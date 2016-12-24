Председатель Саранского городского совета ветеранов войны и труда Виктор Васильевич Понетаев:



- Что касается изменений в пенсионном законодательстве, то я считаю, что это очень сложный вопрос. Пусть Правительство решает, как быть. Мне скоро 80 лет. Мы, пенсионеры, заслужили свою пенсию. Что заслужили, то и получаем. Уверен, что на государственном уровне будет принято взвешенное решение. Даже сам Владимир Владимирович говорит, что не согласен, но куда деваться... Конечно же, это хорошо, что в будущем пенсионеры станут получать более высокую пенсию.