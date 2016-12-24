Мордовия встречает «Играй, гармонь!»

Культура

 

Полюбившийся жителям Мордовии Республиканский конкурс народного творчества «Играй, гармонь!» снова собирает поклонников. В ярком музыкальном празднике принимают участие и сельские жители, и горожане. Лучших гармонистов Саранска в Городском дворце культуры слушали на минувшей неделе. А в эти выходные начнутся отборочные концерты конкурса в районах республики. 
На Масленичной неделе гармонь будет играть повсюду. 10 февраля лучших гармонистов будут слушать жители Атяшева, 11 февраля праздник гармони состоится в Атюрьеве, а 17 февраля - в Кочкуровском районе.
Напомним, что конкурс гармонистов ежегодно проводится Министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ и Республиканским домом народного творчества. На его красочные театрализованные концерты приходят многочисленные любители гармони, на них царит особая атмосфера поистине народного праздника.
В этом году в концертах конкурса «Играй, гармонь!» снова примут участие лучшие гармонисты Мордовии. Они исполнят народные наигрыши и инструментальные произведения в классической и эстрадной манере. В исполнении самодеятельных артистов из всех уголков республики мы услышим лирические, шуточные песни и озорные частушки, которыми так славится «Играй, гармонь!».
Гала-концерт лауреатов и дипломантов конкурса состоится 3 марта в Республиканском дворце культуры, и, как всегда, организаторы обещают феерическое зрелище. Не пропустите!

 

 

                       

 

 

 

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