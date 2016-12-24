Выставка двух народных художников России

Культура

 

Сегодня, 7 февраля, в Музее имени С.Д. Эрьзи открывается выставка  двух народных художников России, супругов - Андрея Тутунова и Ирины Шевандроновой. 
Посетителям эрьзинского музея хорошо знакомы имена этих художников, их полотна представлены в постоянной экспозиции музея. «На смерть Есенина» Андрея Тутунова и «Портрет художника Валентина Попкова» Ирины Шевандроновой известны мордовским ценителям живописи давно. 
Сегодняшняя выставка посвящена 90-летию со дня рождения авторов и включает в себя 27 живописных полотен художников из фондов Мордовского музея изобразительных искусств. Эти картины поступили сюда в разные годы из Министерства культуры СССР и РСФСР, некоторые были подарены самими авторами. Художники многие годы дружили с Валентином Попковым, народным художником Мордовии, и хорошо знали саранский музей.
 На картинах Андрея Тутунова изображены повседневная жизнь простого человека, красота старинных русских городов: Переславля-Залесского, Торжка, Суздаля, Борисоглебска. Почти пятьдесят лет своего творчества действительный член РАХ Андрей Андреевич Тутунов отдал русской провинции. Отсюда и название выставки «Человек - соль земли». Картины художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, художественных музеях всего бывшего СССР, Музее русского искусства в Миннеаполисе (США), во многих частных музеях России и за рубежом.
На полотнах Ирины Шевандроновой известные люди своего времени: «Органист Наталья Николаевна Гуреева», «Портрет Ирины Ждановой с цветами». На картине художницы «Доверительная  беседа» изображены отец и сын Тутуновы. Дипломная работа художницы «Дети в сельской библиотеке» считается одним из лучших жанровых произведений советской живописи 50-х годов. Картину сразу приобрела Третьяковская галерея, долгие десятилетия она репродуцировалась в учебниках «Родная речь». Работы Ирины Шевандроновой хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее и более чем в 20 музеях России, среди которых Мордовский музей изобразительного искусства имени С.Д. Эрьзи.
Семейная экспозиция знаменитых художников открывается в 16.00 и будет работать до 5 марта.

 

 

                       

 

 

 

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