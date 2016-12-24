«Такие проекты направлены на формирование талантливого зрителя»

2019 год в России будет объявлен Годом театра, а с 2018 года стартовало Десятилетие детства. В рамках Года театра и Десятилетия детства по всей стране проводится множество мероприятий. Не остались в стороне и учреждения культуры нашей республики. Чем будет насыщена культурная жизнь Мордовии в этом сезоне? Об этом - в сегодняшнем материале «ВС».

Учреждения культуры Мордовии разработали множество интересных проектов, главная цель которых - приобщение к театральному искусству как детей, так и взрослых. «Мы ставим своей целью привлечение зрителя и делаем все, чтобы заинтересовать его, - отметила директор ГБУК «Мордовский государственный национальный драматический театр» Светлана Дорогайкина. - Каждое воскресенье в полдень в нашем театре проходят театральные представления для детей, после чего проводятся экскурсии по цехам. У нас масса проектов по Десятилетию детства. Также проводятся школьные мероприятия, когда мастера сцены выезжают в районы республики, ставят совместные спектакли. Например, в позапрошлом году был поставлен спектакль «Рождество» в Краснослободске, другой спектакль - «Тимур и его команда» - в этом году. В рамках Десятилетия детства состоится фестиваль «Радуга сказок».

У нас будет создан театральный клуб «МастерОК». Пригласим родителей с детьми и разыграем вместе с ними небольшое театрализованное действие. Возможно, даже будем давать детям домашнее задание. Кроме того, реализуем проект «Мама, папа, я - театральная семья». При покупке двух билетов третий - бесплатно.

В рамках проекта «Школьный театральный сезон» мы предлагаем школьный абонемент на посещение спектаклей. Если обычная стоимость вечернего спектакля - около 300 рублей, то школьникам предлагается билет с 50-процентной скидкой. Кроме того, у нас имеются детские и семейные карты. Кстати, некоторые приобретают такие карты в подарок своим близким.

В нашем театре разработана обширная социальная программа, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 11 ноября в рамках масштабного проекта «Театр для всех» состоится инклюзивный спектакль с сурдопереводом «Суперзаяц» для особенных детей и их родителей. Здесь же будет организована совместная выставка с обществом слепых и библиотекой. Ключевая идея проекта «Театр для всех» - воспитание толерантного отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, у нас будет реализован социальный проект для детей, находящихся в Республиканском социальном приюте для детей и подростков «Надежда».

В этом году ко Дню трезвости совместно с республиканским наркологическим диспансером мы провели день открытых дверей, показали спектакль на их базе.

Проект «Мостик доброты» направлен на общение с детьми-инвалидами. Планируем сделать небольшой спектакль с участием детей-инвалидов в фойе театра. Проект «По ту сторону» адресован детям с девиантным поведением».

В рамках проекта «Театральное закулисье» экскурсии по цехам и гримеркам проводятся и в Русском драматическом театре. «В этом сезоне мы формируем группы для творческих занятий с детьми, - рассказала заведующая литературной частью Государственного русского драматического театра РМ Ольга Кербицкова. - Артисты нашего театра в совместных играх и разговорах раскроют тайны создания театральной постановки. Дети научатся рассуждать об увиденном и смогут попробовать свои силы на сцене. Занятия рассчитаны на дошкольников, младших школьников и их родителей. Они будут проходить каждое воскресенье после совместного просмотра спектакля. А перед закрытием этого театрального сезона мы планируем показать спектакль с участием наших воспитанников. Наш театр ориентирован прежде всего на зрителя. И вот такие совместные проекты направлены на формирование талантливого зрителя, ведь без хорошего зрителя, способного оценить спектакль, никакой театр не имеет смысла».

Кроме того, драмтеатр успешно сотрудничает с саранским лицеем № 4. Недавно совместными усилиями был поставлен спектакль «Волшебная зима», который с огромным удовольствием посмотрели и дети, и их родители. «Мы готовы к сотрудничеству и с другими школами республики, - добавила Ольга Кербицкова. - В наших ближайших планах - создание молодежного пресс-центра при театре».

Заместитель директора ГБУК «МРМИИ им. С.Д. Эрьзи» Александра Лобанова рассказала о том, что 4 ноября Мордовский республиканский музей им. С.Д. Эрьзи приглашает всех на «Ночь искусств». Планируется посещение запасников музея. По опыту прошлых лет, отмечают сотрудники, такая экскурсия в запасники пользуется большой популярностью. Еще одно важное событие произойдет 8 ноября - в день рождения великого скульптора в Доме-музее Степана Эрьзи в селе Баево откроется выставочный зал, пристроенный непосредственно к Дому-музею. «Много внимания нами уделяется культурной работе в районах, - подчеркнула Александра Лобанова. - Мы реализуем межмузейные проекты. Давно и успешно сотрудничаем с Русским музеем. Также скоро у нас пройдет выставка «Сокровища Рязанского музея».

Заместитель директора ГБУК «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» Ольга Чавкунькина поделилась информацией о том, что на днях в библиотеке стартовала «Школа финансовой грамотности» для граждан пенсионного возраста. Ольга Чавкунькина отметила, что эта тема вызывает живой интерес у населения. На занятиях старшее поколение узнает, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, применять современные онлайн-технологии, а также о том, как не попасться в лапы мошенников. Первое занятие было посвящено истории денег. Представитель банка проконсультировал, как проверить подлинность банкнот и самое главное - куда обратиться, если попалась фальшивая купюра. Занятия для учеников старшего возраста будут проходить каждую среду.