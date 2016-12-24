«Таланты мира» снова покорили Саранск

В программу «Декабрьских дивертисментов» в этом году вошел гала-концерт фонда «Таланты мира», посвященный 75-летию Муслима Магомаева. В параде баритонов, состоявшемся 16 декабря на сцене Музыкального театра имени И.М. Яушева, участвовали москвичи Андрей Бреус и Федор Тарасов, Денис Федоренко из Санкт-Петербурга и народный артист Мордовии Сергей Эскин. Саранский концерт стал завершающим выступлением гастрольного тура, который охватил Дальний Восток, Сибирь и Поволжье.

Журналисту «ВС» о проекте и его участниках рассказала директор фонда Марианна Галанина.

- Проект «Парад баритонов» - один из самых удачных наших проектов. Он существует с 2008 года. Через месяц после смерти Муслима Магомаева в Доме музыки в Москве мы собрали 12 лучших баритонов России. Концерт так понравился публике, что через две недели мы его повторили. А затем родился более мобильный его вариант - концерт трех баритонов. С ним мы дали по стране более 1,5 тысячи концертов, объехали всю Россию от Калининграда до Владивостока. Посвящение Магомаеву увидели во всех бывших республиках Союза и в Израиле. В этом году к 75-летию всенародно любимого артиста мы возродили проект и провели концерты в 11 крупнейших городах США. В нем принимали участие три солиста Большого тетра и художественный руководитель фонда «Таланты мира» Давид Гвинианидзе. Парад баритонов, который увидели саранские зрители, мы провели с участием Музыкального театра имени Яушева. В этом году в концерте участвует не только оркестр театра, но и один из баритонов вашей труппы Сергей Эскин. В нашем трио произошли изменения, артисты заболели. Поэтому состав исполнителей отличается от заявленного на афише. В концерте принял участие бас-баритон Федор Тарасов. У Муслима Магомаева был очень широкий диапазон, он исполнял и басовые, и баритоновые партии. Нам хотелось показать весь его репертуар.

Концерт в двух отделениях охватил все творчество великого певца: первая часть концерта была посвящена опере и оперетте, вторая - эстраде, на которой Муслим Магомаев царил долгие годы. Об артистах, посвятивших творчеству певца свое выступление, расскажем подробнее. Все они пели на саранской сцене впервые.

Солист Новой оперы и Большого театра Андрей Бреус занимается музыкой, по собственному утверждению, с рождения. В детской музыкальной школе в Таганроге учился по классу фортепиано. В музыкальном училище в Ростове сначала играл на балалайке, потом перевелся на хоровое отделение. Закончил вокальный факультет Ростовской консерватории и ГИТИС. В Большом театре дебютировал в 2007 г. в партии князя Елецкого («Пиковая дама» П. Чайковского). Андрей активно гастролирует в России и за рубежом. Он выступал в Опера Бастилия, Ковент-Гардене, театре де Ла Монне в Брюсселе, в Вашингтонской национальной опере, Опере Лос-Анджелеса, а также в театрах Германии, Австрии, Великобритании, Испании, США. Совсем недавно вернулся из длительного гастрольного тура по Японии.

Солист Мариинского театра Денис Федоренко очень много концертирует, создает эстрадные программы, поет в мюзиклах. Денис - финалист проекта «Голос» на Украине. Родом он из Донецка, но давно перебрался в Северную столицу, где оказался востребованным певцом. Для «Талантов мира» Денис стал той самой «скорой помощью», которую вызвали, чтобы заменить заболевших коллег, благо творчество Муслима Магомаева знает и любит с детства. Музыкальное училище закончил как трубач.

- Я ещё тогда понял, что могу петь! Искал педагогов в родном Донецке, учился вокалу, собирался стать эстрадным певцом. Работал в Донецкой филармонии три сезона, потом в театре оперы и балета. После украинского «Голоса» меня приглашал в свои программы Михаил Задорнов. Он услышал в моем исполнении «Чертово колесо» из репертуара Магомаева и сделал предложение выступить в его концерте. После работы с Задорновым меня пригласили в «Таланты мира», сотрудничаю с ними с 2014 года. Эти выступления помогают мне оставаться в академических рамках. С 4 декабря я побывал с ними в семи городах. В Санкт-Петербургской опере спел Онегина и Елецкого, другие баритоновые партии. Сейчас меняю свой репертуар, оказалось, что я бас-баритон.

Федор Тарасов в проекте первый сезон. Родился он в маленькой деревушке под Москвой. В 15 лет поступил на филологический факультет МГУ и с отличием окончил его в 95-м году. Через три года успешно защитил кандидатскую диссертацию по русской словесности девятнадцатого века и продолжил профессиональную филологическую деятельность в Институте мировой литературы РАН. А в 2002 году совершил крутой вираж… принял участие в международном конкурсе и стал его победителем в номинации академического пения. С отличием окончил Московскую государственную консерваторию. Теперь уже доктор филологических наук Федор Тарасов поет на лучших сценических площадках страны, гастролирует за рубежом. В истории Большого театра такого артиста еще не было. Но Федор вообще человек неординарный: в школу пошел в пять лет, в 15 поступил в МГУ, причем без паспорта, со свидетельством о рождении!

- Всё дело в том, что с детства я рос таким живчиком - энергичным, сообразительным, очень рано стал говорить, читать. И родители отправили меня в школу вместе со старшим братом. Мы были неразлучными вплоть до того момента, когда он женился. Мы были очень счастливы с ним - вместе учились в школе, потом мы вместе поступили в МГУ на филологический факультет… Чуть ли не вместе защитили диссертации кандидатские, с перерывом в месяц. Моя докторская диссертация была на тему: «Пушкин и Достоевский: евангельское слово в литературной традиции». Я выпустил монографию на эту тему, которая даже в Германии была издана. А еще я пою в церковном хоре и получаю колоссальное внутреннее удовлетворение от участия в богослужениях именно как певчий. Я - православный христианин и очень люблю богослужение, люблю приходить в храм молиться. А тут, когда можно и молиться, и петь одновременно, для меня просто праздник души.

Любимый баритон саранской публики Сергей Эскин признался журналисту «ВС»: «Для меня большая честь принимать участие в гала-концерте, посвященном 75-летию народного артиста СССР Муслима Магомаева. Мне приятно общаться с солистами других театров, и я благодарен руководству нашего театра за эту возможность».

Следует отметить, что совместный проект фонда «Таланты мира» и Музыкального театра имени И.М. Яушева имел у публики большой успех, особенно вторая часть концерта, посвященная эстрадному творчеству знаменитого певца. Прозвучали арии и песни на итальянском, английском, русском языках. На сцене было сразу четыре Мистера X, концертмейстер фонда Станислав Серебрянников не остался в стороне и спел «Ноктюрн» Арно Бабаджаняна, а под занавес прозвучала легендарная «Свадьба», без которой не обходился ни один концерт маэстро Магомаева. Зрители долго не отпускали артистов со сцены, аплодировали по традиции стоя.