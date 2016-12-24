В Саранске открылись «Красные ворота»

В выставочном зале музея им. С.Д. Эрьзи открылась выставка-конкурс современных художников «Красные ворота / против течения». Даже если вы далеки от мира искусства, не разбираетесь в различных направлениях, течениях, художественных техниках, вы обязательно найдете на этой выставке работы, которые поразят, восхитят или заставят улыбнуться.

- Мы хотим, чтобы изобразительное искусство, станковая живопись, скульптура, графика попытались вернуться к тем временам, когда изобразительное искусство было актуальным, резонансным в обществе, - рассказывает руководитель проекта академик Константин Худяков. - Изобразительное искусство очень сильно потеснено газетами, радио, телевидением и интернетом. Молодежь сидит в телефонах, гаджетах. Причем показывают все, от чего воротит нормального человека. Все завязано на коммерции, выгоде, скандале, провокации. Изобразительное искусство отодвигается от зрителя. Мы хотим вернуть зрителя в выставочные залы, чтобы у человека пробегали мурашки по коже, чтобы его волновало то, что хочет сказать художник. А художники много чего хотят и много чего умеют. Мы пытаемся спровоцировать коллег на создание произведений, которые были бы актуальны и имели резонанс в обществе, именно поэтому второе название - «Против течения». В своем проекте мы пытаемся культивировать именно такие работы.

Кстати, «Красные ворота / против течения» - это выставка-конкурс, а значит, здесь вы увидите лучшие работы художников Приволжья, а также Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году в конкурсе участвовали около 6000 работ, 500 лучших были отобраны в каталог, часть из них - в передвижную выставку. В рамках конкурса рассматривались художественные произведения на 10 тем: Архитектура, Страна и закон, Запретный плод, Вера, Мода, Предметы домашнего обихода, Хитросплетения, Пища, Отходы, Автопортрет. Но некоторые работы подходят сразу под несколько тем, поэтому экспозиция построена не по темам, а по принципу «цветовых пятен».

- Оценивались работы по 10-балльной шкале, - продолжает Константин Худяков. - В итоге создается рейтинг работ. Художники, набравшие самые высокие баллы, становятся претендентами на премию. Члены экспертного совета - авторитетные художники, директора наших ведущих музеев. Кстати, несколько первых премий носили общероссийский характер. В результате премии стали получать москвичи. Мы эту практику прекратили, поскольку и москвичи, и питерцы находятся в особом положении. Там совершенно другие условия. В столице огромное количество различных галерей, музеев, именно поэтому многие художники удрали из регионов в Москву, я в том числе. Честно говоря, в Москве реализовать себя проще, там возможностей больше. Поэтому было принято решение москвичей от премий отсекать, а премии распределять все-таки между регионалами. Надо поддерживать регионы, без регионов Россия не Россия. Премии должны хоть как-то стимулировать местных художников. Очень рад, что в Саранске сегодня будет вручена премия им. Ф.В. Сычкова.

По словам директора музея им. С.Д. Эрьзи Людмилы Нарбековой, Глава Мордовии Владимир Волков сразу поддержал этот проект, и теперь в республике есть премия Ф.В. Сычкова, ведь именно он стоял у истоков профессионального изобразительного искусства Мордовии. В 2018 году лауреатами премии Сычкова стали 4 художника из Мордовии - Алексей Асеев, Александр Ливанов, Степан Коротков и Анатолий Кияйкин.

Выставка-конкурс «Красные ворота» существует несколько лет, но это не значит, что она законсервирована. Во-первых, темы конкурса регулярно меняются. А во-вторых, с 2016 года в передвижные выставки включаются работы из личных коллекций. Например, в этом году на выставке представлены работы московского живописца Василия Шульженко из личной коллекции Виталия Вавилина, постоянного партнера и спонсора академического проекта «Красные ворота / против течения», учредителя «Музея актуального реализма» в Тольятти. Шульженко - очень колоритный художник, его работы просто невозможно забыть, настолько они яркие и актуальные. В Саранске можно увидеть сразу несколько его работ. По словам Константина Худякова, Шульженко - потрясающий живописец, который пишет неумытую Россию. Некоторые обвиняют его в том, что он не любит Россию, но на самом деле он просто не может молчать о том, что видит. Шульженко к тому же отличный физиогномист и никогда не пользуется в работе фотоаппаратом…

В саранскую экспозицию вошли работы художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ижевска, Пензы, Чебоксар, Самары, Тольятти, Мордовии. Посетители увидят и работу Стаса Намина «Крестьянка с ведром». По словам Константина Худякова, Стас Намин (музыкант, композитор, продюсер, режиссёр театра и кино, основатель культовой группы «Цветы») хочет приехать в Саранск и привезти сюда свои работы. Что ж, будем ждать!

Посетив выставочный зал на ул. Советской, вы также увидите, что материалом для творчества может стать даже материнская плата от компьютера. Возможно, вы посмотрите на знаковые события под другим углом, а может, порадуетесь, что у вас с мастером одинаковый взгляд на современные явления. В любом случае скучно не будет. Однако поторопитесь, выставка работает только до 30 октября!

Справка «ВС» Проект «Красные ворота» был создан в 2000 году, в нем принимали участие художники из 5 регионов Приволжского федерального округа, Москвы и Волгограда. Однако попасть в проект могли только академики. Вернулись к этому проекту в 2012 году, и тогда было принято решение не просто организовывать выставки, это было бы слишком просто, а учредить несколько премий. Первоначально премии выдавались из спонсорских денег. Но с 2014 года идет тесное сотрудничество с региональными правительствами, чтобы премии были за счет принимающей стороны. Существуют премии К.С. Петрова-Водкина в Саратове, Н.И. Фешина - в Татарстане, Ф.В. Сычкова - в Саранске, И.Е. Репина - в Тольятти. Есть премия Зураба Церетели в Москве. Каждая премия - 50 тысяч рублей.