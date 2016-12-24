Открылась выставка Александра Шадрина

Справка «ВС»

Александр Павлович Шадрин - народный художник Мордовии (2010), лауреат Государственной премии МАССР (1990), член Союза художников СССР (1981). Окончил Кировское училище искусств в 1973 году, а уже с 1975 года он активно участвует в республиканских, всесоюзных и международных выставках. С 1978 по 1991 год работает в соавторстве с младшим братом Владимиром. За картины «Весна» и «Бригада Л.П. Балахоновой» на выставке «Художники Нечерноземья» авторы удостоены Диплома Союза художников РСФСР. Многие работы стали классикой современного искусства Мордовии. За портрет «Степан Эрьзя» художник стал лауреатом конкурса «Золотая палитра». Его работы хранятся в музее Эрьзи, краеведческом музее им. И.Д. Воронина, музее А.И. Полежаева, Самарском областном художественном музее, частных коллекциях.

«Осень - это время, когда может быть грустно без причины», - говорил когда-то Антон Чехов. Осенью, наверное, как никогда хочется теплоты и внимания от близких, друзей, знакомых и даже незнакомых. На юбилейной выставке Александра Шадрина, открывшейся в музее Эрьзи к 70-летию художника, вы найдете эту теплоту.

Сам художник на открытии персональной выставки был немногословен, ведь все, что он хотел сказать или выразить, есть на его полотнах. Он лишь пожелал всем получить больше позитивных эмоций от выставки. Однако корр. «ВС» удалось задать Александру Павловичу несколько вопросов.

- По какому принципу вы отбирали работы для юбилейной выставки?

- В первую очередь я старался показать работы последних лет. Но здесь есть и ранние работы. Выставка получалась разношерстная. В свое время была тема - изображать людей труда, на выставке представлены несколько работ того времени, например «Механизаторы села Монастырское». Есть политическая картина - голову Сталина несут на свалку истории. Вот изображен мальчик на бочке, это мой сын, он ушел из жизни год назад, онкология... И так в жизни бывает… (Хочется отметить, что именно на фоне этой картины Шадрины делали семейное фото.)

- Есть ли у вас любимые работы?

- Знаете, по-разному бывает. Отложишь картину на год, на два, потом вернешься к ней - оказывается, хорошая работа, а до этого готов был ее уничтожить! Были случаи, что неудачные работы мы уничтожали, чтобы завладеть подрамником! Чего только не было за эти годы!

- Расскажите о своей новой работе…

- В выставочном зале на Советской работала выставка «Красные ворота / Против течения». Мы забрали оттуда мой автопортрет, а там повесили мою самую последнюю картину - «Тень». На ней изображена молодая девушка с чаем, освещенная контрастным светом, а ее тень - живая старуха. К сожалению, эта работа не вклеилась в персональную выставку. Но мне бы хотелось знать мнение об этой работе.

- Чье мнение для вас важнее - коллег-художников или простых людей, не разбирающихся во всех тонкостях искусства?

- Я всех слушаю, но выводы сам делаю. Разбирается человек в живописи или нет - я всех выслушаю, но главный вывод - за мной. Я владею всей информацией, как Кутузов. Помните, Совет Кутузова в Филях - он выслушал всех, а решение принимал сам. Хотя Илюхин в нашем разговоре как-то сказал: «В любом деле главную роль играет меньшинство, и революцию организовал не народ, а небольшая группа людей». Есть и такая точка зрения…

Надо сказать, что на выставке в день открытия было очень много людей - и художники, и семья, и почитатели таланта мастера, и люди, впервые познакомившиеся с творчеством Александра Шадрина. Но мы не могли обойти вниманием его музу, жену Людмилу Шадрину.

- Людмила Васильевна, как давно вы вместе?

- Он мой муж 45 лет! Познакомились студентами на танцах, с тех пор вместе. Конечно, он писал меня, но я сторонница того, чтобы он писал портреты других людей, какие-то сюжетные экспозиции, то, что ему нравится.

- Легко ли быть женой художника?

- Нет, нелегко… Мне кажется, что быть женой таксиста, строителя или педагога проще. Порой он просто меня не слышит. Иногда бывает так, что он о чем-то говорит, а сам в это время думает о другом, об образе или о картине. Тем не менее быть женой художника интересно. За время совместной жизни я много узнала, знаю всех мастеров в нашем Союзе художников, бываю на всех выставках и в курсе всех культурных событий. Недавно один известный художник сказал: «У нас есть Союз художников Мордовии, у них много различных проектов. Но если бы была номинация «Муза художника», вы бы, Людмила Васильевна, заняли первое место!». Действительно, я бываю на выставках даже тогда, когда его нет, мне просто это интересно. Я знаю работы всех художников Мордовии, их направления, в каком жанре они работают. Например, творчество Попкова, Баргова, Филатова, Шадриных… Я по манере могу определить, чей это портрет или пейзаж.

- Вам самим не хотелось творить?

- Нет, моя специальность другая. Я учитель математики, проработала в школе 40 лет! Сейчас уже не работаю, хотя в школу прихожу. Однако мои бывшие ученики не забывают, приводят ко мне своих детей, чтобы я помогла подготовить их к ЕГЭ или к различным олимпиадам.

В зале представлены 50 живописных и графических работ разных лет: портреты, пейзажи, натюрморты, тематические большие картины, живопись и графика. Степан Эрьзя, Федот Сычков, Валентин Попков, Александр Полежаев, Михаил Девятаев, Серафим Саровский - Александр Павлович пишет портреты не просто известных людей, а значимых для истории нашей республики и страны. Очень интересны портреты простых людей рабочих профессий. Сейчас только ленивый не пользуется фотошопом, скрывая свои морщинки или лишние килограммы. А на шадринских портретах нет фальши. Каждая работа выполнена с большой любовью и теплотой, а как иначе передать через те же морщины целую историю, а через пронизывающий душу взгляд - житейскую мудрость и судьбу. И в этих простых, незнакомых, но почему-то ставших такими близкими и понятными людях - история не только их жизни, но и жизни целой эпохи нашей страны. Это выставка о нас - о нашем прошлом и настоящем, о людях в истории… Работы Шадрина можно долго рассматривать, любоваться и ломать голову над загадкой русской души. О чем, например, могут думать «Дед Антон» или «Ровесники революции»? О чем они вспоминают, жалеют ли о чем? У каждого посетителя выставки будет своя версия ответов на эти вопросы.

Людмила АНЮТИНА