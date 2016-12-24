Выставка двух народных художников России

«Соотечественники 2018» соберут театры из пяти стран
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
Петр Тултаев разбирался в перипетиях жителей общежития на ул. Студенческой
В суде начали рассматривать громкое дело о расстреле шести человек в саранском ресторане «У Лукоморья». Обвиняемый Илья Волков более 20...
В число доверенных лиц кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина вошли несколько представителей Мордовии
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...
Уроженец Мордовии уволен с поста руководителя «Госфильмофонда»
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства