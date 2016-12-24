Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер: «Работа по взысканию задолженности с потребителей будет усилена»

На минувшей неделе состоялась пресс-конференция председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера. Мероприятие проходило в режиме видеоконференции. Участие в телемосте приняли представители СМИ из 16 регионов России, в том числе журналисты нашей республики.

На пресс-конференции председатель правления ПАО «Т Плюс» подвел итоги отопительной кампании 2017-2018 гг., оценив ее как вполне успешную. Руководитель энергохолдинга рассказал, что компания уже начала подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, а значит, будут приложены все усилия для дальнейшего повышения устойчивости системы. При этом Денис Паслер отметил, что «Т Плюс» не в полном объеме получает оплату за поставленные услуги, в то время как эти денежные средства могли бы быть направлены на совершенствование сетей. «Несмотря на все имеющиеся положительные тенденции, остается проблема задолженности, - акцентировал внимание председатель правления ПАО «Т Плюс». - Работа в этом направлении, конечно же, будет усиливаться, улучшаться, потому что задолженность в 94 млрд рублей критична».

Первый вопрос прозвучал от участников видеоконференции из Коми. Журналисты из Мордовии получили возможность задать вопрос четвертыми. Как известно, в Саранске ГУК «Юго-Западная» находится в стадии банкротства. Корреспонденты нашего региона поинтересовались у руководителя холдинга, что планирует предпринять «Т Плюс» в отношении этой управляющей компании.

«Процедура банкротства - понятная процедура. Появится конкурсный управляющий, который в соответствии с шагами, прописанными законом, займется взысканием всех имеющихся задолженностей, - пояснил Денис Паслер. - В последующем поочередно будут выплачиваться налоги, зарплата, а затем и кредиторы в виде нас получат собранные ресурсы. Процедура банкротства пойдет своим чередом. Надеюсь, что и мы получим свою задолженность в размере 85 миллионов рублей».

В завершение пресс-конференции председатель правления ПАО «Т Плюс» поблагодарил коллективы и руководителей филиалов за достойное прохождение минувшего отопительного сезона.

После окончания телемоста руководители региональных филиалов компании пообщались с представителями местных СМИ. В Саранске и Пензе компания «Т Плюс» перешла на прямые расчеты с потребителями. Корр. «ВС» решил узнать, уменьшилась ли дебиторская задолженность. «Могу с уверенностью сказать - да, - заявил исполняющий обязанности директора Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Сурдейкин. - Если раньше у нас собираемость составляла 85%, то сейчас уже 90%! Такой рост можно связать с тем, что был исключен посредник, которого было сложно контролировать в части соблюдения им требований законодательства о незамедлительном перечислении средств, собираемых с населения, по их целевому назначению. Движение средств стало прозрачным! Несомненно, это положительно скажется на качестве теплоснабжения.

Кроме того, в марте текущего года с ГУК Пролетарского района и ГУК Октябрьского района были заключены соглашения о реструктуризации задолженности на общую сумму 365 миллионов рублей. Общая задолженность всех саранских ГУКов составляет 541 миллион рублей, в том числе ГУК Пролетарского района - 241 миллион рублей, ГУК Октябрьского района - 124 миллиона рублей.

Ведется системная работа по взысканию и с гражданами-неплательщиками. Ежемесячно направляются не менее 10 тысяч долговых квитанций. Еще одним шагом по борьбе с дебиторской задолженностью населения стала исковая работа. Около 400 пакетов документов направлены в мае в мировые суды на взыскание долгов жителей Саранска за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения. В отношении злостных неплательщиков совместно со службой судебных приставов вводится запрет на совершение регистрационных действий недвижимого имущества должника. По старым долгам УК-банкротов будут отвечать руководители в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности. Например, руководитель ООО УК «Дом-управление № 45» Елена Пасинченко. За накопленный долг в 6,951 млн рублей она ответит своим имуществом. Но есть для должников и хорошие новости. Например, сейчас проходит акция «Весна - тают пени!». В рамках акции мы спишем начисленные пени клиентам, которые погасят имеющуюся задолженность за энергоресурсы в период с 1 апреля по 31 мая. Участником акции может стать любой потребитель энергоресурсов, получающий квитанции за коммунальные услуги от Мордовского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Корр. «ВС» также поинтересовался, на какой срок в этом году в Саранске отключат горячую воду? «Мы социально ответственная компания и стараемся минимизировать срок отключения ГВС, - подчеркнул исполняющий обязанности директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин. - Тепловые сети после ремонтов пройдут гидравлические испытания. Если опрессовка прошла и нет никаких замечаний, то обычно включаем ГВС на третий-пятый день. Если же есть какие-то работы по восстановлению работоспособности трубопроводов, мы пользуемся законными двумя неделями. Отмечу еще раз, две недели - это не весь город, это те участки, которые находятся в плохом состоянии».

Также Андрей Ванин рассказал, сколько запланировано средств в этом году на восстановительные и профилактические работы. «Всего на подготовку к зиме у нас запланировано 450 миллионов рублей, причем есть генерации, где на ремонт предполагается направить 145 миллионов рублей, на инвестиции - 67 миллионов рублей. На опрессовку тепловых сетей, на подготовку их к осенне-зимнему периоду запланировано 108 миллионов рублей. В этой сумме заложено и благоустройство территорий в Саранске. Речь здесь идет о сумме в 15 миллионов рублей, этих средств будет достаточно для благоустройства территории площадью 15,6 тысячи квадратных метров».