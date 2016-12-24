«Соотечественники 2018» соберут театры из пяти стран

Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского зрителя этой весной с творчеством восьми театров из пяти стран. Тринадцатый по счету фестиваль соберет театральные коллективы из России, США, Израиля, Казахстана и Грузии. С 30 марта по 5 апреля на сцене Государственного русского театра РМ и Мордовского национального драматического театра пройдет 9 фестивальных показов. О театрах, спектаклях и новостях фестиваля - в сегодняшнем материале «ВС».

Новость первая. Впервые за время проведения фестиваля сменился его экспертный совет. Наталья Старосельская, писатель и известный театральный критик, стоявшая у истоков фестиваля и 12 лет возглавлявшая экспертную комиссию, передала бразды правления другому театроведу и его команде. Им стала Лана Гарон (Светлана Александровна Гарон) - театральный критик и эссеист, много лет проработавшая в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского, сейчас она завлит в Московском драматическом театре «Бенефис».

Новость вторая. На этом фестивале кроме русских театров мы впервые увидим два национальных. Это Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова, открывающий своей комедией «Ночной переполох» фестивальную программу, и Московский Армянский театр, впервые приглашенный в Саранск.

Новость третья. К нам приезжает «STEPS THEATRE» из Нью-Йорка!

А теперь обо всем по порядку. День первый. Чеченский национальный театр из Грозного с 1942 года носит имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Создан театр в 1931 году, в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей деятельность его была прервана на 13 лет. Во время военных действий в Чеченской Республике театр находился в эвакуации в республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае. В 1998-2002 годах его труппа гастролировала в Германии и Великобритании. В 2008-м было восстановлено здание театра, разрушенное во время войны, и коллектив вернулся в свой дом. В столицу Мордовии чеченцы привезут комедию-фарс «Ночной переполох» по пьесе испанского автора Альваро Портеса в постановке московского режиссёра Дмитрия Горника.

День второй. Московский Армянский театр. История его уходит корнями в далекие 20-е годы XX века, когда в доме известных армянских благотворителей графов Лазаревых начала работать театральная студия, которую возглавил Сурен Хачатуров - старший брат композитора Арама Хачатуряна. Неоценимый вклад в развитие театра внес К. Станиславский, который преподавал культуру речи и мастерство актера, ставил с армянскими актерами спектакли, впрочем, так же как и Е. Вахтангов. В 1952 году деятельность театра была прервана. В 2002 году, ровно через полвека после закрытия, начинается новая история театра. Воссоздал его ученик и соратник Сергея Параджанова, театральный режиссер и актер Слава Степанян. Спектакли здесь играют на армянском и русском языках, некоторые - на языке оригинала пьес. А ставят их мастера из России, Армении, Германии, Грузии и других стран.

Музыкальный переполох на грани нервного срыва в 2 действиях - так определяют жанр постановки «Вай, вай, или Вояж по-армянски» создатели. И предупреждают: играем на русском языке с армянским акцентом. Пьеса Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети, или Картинки из жизни армянских женщин Тифлиса» написана на уже вышедшем из обихода тифлисском армянском диалекте, переведена на русский язык Славой Степаняном и завлитом театра Нелли Шахбазовой. Это смешная, полная курьезов история из жизни «тихого» армянского семейства. Место действия - Тифлис. Время действия - 19 век.

День третий. Государственный русский драматический театр РМ показывает на своей сцене «Старшего сына» А. Вампилова. Об этой постановке и ее создателях «ВС» подробно рассказал в отдельном материале этого номера.

День четвертый. 1 апреля на сцену национального театра выйдут актеры театра «STEPS» из далекого Нью-Йорка. «STEPS THEATRE» - театр мультикультурный, который играет свои спектакли на разных языках. Это уникальное явление даже для Нью-Йорка. Основатель театра - режиссер, драматург, педагог Вячеслав Степнов - выпускник ГИТИСА. Его театр - это пространство, заполненное Чеховым, Пушкиным, Гоголем, Зингером. Аудитория театра - молодые люди, свободно говорящие на русском и английском. Это дети эмигрантов из бывшего СССР. Они полностью встроены в местную жизнь, работают в мировых компаниях, занимаются бизнесом, рисуют, строят или пишут… Они - жители Нью-Йорка и готовы смотреть спектакли на русском, английском, испанском. Если цитировать театральных критиков, то они отмечают «оригинальность репертуара, созданного на основе пьес Чехова, Олби, Пиранделло, Вампилова, Кортасара, Пушкина, романов Набокова и Зингера, повестей Гоголя и Шукшина». Несколько лет назад в соавторстве с Романом Фрейдом Степнов написал пьесу «Спросите Иосифа» по фактам биографии поэта Иосифа Бродского. Пьеса вошла в антологию российской современной драматургии, была напечатана в одноимённом журнале. Зрители Нью-Йорка видели одноименный спектакль и на русском, и на английском языках. Теперь его увидят и зрители Саранска. Причем (по многочисленным просьбам) спектакль покажут два раза - 1 и 2 апреля. Ведь зал национального театра невелик, а желающих «попасть на Нью-Йорк» много. Следует отметить, что Вячеслав Степнов несколько лет назад побывал в нашем городе и, зная его сценические площадки, пожелал именно небольшой зал национального театра. Объясняется это просто: поставлен спектакль на небольшой нью-йоркский зал.

День пятый. В национальном театре снова будут показывать «Спросите Иосифа», а в Русской драме в это же время уже любимые в Саранске артисты израильского коллектива «ZERO» расскажут еврейскую сказку о любви и страсти по пьесе Исаака Зингера «Тойбеле и ее демон». «ZERO» в представлениях саранскому зрителю не нуждается, театр из Тель-Авива уже в третий раз приезжает в наш город. А «Женщина в песках», показанная на прошлогоднем фестивале, сделала Олега Родовильского и Марину Белявцеву любимцами нашей публики.

День шестой. Республику Казахстан на фестивале «Соотечественники» представляет труппа Акмолинского областного русского драматического театра. Они привезут «Бесприданницу» А. Островского, причем в оригинальном жанре караоке-мелодрамы. Десять лет назад, в 2008-м, акмолинцы показали на саранском фестивале «Упыря» А. Толстого.

День седьмой. Грузия. Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова. Театр, которому в Мордовии рады всегда. Их легендарный спектакль «Холстомер. История одной лошади» по Л. Толстому, показанный в 2015-м, навсегда вошел в «золотой фонд» саранского фестиваля. На этот раз тбилисцы привезут документальную драму Авто Варсимашвили «А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины». В основе трагического повествования - неопровержимые факты: протоколы, письма, фотографии, воспоминания очевидцев… Это хроника одного из самых страшных лагерей советской эпохи. АЛЖИР - один из трех «островов» «Архипелага ГУЛАГ». Спектакль рассказывает об узницах из Грузии, среди которых были жена писателя Бориса Пильняка, жена дирижера Евгения Микеладзе, мать писателя Булата Окуджавы, мать кинорежиссера Льва Кулиджанова, мать и тетя писателя Нодара Думбадзе…

День восьмой, завершающий. Московский драматический театр «Бенефис» закроет «Соотечественники 2018» комедией «Лето любви, или Жизнь прекрасна!» по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне». Легкий, динамичный спектакль рассказывает об отношениях мужчин и женщин, их притяжении и отталкивании. «Бенефис» обещает неожиданное решение сценического пространства и прекрасные актёрские работы.

P.S. До фестиваля осталось два месяца, но билеты на спектакли «Соотечественников» появятся в кассе театра драмы уже в феврале. Не пропустите!

Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники», традиционно проходящий в Саранске, познакомит мордовского зрителя этой весной с творчеством восьми театров из пяти стран. Тринадцатый по счету фестиваль соберет театральные коллективы из России, США, Израиля, Казахстана и Грузии. С 30 марта по 5 апреля на сцене Государственного русского театра РМ и Мордовского национального драматического театра пройдет 9 фестивальных показов. О театрах, спектаклях и новостях фестиваля - в сегодняшнем материале «ВС».Новость первая. Впервые за время проведения фестиваля сменился его экспертный совет. Наталья Старосельская, писатель и известный театральный критик, стоявшая у истоков фестиваля и 12 лет возглавлявшая экспертную комиссию, передала бразды правления другому театроведу и его команде. Им стала Лана Гарон (Светлана Александровна Гарон) - театральный критик и эссеист, много лет проработавшая в Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского, сейчас она завлит в Московском драматическом театре «Бенефис».Новость вторая. На этом фестивале кроме русских театров мы впервые увидим два национальных. Это Чеченский драматический театр им. Х. Нурадилова, открывающий своей комедией «Ночной переполох» фестивальную программу, и Московский Армянский театр, впервые приглашенный в Саранск.Новость третья. К нам приезжает «STEPS THEATRE» из Нью-Йорка!А теперь обо всем по порядку. День первый. Чеченский национальный театр из Грозного с 1942 года носит имя Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. Создан театр в 1931 году, в 1944 году после депортации чеченцев и ингушей деятельность его была прервана на 13 лет. Во время военных действий в Чеченской Республике театр находился в эвакуации в республиках Северного Кавказа и Краснодарском крае. В 1998-2002 годах его труппа гастролировала в Германии и Великобритании. В 2008-м было восстановлено здание театра, разрушенное во время войны, и коллектив вернулся в свой дом. В столицу Мордовии чеченцы привезут комедию-фарс «Ночной переполох» по пьесе испанского автора Альваро Портеса в постановке московского режиссёра Дмитрия Горника. День второй. Московский Армянский театр. История его уходит корнями в далекие 20-е годы XX века, когда в доме известных армянских благотворителей графов Лазаревых начала работать театральная студия, которую возглавил Сурен Хачатуров - старший брат композитора Арама Хачатуряна. Неоценимый вклад в развитие театра внес К. Станиславский, который преподавал культуру речи и мастерство актера, ставил с армянскими актерами спектакли, впрочем, так же как и Е. Вахтангов. В 1952 году деятельность театра была прервана. В 2002 году, ровно через полвека после закрытия, начинается новая история театра. Воссоздал его ученик и соратник Сергея Параджанова, театральный режиссер и актер Слава Степанян. Спектакли здесь играют на армянском и русском языках, некоторые - на языке оригинала пьес. А ставят их мастера из России, Армении, Германии, Грузии и других стран. Музыкальный переполох на грани нервного срыва в 2 действиях - так определяют жанр постановки «Вай, вай, или Вояж по-армянски» создатели. И предупреждают: играем на русском языке с армянским акцентом. Пьеса Г. Тер-Алексаняна «Паломничество в церковь Святого Геворка в Телети, или Картинки из жизни армянских женщин Тифлиса» написана на уже вышедшем из обихода тифлисском армянском диалекте, переведена на русский язык Славой Степаняном и завлитом театра Нелли Шахбазовой. Это смешная, полная курьезов история из жизни «тихого» армянского семейства. Место действия - Тифлис. Время действия - 19 век.День третий. Государственный русский драматический театр РМ показывает на своей сцене «Старшего сына» А. Вампилова. Об этой постановке и ее создателях «ВС» подробно рассказал в отдельном материале этого номера.День четвертый. 1 апреля на сцену национального театра выйдут актеры театра «STEPS» из далекого Нью-Йорка. «STEPS THEATRE» - театр мультикультурный, который играет свои спектакли на разных языках. Это уникальное явление даже для Нью-Йорка. Основатель театра - режиссер, драматург, педагог Вячеслав Степнов - выпускник ГИТИСА. Его театр - это пространство, заполненное Чеховым, Пушкиным, Гоголем, Зингером. Аудитория театра - молодые люди, свободно говорящие на русском и английском. Это дети эмигрантов из бывшего СССР. Они полностью встроены в местную жизнь, работают в мировых компаниях, занимаются бизнесом, рисуют, строят или пишут… Они - жители Нью-Йорка и готовы смотреть спектакли на русском, английском, испанском. Если цитировать театральных критиков, то они отмечают «оригинальность репертуара, созданного на основе пьес Чехова, Олби, Пиранделло, Вампилова, Кортасара, Пушкина, романов Набокова и Зингера, повестей Гоголя и Шукшина». Несколько лет назад в соавторстве с Романом Фрейдом Степнов написал пьесу «Спросите Иосифа» по фактам биографии поэта Иосифа Бродского. Пьеса вошла в антологию российской современной драматургии, была напечатана в одноимённом журнале. Зрители Нью-Йорка видели одноименный спектакль и на русском, и на английском языках. Теперь его увидят и зрители Саранска. Причем (по многочисленным просьбам) спектакль покажут два раза - 1 и 2 апреля. Ведь зал национального театра невелик, а желающих «попасть на Нью-Йорк» много. Следует отметить, что Вячеслав Степнов несколько лет назад побывал в нашем городе и, зная его сценические площадки, пожелал именно небольшой зал национального театра. Объясняется это просто: поставлен спектакль на небольшой нью-йоркский зал. День пятый. В национальном театре снова будут показывать «Спросите Иосифа», а в Русской драме в это же время уже любимые в Саранске артисты израильского коллектива «ZERO» расскажут еврейскую сказку о любви и страсти по пьесе Исаака Зингера «Тойбеле и ее демон». «ZERO» в представлениях саранскому зрителю не нуждается, театр из Тель-Авива уже в третий раз приезжает в наш город. А «Женщина в песках», показанная на прошлогоднем фестивале, сделала Олега Родовильского и Марину Белявцеву любимцами нашей публики.День шестой. Республику Казахстан на фестивале «Соотечественники» представляет труппа Акмолинского областного русского драматического театра. Они привезут «Бесприданницу» А. Островского, причем в оригинальном жанре караоке-мелодрамы. Десять лет назад, в 2008-м, акмолинцы показали на саранском фестивале «Упыря» А. Толстого. День седьмой. Грузия. Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова. Театр, которому в Мордовии рады всегда. Их легендарный спектакль «Холстомер. История одной лошади» по Л. Толстому, показанный в 2015-м, навсегда вошел в «золотой фонд» саранского фестиваля. На этот раз тбилисцы привезут документальную драму Авто Варсимашвили «А.Л.Ж.И.Р. Акмолинский лагерь жен изменников Родины». В основе трагического повествования - неопровержимые факты: протоколы, письма, фотографии, воспоминания очевидцев… Это хроника одного из самых страшных лагерей советской эпохи. АЛЖИР - один из трех «островов» «Архипелага ГУЛАГ». Спектакль рассказывает об узницах из Грузии, среди которых были жена писателя Бориса Пильняка, жена дирижера Евгения Микеладзе, мать писателя Булата Окуджавы, мать кинорежиссера Льва Кулиджанова, мать и тетя писателя Нодара Думбадзе…День восьмой, завершающий. Московский драматический театр «Бенефис» закроет «Соотечественники 2018» комедией «Лето любви, или Жизнь прекрасна!» по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне». Легкий, динамичный спектакль рассказывает об отношениях мужчин и женщин, их притяжении и отталкивании. «Бенефис» обещает неожиданное решение сценического пространства и прекрасные актёрские работы. P.S. До фестиваля осталось два месяца, но билеты на спектакли «Соотечественников» появятся в кассе театра драмы уже в феврале. Не пропустите!