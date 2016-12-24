Вчера в республиканском Доме печати прошла пресс-конференция «КУЛЬТУРА & Формула успеха». Представители учреждений культуры рассказали журналистам местных СМИ о том, что ожидает жителей республики в грядущем сезоне.

«В рамках программы «Театр - детям» в нашем театре разработаны и реализуются различные программы по работе со зрителями, - рассказала заведующая литературной частью Государственного русского драматического театра РМ Ольга Кербицкова. - «Театр + Лицей» - совместный проект нашего театра и саранского лицея № 4. Цель проекта - взаимодействие театра и лицея, реализуемое путем включения театральной деятельности в учебный воспитательный процесс, а также поддержка театральной студии «Карандаши». «Театральное закулисье» - это так называемая экскурсия по театру после спектакля. Впервые в этом году сказочные герои показывают и рассказывают, как создается спектакль. У юных зрителей есть возможность поиграть и повторить правила поведения в театре перед спектаклем, а после поучаствовать в танцевальном флешмобе и заглянуть в парикмахерский и костюмерный цеха, в гримерки артистов».

«В этом году наша филармония празднует 75-летний юбилей, - рассказала заведующая музыкальной частью ГБУК «Мордовская государственная филармония - РДК» Екатерина Макеева. - Вот уже более 9 лет у нас используется абонементная система формирования концертного сезона. С каждым годом она развивается, приобщая население республики к универсальному языку человечества - к музыке.

Сезон 2018-2019 - это 15 концертных программ, это музыка разных эпох, стилей и жанров, это молодые артисты и маститые музыканты, большие и малые коллективы, это лучшие исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Тамбова и Липецка, это программы для детей и взрослых, для начинающих и «продвинутых» слушателей. Публике будет предложено 5 абонементов, в каждом из них - 3 концерта. Предусмотрена скидочная система: при покупке абонемента студентам и пенсионерам скидка - 50%.

В связи с 75-летием Мордовской государственной филармонии при поддержке Министерства культуры РФ, проекта «Всероссийские филармонические сезоны» и Фонда президентских грантов этой осенью наша филармония проводит фестиваль симфонических оркестров «Настоящее». Проведение фестивалей имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны и популяризации академического искусства. Именно в сфере классической музыки сегодня наблюдается активный рост числа фестивалей, среди которых особое место занимают региональные фестивали. Фестиваль симфонических оркестров «Настоящее» обещает стать историческим событием в культурной жизни Мордовии, так как он проводится в республике впервые. Он представит лучшие симфонические коллективы и исполнителей с мировым именем, создаст особую атмосферу праздника и максимально широкое поле притяжения как для профессионалов в музыкальной области, так и для рядовых слушателей, оживит культурную жизнь города. Название фестиваля «Настоящее» выбрано не случайно, ведь настоящее искусство - это то, от чего захватывает дух, что вызывает восхищение и затрагивает не только сердце, но и мысли людей.

На фестивале выступят три прославленных симфонических оркестра совместно с выдающимися музыкантами современности. 23 октября состоится открытие фестиваля, на котором выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова и известный во всем мире скрипач Павел Милюков. Кульминацией фестиваля станет выступление Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - народный артист СССР Юрий Симонов. Солировать 8 ноября будет уже полюбившийся саранской публике пианист Филипп Копачевский, а закроет фестиваль Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский». Художественный руководитель и главный дирижер - Илья Дербилов. Вместе с оркестром 22 ноября сыграет потомственный скрипач Михаил Почекин. Именно в этот вечер состоится мировая премьера - прозвучит произведение победителя Первого Всероссийского конкурса сочинений молодых композиторов для симфонического оркестра «Другое пространство» Арсения Гусева. Надеемся, что этот первый фестиваль получит свое развитие и станет традиционным. Развивая региональные классические фестивали, мы делаем большой шаг к повышению уровня культуры во всей стране».