.

Указал на министра

На следствии Александр Абрамов сделал сенсационное признание - якобы деньги за победу в тендерах передавались бывшему министру образования республики Евгению Маркачеву. По словам Абрамова, посредником в передаче денег выступал 46-летний коммерческий директор фирмы «КомПорт» Иван Макаров, он был задержан в Ростовской области.

Сейчас Макарова обвиняют в том, что он решил обманом похитить у Александра Абрамова 1,3 млн рублей. За эту сумму исполнительному директору ООО «Веста - Рост» была обещана победа на электронных аукционах по закупке оборудования для нужд Министерства образования Мордовии. При этом Макаров уверял, что лично знаком с министром образования Евгением Маркачевым и за мзду может решить любой вопрос с тендерами. До этого разговора «Веста - Рост» пыталась победить в аукционах без всяких «посредников», но каждый раз получала от ворот поворот. Тогда Абрамов решил пойти «проверенным коррупционным путем» и дважды в 2016 году передавал деньги «посреднику» за победу в аукционе. В ноябре - 200 тысяч рублей, а в декабре - почти 1,1 млн рублей. Забрал ли «посредник» деньги себе или поделился с тогдашним министром образования республики Маркачевым, сейчас выясняет следствие. И вообще, хлопотал ли Макаров за Абрамова перед министром - тоже вопрос, на который может ответить только следствие. Но факт остается фактом - после перечисления денег «посреднику» аукцион компания «Веста - Рост» выиграла.