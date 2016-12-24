«Крошке» - 25!

Театр кукол, родившийся в начале 1993 года, в эти дни отмечает юбилей - 25-летие со дня создания. Пережив за прошедшие годы взлеты и падения, городской театр «Крошка» сегодня прочно стоит на ногах, имеет свое неповторимое лицо и большой репертуар, в котором есть спектакли для самых маленьких зрителей и взрослых. Театр постоянно движется вперед, экспериментирует, удивляет зрителей.

«Крошка» - это уютный, теплый дом, в котором живут сказки и сказочники, создавшие за 25 лет 60 спектаклей. В сегодняшней афише театра 52 постановки для зрителей разных возрастов: спектакли планшетные, с марионетками, с тростевыми куклами и живым планом.

«Крошка» постоянно придумывает для зрителей что-то новое: проводит детский театральный фестиваль, вечерние уличные показы, театрализованные представления, создает новые творческие проекты, которые не остаются незамеченными. «Театр на подушках» для самых маленьких, «Выходили бабки замуж», «За гранью» для взрослых отмечены не только зрительскими симпатиями и профессиональным сообществом, но и премиями Главы РМ в области театрального искусства.

Этнопроект «Оглянись, потомок, - историю земли мордовской разгляди!» включает 5 спектаклей по мордовским сказкам и этнографическую выставку, которая знакомит зрителей с национальным костюмом. «Театр на ладошке» - проект социальный, предназначен для благотворительных показов в детских домах, интернатах, приютах и медицинских учреждениях.

«Крошка» - это театр, который принимает гостей в своем доме и сам приезжает к зрителям. В Саранске и за его пределами театр знают и любят. За последние годы «Крошка» стала участником шести международных театральных фестивалей.

15 лет назад коллектив городского учреждения культуры возглавила Раиса Крайнова. Раиса Михайловна до сих пор с содроганием вспоминает разруху, доставшуюся ей в наследство, и гордится своим коллективом - инициативным, креативным, талантливым, создавшим совсем другой театр. «Таланты надо видеть и давать им возможность раскрываться, - говорит Раиса Крайнова. - Это одна из главных моих обязанностей как руководителя - заботиться о материально-технической базе и пестовать таланты. На сегодняшний день у нас крепкий и очень творческий коллектив, вакантных мест нет. Зато есть новые проекты, над которым мы работаем».

«ВС» поздравляет театр с юбилеем и желает ему новых творческих успехов и безусловной зрительской любви!